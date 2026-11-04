ABD basını: Mavi dalga beklentileri aştı, seçmen Trump'ı cezalandırdı
04.11.2026 13:52
ABD'de yapılan ve Cumhuriyetçi Başkan Trump'ın geleceği açısından büyük önem taşıyan ara seçimlerde Demokratların zaferi, Amerikan basınına, "Seçmen Trump'ı cezalandırdı." şeklinde yansıdı.
ABD'de Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ın siyasi geleceği ve Kongre'deki güç dengeleri açısından kritik önem taşıyan ara seçimlerde Demokratlar Kongre'nin iki kanadında da çoğunluğu ele geçirdi.
Demokratların hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'nde büyük bir mavi dalgaya tutunarak çoğunluğa ulaşması Amerikan basınına şu manşetlerle yansıdı:
WALL STREET JOURNAL
Demokratlar Trump'a yönelik çarpıcı bir çıkışla Kongre'nin kontrolünü ele geçirdi
Cumhuriyetçi eyaletlerde elde edilen tarihi kazanımlar, partiyi Senato ve Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğa taşıdı.
Ülke çapında mavi bir dalganın yükselmesi ve seçmenlerin Başkan Trump'a tepkisini göstermesiyle Senato ve Temsilciler Meclisinin kontrolünü ele geçirdi. Parti; Maine, Iowa, Kansas, Ohio, Teksas, Güney Carolina ve Kuzey Carolina'da Senato koltuklarını ve Temsilciler Meclisindeki çok sayıda koltuğu geri kazandı.
WASHINGTON TIMES
Cumhuriyetçilerin ara seçim fiyaskosunda Demokratlar Senato çoğunluğunu yeniden ele geçirdi
Cumhuriyetçilerin kontrolü olmadan, Başkan'ın gündemi Kongre'ye geldiği anda ölmüş olacak ve yönetiminin elini kolunu bağlayacak soruşturmalarla yüzleşecek. Senato'da Trump'ın muhafazakar yargı atamaları ret ve gecikmeyle karşı karşıya kalacak.
WASHINGTON POST
Demokratlar Kongre'yi aldı
Seçmenler, Demokratlara doğru kayan çarpıcı bir yönelimle Trump'ı cezalandırdı.
NEW YORK TIMES
Seçmenler Trump'ı cezalandırdı, Kongre'nin kontrolü Demokratlara geçti
Seçmenler, Washington'daki güç dengesini baştan kuracak bir ara seçim bozgunuyla Başkan Trump'ı cezalandırırken, Demokratlar Senato ve Temsilciler Meclisi'nin kontrolünü ele geçirdi. Ülkenin bir ucundan diğer ucuna uzanan bu kolay zaferle Demokratlar, onlarca yıldır Cumhuriyetçilerin elinde bulunan sandalyeleri ve ülkenin uzun süredir erişilemez gibi görünen köşelerindeki Temsilciler Meclisi seçim bölgelerini aldı.
POLITICO:
"Katliam": Demokratlar koyu kırmızı bölgeleri kazanarak Kongre'nin kontrolünü ele geçirdi
Demokratlar Senato ve Temsilciler Meclisi'ni ezici bir zaferle ele geçirdi. Şimdi asıl soru şu: Mavi dalga ne kadar ileri gidecek?
CNN
Demokratlar Kongre'nin kontrolünü ele geçirdi
Seçmenler Trump'a ağır darbe indirirken, Demokratlar, Başkan'ın iki yıl önce kolayca kazandığı yerlerde beklentilerin üzerinde başarı elde etti.
FOX NEWS
Demokratlar Kongre'nin kontrolünü ele geçirdi, ancak mavi dalga daha da büyüyebilir
Demokratlar, beklentileri aşan bir mavi dalganın üstünde seçimlerde Temsilciler Meclisi ve Senato'da çoğunluğu ezici bir zaferle yeniden ele geçirdi.
USA TODAY
Abdul El-Sayed Michigan Senatosu'nu kazandı, Demokratların üstünlüğü sürüyor
Seçmenlerin mavi bir seçim dalgasıyla Başkan Donald Trump'ı reddetmesinin ardından, Demokratlar ülke genelindeki ezici galibiyetler ve bozgunlarla Senato ve Temsilciler Meclisi'nin kontrolünü ele geçirecek.
NEW YORK POST
Michigan'da bozgun
Demokrat Abdul El-Sayed, Michigan'daki kritik Senato yarışında Cumhuriyetçi Mike Rogers karşısında çarpıcı bir galibiyet elde etti ve aşırı solcu bir adayın salıncak bir eyalette kazanamayacağına dair yerleşik kanıyı yıktı.
El-Sayed böylece ABD tarihinde Senato’ya seçilen ilk Müslüman oldu.