90 dakikada dev ödül: Bu yarışta kazanmak için uyumak gerekiyor

Ancak yarış yalnızca yatağa uzanıp uyumaktan ibaret olmayacak.

Yarış başlamadan önce katılımcılar çeşitli “uyku ısınmaları” yapacak ve kendilerine uyku kalitesini etkileyebilecek bazı ürünler verilecek.

Asıl mücadele ise uyku başladıktan sonra başlayacak. Organizatörler, yarışmacıların uykusunu kasıtlı olarak bozacak çeşitli müdahalelerde bulunacak.

Amaç, katılımcıların ideal olmayan koşullarda bile ne kadar kaliteli ve kesintisiz uyuyabildiğini ölçmek olacak.

Dolayısıyla yarışmacıların yalnızca hızlı uykuya dalmaları değil, rahatsız edilmelerine rağmen uykularını sürdürebilmeleri gerekecek.