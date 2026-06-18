AB Liderler Zirvesi Brüksel'de toplanacak

Ukrayna müzakerelerinin Avrupalıların katılımıyla yeniden başlaması konusu, 15-17 Haziran tarihlerinde Evian'da düzenlenen G7 Zirvesi'nin de ana gündem maddelerinden birini oluşturdu .

Avrupalı katılımcılar, son aylarda odağını Ukrayna'dan İran ile olan savaşa kaydıran ABD Başkanı Donald Trump'ın desteğini almayı hedefledi.

Fransa, İngiltere ve Almanya liderleri, daha önce Putin ile Trump arasında Alaska'da yapılan görüşmede varılan mutabakatların ötesine geçebilecek beş aşamalı bir barış ve diyalog çerçevesi sundu.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Federal Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, 7 Haziran günü ortak bir bildiri yayımlayarak adil ve kalıcı bir barış için beş şart ileri sürdü.

Bu şartlar arasında çatışmaların durdurulması ve mevcut cephe hattının herhangi bir anlaşma için başlangıç noktası olarak kullanılmaması yer alıyor.

Kremlin ise bu şartları tutarsız bularak Avrupalıların bir yandan barıştan söz ederken diğer yandan Ukrayna'nın yeni silahlar üretmesine yardım etme niyetini vurguladığını kaydetti.

ABD ile İran arasındaki barış anlaşmasının ardından Ukrayna'ya odaklanma sözü veren Trump, pazar günü Putin ve Zelenskiy ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, ABD Başkanı'nın Putin'e G7 Zirvesi sırasında Kiev ve Avrupalı ortaklar üzerinde etki kurma sözü verdiğini aktardı.

Trump, 15 Safha günü Evian'da Zelenskiy ile bir araya gelerek görüşmeyi iyi olarak nitelendirdi ve yeni bir görüşme sözü verdi. Gazetecilere yaptığı açıklamada çatışmaların son bulması için Rusya tarafının bir anlaşma yapması gerektiğini ifade etti.

Zelenskiy ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump ile ABD'de Putin'in de katılacağı bir toplantı organize etme olasılığını ele aldıklarını yazdı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise kendilerine böyle bir davetin ulaşmadığını belirterek, Ukrayna ihtilafının çözümü konusunda ciddi ve sorumlu bir diyaloğa hazır olması durumunda Zelenskiy'nin Moskova'da kabul edilebileceğini açıkladı.