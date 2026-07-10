88 yaşındaki Anthony Hopkins'ten ilk albüm

Albümdeki en dikkat çeken eserlerden biri olan "My Fatherland" (Babamın Toprağı) ise Hopkins'in Galler'deki köklerine ve fırıncı olan babasına bir saygı duruşu.

Hopkins müzik serüvenini, “Müzik benim ilk arzum, ilk dileğimdi; hayatım boyunca müzik besteledim. Bu parçalardan bazıları onlarca yıldır benimle yaşadı ve hâlâ kendimi onlara dönerken buluyorum. Tüm hayatım bir rüya. Decca ile anlaşma imzalamak benim için bir ömür boyu sürecek bir onurdur.” ifadeleriyle anlattı.

Decca Classics Başkanı Laura Monks ise efsane aktörün derin klasik müzik birikimini ve bir ömür boyu işlediği bu yeteneğini dünya ile paylaşmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyduklarını ifade etti.