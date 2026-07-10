88 yaşındaki Anthony Hopkins çocukluk hayalini gerçekleştirdi
10.07.2026 09:52
Son Güncelleme: 10.07.2026 10:26
Oscar'lı oyuncu Anthony Hopkins, sinemadan önce başlayan müzik tutkusunu ilk albümüyle taçlandırıyor. 60 yılı aşkın süredir bestelediği eserleri bir araya getiren "Life Is a Dream", önümüzdeki ay yayımlanacak.
88 yaşındaki Hollywood efsanesi Anthony Hopkins, ünlü plak şirketi Decca Classics ile anlaşarak altmış yılı aşkın süredir gizlice üzerinde çalıştığı bestelerini ilk albümünde topladı.
Önümüzdeki ay dinleyicilerle buluşacak olan "Life Is a Dream" (Hayat Bir Rüyadır) adlı albümün ilk single'ı "Bracken Road" ise dijital platformlarda yayınlandı.
Galler'in Port Talbot kentinde doğan ve henüz dört yaşındayken piyano tuşlarıyla tanışan usta aktör, müziğin kendisi için sinemadan çok daha önce gelen bir tutku olduğunu söylüyor.
Albümün çıkış şarkısı olan "Bracken Road", Hopkins'in 1963 yılında Liverpool'da genç bir tiyatro oyuncusuyken yazdığı bir eser.
Parça, Anthony Hopkins'in 1940'larda Güney Galler'de yaşadığı çocukluk yıllarından ilhamla hazırlandı.
Grammy ödüllü ünlü şef Gustavo Dudamel yönetimindeki Philharmonia Orkestrası'nın hayat verdiği albümde, çellist Gregorio Nieto ve piyanist Sergio Tiempo gibi usta solistler de yer alıyor.
ÇOCUKLUK ANILARI ALBÜME YANSIDI
Albümdeki en dikkat çeken eserlerden biri olan "My Fatherland" (Babamın Toprağı) ise Hopkins'in Galler'deki köklerine ve fırıncı olan babasına bir saygı duruşu.
Hopkins müzik serüvenini, “Müzik benim ilk arzum, ilk dileğimdi; hayatım boyunca müzik besteledim. Bu parçalardan bazıları onlarca yıldır benimle yaşadı ve hâlâ kendimi onlara dönerken buluyorum. Tüm hayatım bir rüya. Decca ile anlaşma imzalamak benim için bir ömür boyu sürecek bir onurdur.” ifadeleriyle anlattı.
Decca Classics Başkanı Laura Monks ise efsane aktörün derin klasik müzik birikimini ve bir ömür boyu işlediği bu yeteneğini dünya ile paylaşmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyduklarını ifade etti.
YILLARCA SAKLADIĞI BESTE 2011 YILINDA SAHNEYE ÇIKMIŞTI
Öte yandan, bu albüm Hopkins'in müzik dünyasındaki ilk çıkışı değil. Sanatçı, 1964 yılında "And the Waltz Goes On" adlı bir vals eseri bestelemiş ancak icra edilmesinden çekindiği için notaları uzun süre saklamıştı.
2011 yılında Hopkins'in eşi, bu notaları ünlü kemancı ve orkestra şefi André Rieu'ya ulaştırmış, eserin dünya prömiyeri Rieu'nun orkestrası tarafından Viyana'da, Anthony Hopkins'in de katıldığı bir salonda gerçekleştirilmiş ve çok beğenilmişti.