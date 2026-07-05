ABD 250. yaşını kutluyor
05.07.2026 06:59
Amerika Birleşik Devletleri, kuruluşunun 250'inci yıldönümünü tarihi bir görsel şölenle kutluyor.
ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında New York'ta düzenlenen "Parade of Sail" (Yelken Geçidi) etkinliğinde yaklaşık 80 gemi Özgürlük Heykeli'ni selamlarken, kutlamalara hava gösterileri de eşlik etti.
Kutlamalara ABD'nin müttefik ülkelerinden gelen gemiler de katıldı. Bu kapsamda Türkiye'ye ait TCG Oruçreis fırkateyni de New York'ta bulunan gemiler arasında yer aldı. Etkinlik süresince bölgede bulunan Oruçreis fırkateyni, Hudson Nehri kıyılarında Türk bayrağının dalgalanmasına vesile oldu.
Deniz geçidinin ardından kutlamalar gökyüzüne taşındı. Yerel saatle 10.15 sıralarında başlayan hava gösterilerinin en dikkat çekici bölümünü ABD Donanması'nın ünlü akrobasi ekibi "Blue Angels" oluşturdu. Hudson Nehri ve New York Limanı üzerinde gerçekleştirilen gösterilerde savaş uçakları alçak irtifa geçişleri yaparken, tarihi askeri hava araçları ve çeşitli gösteri ekipleri de kutlamalara katıldı. Gökyüzünde peş peşe gerçekleştirilen manevralar, nehir kıyısındaki izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı. Yetkililer, gösterilere ABD ve müttefik ülkelere ait 100'den fazla hava aracının iştirak ettiğini açıkladı.
850 BİN HAVAİ FİŞEKLE REKOR KIRILACAK
Washington’da da, "dünyanın en büyük havai fişek gösterisi" gerçekleştirilecek. Trump yönetiminin düzenlendiği bu şovda, tam 850 binden fazla havai fişek fırlatılacak. Hedefse 2016'da Filipinler'de kırılan Guinness Dünya Rekoru'nu egale etmek.
Potomac Nehri üzerindeki sekiz büyük mavna dahil, şehrin on farklı noktasından fırlatılan havai fişek gösterisi 40 dakika boyunca devam edecek. Gösteride kullanılan havai fişek sayısı, Washington’da her yıl düzenlenen 4 Temmuz kutlamalarının tam 50 katı.
Görkemli şölenin arkasında ciddi lojistik ve çevresel zorluklar da yaşanıyor. Bölgeyi etkisi altına alan 38 santigrat derecelik sıcak hava dalgası nedeniyle, havai fişek dumanının şehir üzerinde uzun süre kalacağı tahmin ediliyor. Yetkililere göre, bu yoğun duman başkent merkezinde sağlıksız hava koşullarına yol açabilir. Uzmanlar, açığa çıkan partiküllerin kalp ve akciğer sağlığını tehdit edebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.
Etkinlik, muhalefetin Trump'ı, "kutlamaları siyasallaştırmakla" suçlaması nedeniyle politik tartışmaların gölgesinde başladı.
Hatta bazı sanatçılar son anda programdan da çekilmişti. Ancak tüm bu tartışmalara, aşırı sıcağa ve fırtına uyarılarına rağmen yüz binlerce Amerikalı alanı doldurdu.