AB, Frontex’in geri gönderme yetkisini birlik sınırlarının dışına genişletmek istiyor

Teklifte, Frontex'in daimi kadrosunun kademeli olarak 30 bine çıkarılması da yer alıyor.

Buna göre, Ajansın kendi personelinin sayısı yaklaşık 3 binden 6 bine yükseltilecek. Üye ülkelerden görevlendirilen 7 bin personele ilaveten, ihtiyaç halinde Frontex operasyonlarına katılmak üzere 17 bin kişilik "Avrupa Sınır ve Geri Gönderme Yedek Gücü" oluşturulacak.

Yedek personel, Frontex tarafından görevlendirilmediği süre boyunca kendi ülkelerinde sınır muhafızı olarak çalışmaya devam edecek.

Personel artışının 2041'e kadar kademeli olarak gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Geri gönderme işlemlerinin planlanması için Frontex bünyesinde bir koordinasyon merkezi kurulacak. Merkez, üye ülkelerden gelen bilgileri toplayarak geri gönderme ihtiyaçlarını değerlendirecek ve operasyonların düzenlenmesine destek verecek.