AB sınır kontrolleri tepki topladı, büyük havaalanlarında kuyruklar ikiye katlandı

AB'nin yeni elektronik sınır sisteminin kaotik bir şekilde devreye alınmasının ardından, bu yaz iki büyük Avrupa havaalanındaki en yoğun bekleme süreleri geçen yıla göre iki katına çıktı.

Financial Times 'in haberine göre, Frankfurt'ta yaz seyahat yoğunluğu sırasında Temmuz ayında maksimum bekleme süresi 120 dakikaya ulaştı. Bu süre bir önceki yılın aynı döneminde 60 dakikaydı.

Seyahat analizi grubu Qsensor'ın verilerine göre, Münih'te en yoğun bekleme süreleri 31 dakikadan 60 dakikaya, Amsterdam havaalanında ise en yüksek bekleme süreleri 80 dakikadan 120 dakikaya çıktı.

Seyahat endüstrisi, yeni sistemin uzun gecikmelere yol açacağını defalarca öngörmüş ve havaalanlarının yolcuları yeterince hızlı işlemekte zorlanması nedeniyle oluşabilecek darboğaz potansiyelini göz ardı ettiği konusunda uyarıda bulunmuştu.