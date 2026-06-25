AB zirvesinde bir ilk: İsveçli bakan bebeğini getirdi
25.06.2026 15:17
Lüksemburg'da düzenlenen AB Konseyi toplantısına katılan İsveç İklim Bakanı Romina Pourmokhtari, üç aylık bebeği Adam'ı da beraberinde getirdi.
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin bakanları, bugün iklim değişikliği politikalarını görüşmek üzere bir araya geldikleri uzun müzakere masasında sürpriz bir katılımcıyla karşılaştı.
İsveç İklim Bakanı Romina Pourmokhtari, toplantıya üç aylık oğlu Adam ile katıldı.
İsveç İklim Bakanı Romina Pourmokhtari, kadınların iş hayatı ile aile sorumlulukları arasında seçim yapmak zorunda kalmamasını sağlayan ebeveyn izni politikalarının faydalarına dikkat çekmek amacıyla oğlu Adam'ı Lüksemburg'daki AB Konseyi toplantısına getirdi.
Pourmokhtari, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Bu seçimi yapmak zorunda kalmamanın bir örneğini göstermek istedim. Bu durum elbette yanınızda gelebilecek, dinozor olmayan, oldukça modern ve buna hazır bir partnerinizin olmasını da gerektiriyor" dedi.
Bir AB Konseyi yetkilisi, kurumun bilgisi dahilinde, ilk kez bir bebeğin AB bakanlar toplantısına katıldığını doğruladı.
2022 yılında göreve geldiğinde İsveç tarihinin en genç bakanı unvanını alan 30 yaşındaki Pourmokhtari, ebeveyn izninden yeni döndü.
Eşi ise İsveç'te eylülde yapılacak seçimlere kadar izinde bulunuyor ve Adam'ın bakımı için kendisiyle birlikte Lüksemburg'a seyahat etti.
Yüksek vergilerle finanse edilen ve İsveç'teki seçim kampanyasında siyasi bir tartışma noktası haline gelen ebeveyn izni sistemi, dünyanın en cömert politikalarından biri olarak biliniyor.
Sistem kapsamında ebeveynlere toplamda yaklaşık 16 ay ücretli izin veriliyor. Bu sürenin 90 günü her bir ebeveyn için özel olarak ayrılıyor ve diğer ebeveyne devredilemiyor.
Ebeveynlerden biri kendisine ayrılan bu süreyi kullanmazsa, söz konusu izin günleri yanıyor.
Genellikle "baba ayları" olarak adlandırılan bu devredilemez dönemler, babaların çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmesini teşvik etmek amacıyla uygulanıyor.
Pourmokhtari, bu politika ve ekibinin desteği sayesinde, kendisi çalışırken eşinin Adam'la ilgilenmesinin "çok daha az tartışmalı" hale geldiğini belirtti.
Destekleyici politikaların sadece vergi gelirlerini daha uzun izin dönemlerine harcamaktan ibaret olmadığını vurgulayan Pourmokhtari, hükümetlerin ebeveynlerin izni paylaşmasındaki esnek kuralları ve uygun fiyatlı çocuk bakım hizmetlerini de değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.
Pourmokhtari, iş ve aile hayatını dengelemekte zorlanan birçok ebeveynin üzerindeki yüke atıfta bulunarak, "Bu da küçümsenmemesi gereken büyük bir değer yaratıyor. Bu her zaman ekonomik bir değer olmayabilir ancak günün sonunda tükenmiş çalışanlara sahip olmamak açısından ekonomik bir faydaya da dönüşebilir" diye konuştu.
Polonya İklim Bakan Yardımcısı Krzysztof Bolesta ise siyasi bir toplantıda bebeğin bulunmasının hiçbir sorun yaratmadığını dile getirdi.
Bolesta, Reuters'a verdiği demeçte, "Bence bu harika bir durum. Bu bir engel değil, sadece hayatın bir parçası" dedi.