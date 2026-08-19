ABD ara seçimlerinde "sosyalist aday" rüzgarı
19.08.2026 15:33
ABD'de Kongre kontrolünü belirleyecek ara seçimler öncesi "sosyalist aday" rüzgarı yaşanıyor. Eyaletlerdeki ön seçimlerde Florida'da Angie Nixon, Alaska'da ise Mary Peltola öne çıktı.
ABD'de Kongre sandalyelerini belirleyecek kasım ara seçimleri öncesinde birçok eyalette sandık başına gidilirken, Florida'daki Demokrat Parti Senato ön seçiminde demokratik sosyalist Angie Nixon sürpriz bir galibiyet elde etti.
Bu sonuç, partinin yerleşik düzenini Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'a karşı mücadelede fazla yaşlı ve yetersiz bularak hayal kırıklığı yaşayan Demokrat seçmenlerin desteğiyle, bu yıl sol kanattaki muhalif adayların kazandığı zaferler zincirine bir yenisini ekledi.
Söz konusu hareket partinin sol kanadında heyecan oluştursa da analistler, hem her iki partiye mensup seçmenlerin hem de bağımsızların oy kullanacağı kasım ayındaki genel seçimlerde, Temsilciler Meclisi ve Senato çoğunluğunu ele geçirme çabalarının bu durum nedeniyle zorlaşabileceği uyarısını yapıyor.
Benzer parti içi bölünmeler Alaska'da yaşanmadı.
Eyaletin kendine özgü ve tarafsız nitelikteki ABD Senatosu ön seçiminde Demokrat Mary Peltola, görevdeki Cumhuriyetçi Senatör Dan S. Sullivan'dan daha fazla oy almayı başardı.
Demokratlar, kasım ayındaki ara seçimlerde 100 sandalyeli Senato'nun kontrolünü kazanmak için ihtiyaç duydukları dört sandalyeden birini elde etmek adına bu yarışı en iyi fırsatlarından biri olarak görüyor.
Florida'daki Senato yarışı ise Demokratlar açısından umut verici kabul edilmiyor.
Geçmişte kritik bir mücadele alanı olan eyalet son yıllarda giderek Cumhuriyetçilere yönelirken, analistler Nixon'ın zaferiyle birlikte bu koltuğu kazanmanın daha da zorlaştığını ifade ediyor.
Florida'daki işçi hareketinde aktif rol alan 42 yaşındaki Nixon, eyaletteki seçim bölgelerinin yeniden sınırlandırılmasına dair yasa tasarısını pembe bir megafonla protesto ederek Florida Temsilciler Meclisi'ndeki bir oylamayı aksattığı gerekçesiyle bu yıl kınama cezası almıştı.
Nixon, Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ın ilk azil sürecinde 2019 yılında Kongre'de verdiği ifadeyle tanınan eski ulusal güvenlik yetkilisi Alex Vindman'ı mağlup etti.
Nixon'dan 16 kat daha fazla bağış toplayan Vindman'ın, analistlere göre kasım ayındaki genel seçimlerde görevdeki Cumhuriyetçi Senatör Ashley Moody'yi yenme şansı daha yüksek görülüyordu.
Yarışın galibi, şu anda Trump'ın dışişleri bakanı olarak görev yapan Florida eski Senatörü Marco Rubio'nun görev süresinden kalan iki yılı tamamlayacak.
Öte yandan Alaska 2014 yılından bu yana Demokrat bir senatöre sahip olmasa da buradaki yarış rekabetçi kabul ediliyor.
Eyaletin tek Temsilciler Meclisi sandalyesini daha önce elinde bulunduran ılımlı isim Peltola, sandıkların yüzde 93'ünün açıldığı yarışta oyların yüzde 48'ini alarak, yüzde 42,8'de kalan Sullivan karşısında kasım ayındaki genel seçime kolaylıkla ilerledi.
Peltola, bağımsız seçmenler arasındaki desteğini pekiştirmesine imkan tanıyabilecek Alaska'nın tercihli oy sisteminden avantaj sağlayabilir.
