AB içinde "Made in Europe" kavgası. Milyarlarca euroluk teşvik kime gidecek?

Tasarı, Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin yanı sıra ortak pazarın parçası olan İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç'ten gelen ürünleri doğrudan kapsıyor.

Komisyon, tedarik zincirlerinin kopmasını önlemek ve müttefiklerle ticari bağları korumak amacıyla serbest ticaret anlaşmaları, gümrük birlikleri veya karşılıklı kamu alım sözleşmelerine sahip ortak ülkeleri de sisteme dahil etmeyi planlıyor.

Fransa ise bu çerçevenin fazlasıyla geniş tutulduğu görüşünde.

AFP ajansının aktardığına göre Fransız Sanayi Bakanı Sebastien Martin, Brüksel'deki toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, "Avrupalıların kamu parası, Avrupalı işçileri ve Avrupa fabrikalarını desteklemelidir" diyerek sınırların dar tutulmasını istedi.

Buna karşılık Almanya, Belçika ve bazı üye ülkeler "Avrupa ile Üretilmiş" yaklaşımını savunuyor. Almanya Ekonomi Bakanı Katherina Reiche, üretimi Avrupa içinde artırırken İsviçre, Norveç ve Kanada gibi güvenilir ortaklara dayanmayı sürdürmek gerektiğini kaydetti.

Belçika Başbakan Yardımcısı David Clarinval de kurallara uyan ülkeleri içeren açık bir liste talep ettiklerini belirterek İngiltere, Güney Kore, Kanada ve İsviçre'yi örnek gösterdi.

İsveç ve Çekya katı kuralların yatırımları caydırabileceği ve fiyatları tırmandırabileceği uyarısında bulunurken, Almanya Başbakanı Friedrich Merz daha önce sadece Avrupa'yı önceleyen kuralların "son çare" olması gerektiğini dile getirmişti.

Polonya adına konuşan Michal Baranowski ise dengeli bir yaklaşımı desteklediklerini, kuralların şirketler için "bürokratik bir kabusa" dönüşmemesi gerektiğini, İngiltere, Avustralya, Japonya veya İsviçre'nin kapsama alınıp alınmayacağını söylemek için henüz erken olduğunu vurguladı.