AB zirvesinde bir ilk: İsveçli bakan bebeğini getirdi

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin bakanları, bugün iklim değişikliği politikalarını görüşmek üzere bir araya geldikleri uzun müzakere masasında sürpriz bir katılımcıyla karşılaştı.

İsveç İklim Bakanı Romina Pourmokhtari, toplantıya üç aylık oğlu Adam ile katıldı.

İsveç İklim Bakanı Romina Pourmokhtari, kadınların iş hayatı ile aile sorumlulukları arasında seçim yapmak zorunda kalmamasını sağlayan ebeveyn izni politikalarının faydalarına dikkat çekmek amacıyla oğlu Adam'ı Lüksemburg'daki AB Konseyi toplantısına getirdi.

Pourmokhtari, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Bu seçimi yapmak zorunda kalmamanın bir örneğini göstermek istedim. Bu durum elbette yanınızda gelebilecek, dinozor olmayan, oldukça modern ve buna hazır bir partnerinizin olmasını da gerektiriyor" dedi.

Bir AB Konseyi yetkilisi, kurumun bilgisi dahilinde, ilk kez bir bebeğin AB bakanlar toplantısına katıldığını doğruladı.

2022 yılında göreve geldiğinde İsveç tarihinin en genç bakanı unvanını alan 30 yaşındaki Pourmokhtari, ebeveyn izninden yeni döndü.

Eşi ise İsveç'te eylülde yapılacak seçimlere kadar izinde bulunuyor ve Adam'ın bakımı için kendisiyle birlikte Lüksemburg'a seyahat etti.