Demokrat aday, çok benzer isimlere sahip iki Cumhuriyetçi rakibin yarışmasından da faydalanabilir.
Emekli öğretmen olan Cumhuriyetçi Dan J. Sullivan, ön seçimde yüzde 2,4 oy alarak üçüncü sırada yer aldı.
Cumhuriyetçi parti yönetimi, Dan J. Sullivan'ı oy pusulasından çıkarmaya çalışsa da şu ana kadar başarılı olamadı.
Trump kendisini "sahtekar" olarak nitelendirirken, Reuters'a konuşan konuyu bilen bir kaynağa göre ABD Adalet Bakanlığı, bu adayın seçmenlerin kafasını karıştırmak ve mevcut senatörden oy çalmak amacıyla yarışa girip girmediğine dair soruşturma başlattı. Dan J. Sullivan ise diğer haber kuruluşlarına amacının bu olmadığını söyledi.
Eyaletin diğer Kongre yarışında, görevdeki Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Nick Begich III genel seçime kalmayı başardı.
Pusulada bağımsız olarak yer alan ancak geçmişte Demokrat adaylara bağışta bulunan eski okul yöneticisi Bill Hill de genel seçime kaldı.
Florida'da ise kendilerini yeni bölgelerde yarışmaya zorlayan Cumhuriyetçi sınır düzenlemesini aşmaya çalışan iki kıdemli Demokrat milletvekili ilk engeli geçti.
Temsilciler Meclisi Üyesi Jared Moskowitz, Amerika'nın Demokratik Sosyalistleri tarafından desteklenen rakibi Oliver Larkin'i mağlup etti.
Moskowitz, kasım ayında eyalette rekabetçi görülen az sayıdaki Kongre yarışından birinde, Boca Raton'un eski belediye başkanı Cumhuriyetçi Scott Singer ile karşılaşacak.
Kongre'ye ilk kez 2004 yılında seçilen Temsilciler Meclisi Üyesi Debbie Wasserman Schultz, Broward bölgesini merkez alan ve siyahilerin çoğunlukta olduğu bölgeyi temsil etmek üzere partisinin adaylığını kazandı.
Yüksek Mahkeme'nin nisan ayında dönüm noktası niteliğindeki bir sivil haklar yasasını zayıflatan kararının ardından, Kongre'deki siyahi temsilini kaybetmekten endişe duyan bazı aktivistler, beyaz olan Wasserman Schultz'u tarihsel olarak siyahilerin ağırlıkta olduğu bu bölgeden aday olduğu için eleştirmişti.
Cumhuriyetçilerin kontrolündeki eyalet meclisi tarafından bu ilkbaharda yürürlüğe konulan Florida'nın yeni seçim haritası, eyaletin Temsilciler Meclisi heyetini 24 Cumhuriyetçi ve yalnızca dört Demokrat milletvekilinden ibaret bırakabilir.
Eyaletler, nüfus sayımı sonuçlarını yansıtmak amacıyla Kongre haritalarını olağan şartlarda yalnızca her on yılın başında yeniden çiziyor.
Ancak Trump'ın Kongre'deki Cumhuriyetçi çoğunluğu güçlendirme çağrısı üzerine son bir yılda birçok eyalet haritalarını yeniden belirledi; buna karşılık Demokratların yönetimindeki bazı eyaletler de kendi haritalarını yeniden çizme yoluna gitti.
Florida'nın orta kesimindeki ön seçimde ise etik soruşturmalarıyla karşı karşıya olan Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Cory Mills, yeniden seçilme yarışında eski haber spikeri Ryan Elijah'a mağlup oldu.
Mills, Temsilciler Meclisi Etik Komisyonu tarafından soruşturulan kampanya finansmanı yasası ihlalleri ve cinsel suistimal iddialarını reddetti.
Demokratlar, Mills'in adaylığı kazanması halinde bu sandalyeyi kendileri için potansiyel bir kazanım fırsatı olarak görüyordu.