81 yaşında tarihe geçti

Romanını anlatan yazar Harrison, "Temaları ve hicvi güncel olaylar belirledi. Dünyaya dair tüm beklentilerimiz ve açıklamalarımız süregelen bir felakete dönüştüğünde, buna rağmen bir hayat kurmak zorunda kaldığımızda ne olur?" ifadelerini kullandı.

Yazar, daha önce yaptığı bir açıklamada ise 2008 yılındaki finansal krizden etkilendiğini ve toplumdaki "açıklama yetersizliği" üzerine bir roman yazmak istediğini belirtmişti.

İngiltere'nin Rugby kentinde 1945 yılında doğan Harrison, bilim kurgu alanında 1971-1984 yıllarını kapsayan Viriconium serisi ve The Kefahuchi Tract üçlemesinin ilk cildi olan 2002 tarihli "Light" adlı eseriyle biliniyor.

Bilim kurgu çevreleri dışında geniş okur kitlesi tarafından az tanınan Harrison'ın kısa listeye kalması, İngiliz The Telegraph gazetesi tarafından "Nihayet hak ettiğini alıyor." yorumuyla karşılandı.