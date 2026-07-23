850 yıl sonra ilk kez görülecek. Oteller iki sene önceden doldu
23.07.2026 09:50
Son Güncelleme: 23.07.2026 09:51
Yeni Zelanda'nın Dunedin kentinde 22 Temmuz 2028'de gerçekleşecek tam Güneş tutulması için hazırlıklar şimdiden başladı. 850 yıl sonra ilk kez görülecek doğa olayı nedeniyle oteller iki yıl önceden rezervasyon almaya başladı.
2 DAKİKA 51 SANİYE SÜRECEK KARANLIK
Yeni Zelanda'nın güneyindeki Dunedin kenti, 22 Temmuz 2028'de gerçekleşecek tam Güneş tutulmasına hazırlanıyor. Kentte yaklaşık 850 yıl sonra ilk kez gözlemlenecek tutulma nedeniyle oteller iki yıl önceden rezervasyon almaya başladı.
22 Temmuz 2028 günü saat 16.17'de Ay, Güneş'in önünden geçerek yaklaşık 100 kilometre genişliğinde bir gölgeyi Yeni Zelanda'nın üzerine düşürecek.
Bu hattın içindeki bölgeler, 2 dakika 51 saniye boyunca gündüz vakti karanlığa gömülecek.
OTELLER ŞİMDİDEN DOLMAYA BAŞLADI
Tutulmaya iki yıl olmasına rağmen kentteki oteller yoğun ilgi görüyor. Bölgedeki otellerin tutulma gözlüğünün de dahil olduğu özel konaklama paketleri kısa sürede tamamen dolarken, birçok işletme rezervasyon talepleri almaya devam ediyor.
Yaklaşık 130 bin nüfuslu Dunedin'e tutulmayı izlemek için 35 bin ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Kent yönetimi de bu doğa olayının bölge turizmine önemli katkı sağlayacağını öngörüyor.
"GÖRECEK İLK İNSANLAR BİZ OLACAĞIZ"
Astronom Dr. Ian Griffin, Dunedin'den görülen son tam Güneş tutulmasının 1163 yılında gerçekleştiğini belirterek bunun, insanların Yeni Zelanda'ya yerleşmesinden önce yaşandığını söyledi.
Griffin, "Bu nedenle Dunedin'de bu noktadan tam Güneş tutulmasını görecek ilk insanlar biz olacağız. Bu gerçekten heyecan verici." ifadelerini kullandı.
2028'deki tutulma aynı zamanda 1965'ten bu yana Yeni Zelanda'nın herhangi bir noktasından görülebilecek ilk tam Güneş tutulması olacak.
FESTİVAL DÜZENLENECEK
Dunedin'de tutulma öncesinde gökyüzü temalı etkinlikler de planlanıyor. Kutlamalar, Maori halkının yeni yılı kabul edilen Matariki ile başlayacak ve tutulmaya kadar devam edecek.
Dr. Griffin, kültürel kutlamalar ile tam Güneş tutulmasının kısa aralıklarla gerçekleşmesinin dünyada benzeri olmayan bir deneyim sunacağını belirterek, "Gökyüzünü kutlayan bir kültürel etkinliğin ardından yaklaşık 10 gün sonra muhteşem bir tam Güneş tutulması yaşayacağız." dedi.
Dunedin Belediye Başkanı Sophie Barker ise kentte tarihi doğa olayı için heyecanın şimdiden hissedildiğini belirterek hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü ifade etti.