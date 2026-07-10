88 yaşındaki Anthony Hopkins çocukluk hayalini gerçekleştirdi

88 yaşındaki Hollywood efsanesi Anthony Hopkins, ünlü plak şirketi Decca Classics ile anlaşarak altmış yılı aşkın süredir gizlice üzerinde çalıştığı bestelerini ilk albümünde topladı.

Önümüzdeki ay dinleyicilerle buluşacak olan "Life Is a Dream" (Hayat Bir Rüyadır) adlı albümün ilk single'ı "Bracken Road" ise dijital platformlarda yayınlandı.

Galler'in Port Talbot kentinde doğan ve henüz dört yaşındayken piyano tuşlarıyla tanışan usta aktör, müziğin kendisi için sinemadan çok daha önce gelen bir tutku olduğunu söylüyor.

Albümün çıkış şarkısı olan "Bracken Road", Hopkins'in 1963 yılında Liverpool'da genç bir tiyatro oyuncusuyken yazdığı bir eser.

Parça, Anthony Hopkins'in 1940'larda Güney Galler'de yaşadığı çocukluk yıllarından ilhamla hazırlandı.

Grammy ödüllü ünlü şef Gustavo Dudamel yönetimindeki Philharmonia Orkestrası'nın hayat verdiği albümde, çellist Gregorio Nieto ve piyanist Sergio Tiempo gibi usta solistler de yer alıyor.