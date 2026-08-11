AB sınır kontrolleri tepki topladı, büyük havaalanlarında kuyruklar ikiye katlandı
11.08.2026 17:06
Frankfurt ve Amsterdam'daki havaalanlarında en yoğun saatlerde bekleme süreleri 120 dakikaya ulaştı, AB'nin kayıt sistemi eleştirilerin hedefi haline geldi.
AB'nin yeni elektronik sınır sisteminin kaotik bir şekilde devreye alınmasının ardından, bu yaz iki büyük Avrupa havaalanındaki en yoğun bekleme süreleri geçen yıla göre iki katına çıktı.
Financial Times'in haberine göre, Frankfurt'ta yaz seyahat yoğunluğu sırasında Temmuz ayında maksimum bekleme süresi 120 dakikaya ulaştı. Bu süre bir önceki yılın aynı döneminde 60 dakikaydı.
Seyahat analizi grubu Qsensor'ın verilerine göre, Münih'te en yoğun bekleme süreleri 31 dakikadan 60 dakikaya, Amsterdam havaalanında ise en yüksek bekleme süreleri 80 dakikadan 120 dakikaya çıktı.
Seyahat endüstrisi, yeni sistemin uzun gecikmelere yol açacağını defalarca öngörmüş ve havaalanlarının yolcuları yeterince hızlı işlemekte zorlanması nedeniyle oluşabilecek darboğaz potansiyelini göz ardı ettiği konusunda uyarıda bulunmuştu.
YENİ KAYIT SİSTEMİ SINIFTA KALDI
Avrupa Birliği, Nisan ayında Giriş/Çıkış Sistemi'ni (EES) uygulamaya koydu. Bu sistem, İngiltere ve diğer AB üyesi olmayan ülkelerden gelen yolcuların ilk girişlerinde parmak izleri, fotoğraf ve kişisel bilgilerini vererek kayıt yaptırmalarını gerektiriyor.
Ryanair'ın CEO'su Michael O'Leary, sistemin yanlış tasarlandığını ve çevrimiçi ortama taşınması gerektiğini söyledi.
Geçen ay yatırımcılara yaptığı açıklamada, "Böyle saçmalıkları ancak Avrupalılar icat ederdi" diyen yetkili, havayolu şirketinin yaklaşık 15 havalimanında önemli kuyruklar gördüğünü de sözlerine ekledi.
Sistem, giriş çıkışları takip ederek, vize süresini aşanları yakalayarak ve suçlardan aranan kişilerin bulunmasına yardımcı olarak bloğun sınır güvenliğini iyileştirmeyi amaçlıyor, ancak uygulamaya geçiş gecikmeler, teknik aksaklıklar ve donanım sorunlarıyla gölgelendi.
Frankfurt havaalanı sözcüsü, yeni sınır kontrollerinin kalkış gecikmelerine ve operasyonel aksamalara yol açtığını belirtti.
Qsensor'ın kurucusu Oliver Maxfield, "Bekleme sürelerinin artmasıyla birlikte, hem İngiliz hem de Kuzey Amerikalı tatilciler arasında ne kadar süre kuyrukta bekleyecekleri konusunda bir endişe artışı görüyoruz" dedi.
Veriler, Avrupa'nın en büyük havacılık merkezleri arasında yer alan üç havalimanında en yoğun zamanlarda belirgin artışlar olduğunu gösteriyor. Münih'te bekleme sürelerindeki değişiklik yalnızca manuel olarak kontrol edilmesi gereken yolcular için belirgindi; bu da otomatik kuyrukların kayıt yaptırması gerekmeyen AB yolcuları için ayrılmış olması nedeniyle, gecikmelerin arkasında EES kayıtlarının etkili bir faktör olduğunu gösteriyor.
KONTROLLERİN ESNETİLMESİ İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Birçok havaalanı, yoğunluğu azaltmak için EES kontrollerinin bazı bölümlerini geçici olarak devre dışı bıraktı. Bu karar doğrultusunda yoğun saatlerde parmak izi toplama işlemleri durduruldu.
Bu esneklik Eylül ayında sona erecek olsa da, AB üyesi olan sekiz ülke ve İsviçre, Avrupa Komisyonu'ndan bu süreyi uzatmasını istedi.
Komisyon şu anda üye devletlerle mevcut istisnaların uzatılması olasılığını görüşüyor.
Komisyon sözcüsü, "Yaz sonrasında, bazı sınır geçiş noktalarında zorluklar yaşanan birkaç üye devletle yakın ve yapıcı temas halinde olacağız" dedi.
Sözcü, EES kayıt işleminin ortalama süresinin 70 saniye olduğunu belirterek, çoğu durumda AB dışından gelen yolcular üzerindeki etkisinin sınırlı olduğunu sözlerine ekledi.
Ayrıca, EES'nin lansmanından bu yana kaydedilen 160 milyon giriş ve çıkışla çok açık güvenlik avantajlarına da dikkat çekildi.
British Airways CEO'su Sean Doyle gazetecilere yaptığı açıklamada, sistemin bazı havaalanlarında gerginliklere yol açtığını ancak genel olarak havayolunun operasyonlarını önemli ölçüde etkilemediğini söyledi.
easyJet CEO'su Kenton Jarvis, bu esnekliği kullanmayan havaalanlarına sağduyulu davranmaları ve insanları üç saat boyunca orada beklemek zorunda bırakmamaları çağrısında bulundu.