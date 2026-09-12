90 dakikada dev ödül: Bu yarışta kazanmak için uyumak gerekiyor
12.09.2026 16:24
Japonya'nın başkenti Tokyo, sıra dışı bir yarışmaya ev sahipliği yapacak. Katılımcıların 90 dakika boyunca uyku kalitelerinin ölçüleceği yarışmada birinci olan 2,22 milyon yen ödül kazanacak.
ÖDÜL 2,22 MİLYON YEN
Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek sıra dışı bir yarışmada kazanmanın yolu mümkün olduğunca iyi uyumaktan geçecek.
“Mattrace by Koala” adı verilen uyku yarışmasında katılımcılar yataklarına uzanacak ve 90 dakika boyunca uyumaya çalışacak.
Ancak organizatörler yarışmacıların işini kolaylaştırmayacak. Uyku sırasında çeşitli yöntemlerle katılımcılar rahatsız edilmeye çalışılacak ve bu koşullara rağmen en kaliteli uykuyu uyuyan yarışmacı 2,22 milyon yenlik büyük ödülün sahibi olacak.
90 DAKİKA BOYUNCA UYUYACAKLAR
Koala Japan tarafından düzenlenen yarışma, 5 Ekim'de Tokyo'da gerçekleştirilecek. Gün boyunca üç ayrı yarış düzenlenecek ve her yarışta yaklaşık 20 kişi yer alacak.
Katılımcı sayısının kontenjanı aşması durumunda yarışmacılar kura yöntemiyle belirlenecek.
Başvurular 16 Eylül saat 23.59'a kadar devam edecek.
UYKU DERİNLİĞİNDEN DALMA HIZINA KADAR ÖLÇÜLECEK
Yarışmacılar yatağa girmeden önce uyku takip cihazlarıyla donatılacak. Ardından yataklarına uzanarak uyumaya çalışacaklar.
Performansları, şirket tarafından geliştirilen özel bir “uyku puanı” sistemiyle değerlendirilecek.
Puan hesaplanırken katılımcının ne kadar hızlı uykuya daldığı, uykusunun derinliği, genel uyku kalitesi ve uyku düzeninin ne kadar istikrarlı olduğu gibi kriterler dikkate alınacak.
90 dakikanın sonunda en yüksek toplam puanı alan yarışmacı 2,22 milyon yenlik büyük ödülü kazanacak.
ORGANİZATÖRLER UYANDIRMAYA ÇALIŞACAK
Ancak yarış yalnızca yatağa uzanıp uyumaktan ibaret olmayacak.
Yarış başlamadan önce katılımcılar çeşitli “uyku ısınmaları” yapacak ve kendilerine uyku kalitesini etkileyebilecek bazı ürünler verilecek.
Asıl mücadele ise uyku başladıktan sonra başlayacak. Organizatörler, yarışmacıların uykusunu kasıtlı olarak bozacak çeşitli müdahalelerde bulunacak.
Amaç, katılımcıların ideal olmayan koşullarda bile ne kadar kaliteli ve kesintisiz uyuyabildiğini ölçmek olacak.
Dolayısıyla yarışmacıların yalnızca hızlı uykuya dalmaları değil, rahatsız edilmelerine rağmen uykularını sürdürebilmeleri gerekecek.
EN DERİN UYUYANA ÖZEL ÖDÜL
Yarışmada büyük ödülün dışında farklı kategorilerde özel ödüller de verilecek.
“Deep Sleep Award” adı verilen ödül, özellikle derin uykuya ulaşmayı başaran yarışmacılara verilecek.
“Sleep Flip Award” ise uyurken sıra dışı veya dikkat çekici pozisyonlarda bulunan katılımcıları ödüllendirecek.
Böylece yalnızca yarışın en yüksek uyku puanını alan kişisi değil, farklı uyku özellikleriyle öne çıkan katılımcılar da ödül kazanabilecek.