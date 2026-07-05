ABD 250. yaşını kutluyor

Etkinlik, muhalefetin Trump'ı, "kutlamaları siyasallaştırmakla" suçlaması nedeniyle politik tartışmaların gölgesinde başladı.



Hatta bazı sanatçılar son anda programdan da çekilmişti. Ancak tüm bu tartışmalara, aşırı sıcağa ve fırtına uyarılarına rağmen yüz binlerce Amerikalı alanı doldurdu.