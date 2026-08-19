ABD ara seçimlerinde "sosyalist aday" rüzgarı

Demokratlar, kasım ayındaki ara seçimlerde 100 sandalyeli Senato'nun kontrolünü kazanmak için ihtiyaç duydukları dört sandalyeden birini elde etmek adına bu yarışı en iyi fırsatlarından biri olarak görüyor.

Florida'daki Senato yarışı ise Demokratlar açısından umut verici kabul edilmiyor.

Geçmişte kritik bir mücadele alanı olan eyalet son yıllarda giderek Cumhuriyetçilere yönelirken, analistler Nixon'ın zaferiyle birlikte bu koltuğu kazanmanın daha da zorlaştığını ifade ediyor.

Florida'daki işçi hareketinde aktif rol alan 42 yaşındaki Nixon, eyaletteki seçim bölgelerinin yeniden sınırlandırılmasına dair yasa tasarısını pembe bir megafonla protesto ederek Florida Temsilciler Meclisi'ndeki bir oylamayı aksattığı gerekçesiyle bu yıl kınama cezası almıştı.

Nixon, Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ın ilk azil sürecinde 2019 yılında Kongre'de verdiği ifadeyle tanınan eski ulusal güvenlik yetkilisi Alex Vindman'ı mağlup etti.

Nixon'dan 16 kat daha fazla bağış toplayan Vindman'ın, analistlere göre kasım ayındaki genel seçimlerde görevdeki Cumhuriyetçi Senatör Ashley Moody'yi yenme şansı daha yüksek görülüyordu.

Yarışın galibi, şu anda Trump'ın dışişleri bakanı olarak görev yapan Florida eski Senatörü Marco Rubio'nun görev süresinden kalan iki yılı tamamlayacak.