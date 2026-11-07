9,5 milyon sterlin fatura kesilmişti. Prens Harry davayı temyize taşıdı

İngiltere Kralı 3. Charles'ın küçük oğlu Sussex Dükü Prens Harry ve aralarında dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı davacı grubu, İngiliz bulvar gazetesi Daily Mail'in yayıncısına karşı kaybettikleri gizlilik davasında temyiz yoluna başvurdu.

Londra'daki Yüksek Mahkemenin yayıncı lehine verdiği kararın ardından 42 yaşındaki Prens Harry ile müzisyen Elton John'un da aralarında bulunduğu yedi kişilik grup, hukuk mücadelesini bir üst mahkemeye taşıdı.

Davacı grubun vekaletini üstlenen Sheridans hukuk bürosu, AFP'ye yaptığı açıklamada kararın ve yargılama giderlerine ilişkin hükmün "hukuki ve fiili bakımdan kusurlu" olduğu gerekçesiyle temyize gidildiğini bildirdi.

Sheridans, grubun temyiz izni alabilmek amacıyla İstinaf Mahkemesine resmi başvuruları yaptığını duyurdu.

Süreç, Sussex Dükü'nün İngiliz bulvar basınına karşı yürüttüğü hukuk mücadelesinde açtığı üçüncü ve son dava olma özelliği taşıyor.

Yüksek Mahkeme, temmuz ayında davacıların aleyhinde karar verdikten bir ay sonra, ağustosta Prens Harry ve beraberindeki altı kişinin Associated Newspapers Limited (ANL) şirketine başlangıç ödemesi olarak 9,5 milyon sterlin (yaklaşık 13 milyon dolar) yatırmasına hükmetmişti.

Grupta Elton John'un yanı sıra eşi David Furnish ile oyuncular Elizabeth Hurley ve Sadie Frost gibi tanınmış isimler yer alıyor.

Davacı grup, Daily Mail gazetesini evlerine ve arabalarına dinleme cihazı yerleştirmek, telefon görüşmelerini gizlice dinlemek ve özel hayatın gizliliğini ihlal eden benzer eylemlerde bulunmakla suçlamıştı.

Gazetenin yayıncısı ANL ise yöneltilen bütün suçlamaları reddetmişti.