850 yıl sonra ilk kez görülecek. Oteller iki sene önceden doldu

Tutulmaya iki yıl olmasına rağmen kentteki oteller yoğun ilgi görüyor. Bölgedeki otellerin tutulma gözlüğünün de dahil olduğu özel konaklama paketleri kısa sürede tamamen dolarken, birçok işletme rezervasyon talepleri almaya devam ediyor.

Yaklaşık 130 bin nüfuslu Dunedin'e tutulmayı izlemek için 35 bin ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Kent yönetimi de bu doğa olayının bölge turizmine önemli katkı sağlayacağını öngörüyor.