9,5 milyon sterlin fatura kesilmişti. Prens Harry davayı temyize taşıdı
07.11.2026 09:09
İngiltere Kralı 3. Charles'ın oğlu Prens Harry ve müzisyen Elton John'un da aralarında bulunduğu yedi davacı, Daily Mail gazetesine karşı kaybettikleri dinleme davasını temyize taşıdı.
İngiltere Kralı 3. Charles'ın küçük oğlu Sussex Dükü Prens Harry ve aralarında dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı davacı grubu, İngiliz bulvar gazetesi Daily Mail'in yayıncısına karşı kaybettikleri gizlilik davasında temyiz yoluna başvurdu.
Londra'daki Yüksek Mahkemenin yayıncı lehine verdiği kararın ardından 42 yaşındaki Prens Harry ile müzisyen Elton John'un da aralarında bulunduğu yedi kişilik grup, hukuk mücadelesini bir üst mahkemeye taşıdı.
Davacı grubun vekaletini üstlenen Sheridans hukuk bürosu, AFP'ye yaptığı açıklamada kararın ve yargılama giderlerine ilişkin hükmün "hukuki ve fiili bakımdan kusurlu" olduğu gerekçesiyle temyize gidildiğini bildirdi.
Sheridans, grubun temyiz izni alabilmek amacıyla İstinaf Mahkemesine resmi başvuruları yaptığını duyurdu.
Süreç, Sussex Dükü'nün İngiliz bulvar basınına karşı yürüttüğü hukuk mücadelesinde açtığı üçüncü ve son dava olma özelliği taşıyor.
Yüksek Mahkeme, temmuz ayında davacıların aleyhinde karar verdikten bir ay sonra, ağustosta Prens Harry ve beraberindeki altı kişinin Associated Newspapers Limited (ANL) şirketine başlangıç ödemesi olarak 9,5 milyon sterlin (yaklaşık 13 milyon dolar) yatırmasına hükmetmişti.
Grupta Elton John'un yanı sıra eşi David Furnish ile oyuncular Elizabeth Hurley ve Sadie Frost gibi tanınmış isimler yer alıyor.
Davacı grup, Daily Mail gazetesini evlerine ve arabalarına dinleme cihazı yerleştirmek, telefon görüşmelerini gizlice dinlemek ve özel hayatın gizliliğini ihlal eden benzer eylemlerde bulunmakla suçlamıştı.
Gazetenin yayıncısı ANL ise yöneltilen bütün suçlamaları reddetmişti.
YARGIÇ 11 HAFTALIK DURUŞMA MARATONUNUN ARDINDAN DAVAYI REDDETTİ
Prens Harry'nin şahsen tanıklık ettiği ve 11 hafta süren davanın ardından Yargıç Matthew Nicklin, temmuz ayında gazete yayıncısının lehine karar vererek davacıların iddialarını kanıtlayamadığı sonucuna varmıştı.
Yargılama masraflarına ilişkin iki günlük ek duruşmanın ardından başlangıç ödemesi kararını açıklayan Yargıç Nicklin, davacı tarafın iddialarını bir kez daha "spekülatif" bularak eleştirmişti.
Mahkeme kayıtlarına göre ANL, savunma harcamalarının 9 Temmuz itibarıyla yaklaşık 34,5 milyon sterline ulaştığını hesapladı.
Yüksek Mahkeme kararında, davacıların bu tutarın nihai olarak ne kadarını ödemekle yükümlü olacağının henüz belirlenmediği, toplam miktarın ayrı bir duruşmada karara bağlanacağı kaydedildi.
Mahkemeye sunulan önceki bilgilerde, yayıncının toplam harcamaları ile davacıların 16,2 milyon sterlinlik birleşik sigorta teminatı arasında açık bulunduğu belirtilmişti.
Yargıç Nicklin, Prens Harry ve diğer davacıların masrafları standart esas üzerinden ödeme talebini geri çevirerek ANL'nin daha katı olan tazminat esasına göre ödeme yapılması yönündeki savunmasını kabul etti.
Karar özetinde, yöneltilen suçlamaların ağırlığı ve diğer unsurlar dikkate alınarak davanın "genel uygulamanın oldukça dışına çıkan" bir yöntemle yürütüldüğü sonucuna varıldığı belirtildi.
KARAR TARAFLAR ARASINDA SERT AÇIKLAMALARA YOL AÇMIŞTI
Davanın kaybedilmesinin ardından ortak bir açıklama yapan Prens Harry ile insan hakları savunucusu Doreen Lawrence, yargı kararını "tam ve açık bir aklama" olarak nitelendirdi.
ANL sözcüsü ise yargı hükmünü "Mail gazetesi ve gazeteciliği adına bir diğer ezici zafer" sözleriyle karşıladı.
Yayıncı kuruluşun açıklamasında, yargıcın kararının bir gazeteyi, muhabirlerinin, editörlerinin ve yöneticilerinin itibarını yok etme girişimine yönelik yıkıcı bir eleştiri sunduğu kaydedildi.
Prens Harry, annesi Prenses Diana'nın 1997 yılında Paris'te paparazilerden kaçmaya çalışırken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesinden uzun süredir medyayı sorumlu tutuyor.
Resmi adıyla Sussex Dükü olan Prens Harry ve 45 yaşındaki eşi Meghan, 2020 yılında kraliyet ailesi içindeki anlaşmazlıklar nedeniyle İngiltere'den ayrılarak resmi kraliyet görevlerini bırakmıştı.
Çift, yedi yaşındaki oğulları Archie ve beş yaşındaki kızları Lilibet ile ağustos ayında İngiltere'ye geri taşındı.
Temyiz başvurusu, çiftin İngiltere'ye dönüşünün hemen ardından gelen süreçte gerçekleşti.