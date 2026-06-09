7,8'lik yıkımın bilançosu: Yollar çöktü, 41 kişi öldü, bazı bölgeler dünyadan koptu

Depremden en ağır etkilenen bölgelerden Sarangani eyaletinde bazı yerleşim yerlerine yalnızca helikopterle ulaşılabiliyor. Hasar gören yollar ve çöken bir köprü nedeniyle bazı toplulukların en az bir hafta boyunca dış dünyayla bağlantısının kesileceği belirtiliyor.

Bölgenin en büyük kenti General Santos yakınlarındaki bir hastanede, binanın güvenli bulunmaması nedeniyle hastalar açık havada kurulan çadırlarda tedavi ediliyor. AFP muhabirleri, hastane bahçesinde oluşturulan geçici alanlardan birinde genç bir annenin doğum yaptığını aktardı.

Glan kasabasında ise heyelanın evleri yutması sonucu en az 13 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Buradaki bir hastanede de yapısal hasar nedeniyle 60'tan fazla hasta bina dışındaki yataklarda tedavi görüyor.