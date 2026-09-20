9 yaşındaki çocuğun kredi kartı harcaması babayı işinden etti, evini de satacak

Açıklamasında yine de umutlu olduğunu söyleyen baba, işini kaybetmesinin kendisi açısından yaşananların en kötü olduğunu belirterek, "İşler gelir ve gider. Hayatım boyunca çalıştım, başka bir iş bulurum. Sağlıklıyım ve çalışabilecek durumdayım. Eğer bu olaydan çıkan en kötü şey işimi kaybetmekse, açıkçası bununla başa çıkabilirim" dedi.

Hikayenin uydurma olduğu ve dolandırıcılık iddiaları üzerine yorum yapan baba, kredi kartı ekstresinin ekran görüntüsünü paylaştı. Görüntüde 118 bin dolarlık harcama yer aldı.

Baba, borcun ödenmesi için bir bağış kampanyası başlatmayacağını, sorunu kendisinin çözmek istediğini belirtti.