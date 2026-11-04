ABD basını: Mavi dalga beklentileri aştı, seçmen Trump'ı cezalandırdı

ABD'de Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ın siyasi geleceği ve Kongre'deki güç dengeleri açısından kritik önem taşıyan ara seçimlerde Demokratlar Kongre'nin iki kanadında da çoğunluğu ele geçirdi.

Demokratların hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'nde büyük bir mavi dalgaya tutunarak çoğunluğa ulaşması Amerikan basınına şu manşetlerle yansıdı:

WALL STREET JOURNAL

Demokratlar Trump'a yönelik çarpıcı bir çıkışla Kongre'nin kontrolünü ele geçirdi

Cumhuriyetçi eyaletlerde elde edilen tarihi kazanımlar, partiyi Senato ve Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğa taşıdı.

Ülke çapında mavi bir dalganın yükselmesi ve seçmenlerin Başkan Trump'a tepkisini göstermesiyle Senato ve Temsilciler Meclisinin kontrolünü ele geçirdi. Parti; Maine, Iowa, Kansas, Ohio, Teksas, Güney Carolina ve Kuzey Carolina'da Senato koltuklarını ve Temsilciler Meclisindeki çok sayıda koltuğu geri kazandı.