AB bütçe taslağında 140 milyar euroluk kesinti teklifi. Dış yardımlar durabilir

Birlik bütçe konusunda derin bir bölünme yaşıyor. Almanya; Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Hollanda ve İsveç ile birlikte hareket ederek bütçede yüzlerce milyar avroluk kesinti yapılmasını talep eden gruba liderlik ediyor.

Avrupa'nın ikinci büyük ekonomisi ve bütçeye net katkı sağlayan ülkelerden biri olan Fransa ise 27 üyeli birliğin karşı karşıya kaldığı artan sınamalarla mücadele edebilmesi için kıtanın yeterli mali kaynaklara sahip olması gerektiğini savunuyor.

İrlanda, 2025 yılı fiyatlarını temel alan yeni taslağın, Brüksel'in ilk teklifine kıyasla genel toplamda 141 milyar avroluk, yani yüzde 8 oranında bir kesinti öngördüğünü duyurdu.

Öngörülen yeni bütçe, kesinti teklifine rağmen yaklaşık 1,2 trilyon avro değerindeki bir önceki AB bütçesinin oldukça üzerinde yer alıyor.

İrlanda'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Thomas Byrne, "Noel'e kadar bir anlaşmaya varılacağını umuyorum" dedi.

Byrne, hiçbir ülkenin herhangi bir teklifte istediği her şeyi tam olarak elde edemeyeceğini ancak hazırlanan taslakta tüm üye ülkeler için bir şeyler olduğunu düşündüklerini kaydetti.