9 gün sonra gelen kurtuluş. Çamurlu su içerek dokuz gün dayandı, kurtarıldığında eşini tanıyamadı

Kabir Maharjan, çamurlu suyun içinde, karanlık bir tünelde bazen bilincini kaybedip yeniden kendine gelerek dokuz gün geçirdi. Kurtarılıp hastaneye kaldırıldığında karşısındaki eşini tanımadı. Nerede olduğunu sordu, ardından neden kendisine daha önce bir yatak vermediğini anlamaya çalıştı.

Maharjan ve mekanik işlerden sorumlu ustabaşı Sanjay Sah, Nepal’in Trishuli Vadisi’nde 26 Ağustos’ta yaşanan felakette bir hidroelektrik santralinin tünelinde mahsur kalmıştı. İki işçinin hayatta kalmasını, suların tamamen dolduramadığı bir bölümde kalan hava boşluğu sağladı.

Nepal ve komşu Tibet’te 1300’den fazla kişinin öldüğü, binlerce kişinin kaybolduğu felaketten sağ çıkmaları, diğer tünellerde arama yapan ekiplere de umut verdi. Pazartesi günü itibarıyla 121 işçinin hala tünellerde mahsur olduğuna inanılıyordu.

Reuters, iki işçinin hayatta kalma ve kurtarılma öyküsünü yakınları, mühendisler, yetkililer ve kurtarma görevlileriyle yaptığı görüşmelerin yanı sıra teknik belgeler ve operasyon sırasında yapılan yazışmaları inceleyerek derledi.