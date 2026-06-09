7,8'lik yıkımın bilançosu: Yollar çöktü, 41 kişi öldü, bazı bölgeler dünyadan koptu
09.06.2026 10:26
Filipinler açıklarında meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremin ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi. Binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken, hasar gören hastaneler nedeniyle hastalar çadırlarda tedavi ediliyor.
CAN KAYBI 41'E YÜKSELDİ
Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası açıklarında pazartesi günü meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremin ardından can kaybı artmaya devam ediyor.
Yetkililer, bu sabah itibarıyla hayatını kaybedenlerin sayısının 41'e yükseldiğini, 450'den fazla kişinin yaralandığını ve binlerce kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı.
Depremin ardından bölgede çok sayıda artçı sarsıntı meydana gelirken, kurtarma ekipleri yeni çökmeler yaşanabileceği endişesiyle çalışmalarını dikkatli şekilde sürdürüyor.
HASTALAR AÇIK HAVADA TEDAVİ EDİLİYOR
Depremden en ağır etkilenen bölgelerden Sarangani eyaletinde bazı yerleşim yerlerine yalnızca helikopterle ulaşılabiliyor. Hasar gören yollar ve çöken bir köprü nedeniyle bazı toplulukların en az bir hafta boyunca dış dünyayla bağlantısının kesileceği belirtiliyor.
Bölgenin en büyük kenti General Santos yakınlarındaki bir hastanede, binanın güvenli bulunmaması nedeniyle hastalar açık havada kurulan çadırlarda tedavi ediliyor. AFP muhabirleri, hastane bahçesinde oluşturulan geçici alanlardan birinde genç bir annenin doğum yaptığını aktardı.
Glan kasabasında ise heyelanın evleri yutması sonucu en az 13 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Buradaki bir hastanede de yapısal hasar nedeniyle 60'tan fazla hasta bina dışındaki yataklarda tedavi görüyor.
BAZI BÖLGELER ULAŞIMA KAPANDI
Bölgedeki altyapı hasarı kurtarma çalışmalarını da zorlaştırıyor. Yetkililer, devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle ekiplerin son derece temkinli hareket ettiğini belirtti.
Sivil savunma yetkilisi Rodrigo Sosmena, "Artçı sarsıntılar devam ediyor. Bu nedenle kurtarma ekipleri çalışmalarını büyük dikkatle yürütüyor. Bu durum operasyonları zorlaştırıyor." dedi.
Depremin ardından yüzlerce küçük sarsıntı kaydedildiği bildirildi.
ARAMA ÇALIŞMALARI DA DEVAM EDİYOR
General Santos kentinde çöken bir markette mahsur kalan iki çalışan için çalışmalar yeniden başlatıldı. Kurtarma köpekleri ve ekipler, beton ve metal yığınları arasında kayıplara ulaşmaya çalışıyor.
Yakınlardaki bir sahil tesisinde ise deprem sırasında denizde kaybolan iki kişi için Sahil Güvenlik ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.
TSUNAMİ UYARILARI KALDIRILDI
Depremin ardından Filipinler'in güney kıyıları ile komşu Endonezya'da binlerce kişi tahliye edilirken, birçok ülke ve bölgesel tsunami merkezleri tarafından tsunami uyarıları yayımlandı.
Ancak gün içerisinde tehdidin azalmasıyla birlikte tüm uyarılar kaldırıldı. Japonya'nın Pasifik kıyılarına ulaşan dalgaların yüksekliğinin 20 santimetreyi aşmadığı açıklandı.
Doğu Mindanao bölgesi, geçen yıl ekim ayında meydana gelen 7,4 ve 6,7 büyüklüğündeki iki depremle de sarsılmış, afetlerde en az sekiz kişi hayatını kaybetmişti.