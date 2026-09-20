9 yaşındaki çocuğun kredi kartı harcaması babayı işinden etti, evini de satacak
20.09.2026 21:17
Son Güncelleme: 20.09.2026 21:21
9 yaşındaki bir çocuğun izinsiz bir şekilde kredi kartıyla yaptığı harcama nedeniyle babası işinden kovuldu ve büyük bir borç yükünün altına girdi.
Bir YouTube kanalında Minecraft içerikleri üreten 9 yaşındaki çocuk, kanalın reklamı için farkında olmadan babasının kredi kartından 118 bin dolar harcadı.
Olayı "MightyMikePLays67" kanalında yaptığı uzun açıklamayla anlatan baba, kredi kartının çalıştığı şirkete ait olduğunu ve bu yüzden işini kaybettiğini açıkladı.
Üstelik 30 gün içinde söz konusu tutarı ödemesi gerektiğini de belirten baba, ailesinin ciddi bir mali yükle karşı karşıya olduklarını belirtti.
Baba, bu paranın bir bölümü karşılayabilmek için evini satmayı düşündüğünü söyledi.
"EN KÖTÜSÜ İŞİMİ KAYBETMEK"
Açıklamasında yine de umutlu olduğunu söyleyen baba, işini kaybetmesinin kendisi açısından yaşananların en kötü olduğunu belirterek, "İşler gelir ve gider. Hayatım boyunca çalıştım, başka bir iş bulurum. Sağlıklıyım ve çalışabilecek durumdayım. Eğer bu olaydan çıkan en kötü şey işimi kaybetmekse, açıkçası bununla başa çıkabilirim" dedi.
Hikayenin uydurma olduğu ve dolandırıcılık iddiaları üzerine yorum yapan baba, kredi kartı ekstresinin ekran görüntüsünü paylaştı. Görüntüde 118 bin dolarlık harcama yer aldı.
Baba, borcun ödenmesi için bir bağış kampanyası başlatmayacağını, sorunu kendisinin çözmek istediğini belirtti.
HARCAMA NASIL YAPILDI?
Baba, kanalı oğlu yaklaşık 8 yaşındayken kurduğunu ve ilk videoların 5 ila 11 görüntüleme aldığını söyledi.
Oğluna oyun içi bir öğe alabilmek için şirket kredi kartını kullandığını belirten baba, bu kart bilgilerinin Google hesabında kayıtlı kaldığını anlattı.
Oğlunun videolarının az izlendiğini şikayet ettiği için 20 dolarlık bir harcama yapan baba, daha sonra üç hafta içinde toplam 118 bin dolarlık harcama yapıldığını fark etti.