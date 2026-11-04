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ABD basını: Mavi dalga beklentileri aştı, seçmen Trump'ı cezalandırdı

04.11.2026 13:52

Özgür Yusuf CevahirDış haberler editörü

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ABD'de yapılan ve Cumhuriyetçi Başkan Trump'ın geleceği açısından büyük önem taşıyan ara seçimlerde Demokratların zaferi, Amerikan basınına, "Seçmen Trump'ı cezalandırdı." şeklinde yansıdı.

ABD basını: Mavi dalga beklentileri aştı, seçmen Trump'ı cezalandırdı
iStockPhoto

ABD'de Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ın siyasi geleceği ve Kongre'deki güç dengeleri açısından kritik önem taşıyan ara seçimlerde Demokratlar Kongre'nin iki kanadında da çoğunluğu ele geçirdi.

 

Demokratların hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'nde büyük bir mavi dalgaya tutunarak çoğunluğa ulaşması Amerikan basınına şu manşetlerle yansıdı:

 

WALL STREET JOURNAL

 

Demokratlar Trump'a yönelik çarpıcı bir çıkışla Kongre'nin kontrolünü ele geçirdi

 

Cumhuriyetçi eyaletlerde elde edilen tarihi kazanımlar, partiyi Senato ve Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğa taşıdı.

 

Ülke çapında mavi bir dalganın yükselmesi ve seçmenlerin Başkan Trump'a tepkisini göstermesiyle Senato ve Temsilciler Meclisinin kontrolünü ele geçirdi. Parti; Maine, Iowa, Kansas, Ohio, Teksas, Güney Carolina ve Kuzey Carolina'da Senato koltuklarını ve Temsilciler Meclisindeki çok sayıda koltuğu geri kazandı.

ABD basını: Mavi dalga beklentileri aştı, seçmen Trump'ı cezalandırdı 1
iStockPhoto

WASHINGTON TIMES

 

Cumhuriyetçilerin ara seçim fiyaskosunda Demokratlar Senato çoğunluğunu yeniden ele geçirdi

 

Cumhuriyetçilerin kontrolü olmadan, Başkan'ın gündemi Kongre'ye geldiği anda ölmüş olacak ve yönetiminin elini kolunu bağlayacak soruşturmalarla yüzleşecek. Senato'da Trump'ın muhafazakar yargı atamaları ret ve gecikmeyle karşı karşıya kalacak.

 

WASHINGTON POST

 

Demokratlar Kongre'yi aldı

 

Seçmenler, Demokratlara doğru kayan çarpıcı bir yönelimle Trump'ı cezalandırdı.

 

NEW YORK TIMES

Seçmenler Trump'ı cezalandırdı, Kongre'nin kontrolü Demokratlara geçti

 

Seçmenler, Washington'daki güç dengesini baştan kuracak bir ara seçim bozgunuyla Başkan Trump'ı cezalandırırken, Demokratlar Senato ve Temsilciler Meclisi'nin kontrolünü ele geçirdi. Ülkenin bir ucundan diğer ucuna uzanan bu kolay zaferle Demokratlar, onlarca yıldır Cumhuriyetçilerin elinde bulunan sandalyeleri ve ülkenin uzun süredir erişilemez gibi görünen köşelerindeki Temsilciler Meclisi seçim bölgelerini aldı.

ABD basını: Mavi dalga beklentileri aştı, seçmen Trump'ı cezalandırdı 2
Reuters

POLITICO:

 

"Katliam": Demokratlar koyu kırmızı bölgeleri kazanarak Kongre'nin kontrolünü ele geçirdi

 

Demokratlar Senato ve Temsilciler Meclisi'ni ezici bir zaferle ele geçirdi. Şimdi asıl soru şu: Mavi dalga ne kadar ileri gidecek?

 

CNN

 

Demokratlar Kongre'nin kontrolünü ele geçirdi

 

Seçmenler Trump'a ağır darbe indirirken, Demokratlar, Başkan'ın iki yıl önce kolayca kazandığı yerlerde beklentilerin üzerinde başarı elde etti.

 

FOX NEWS

 

Demokratlar Kongre'nin kontrolünü ele geçirdi, ancak mavi dalga daha da büyüyebilir

 

Demokratlar, beklentileri aşan bir mavi dalganın üstünde seçimlerde Temsilciler Meclisi ve Senato'da çoğunluğu ezici bir zaferle yeniden ele geçirdi.

ABD basını: Mavi dalga beklentileri aştı, seçmen Trump'ı cezalandırdı 3
AFP

USA TODAY

 

Abdul El-Sayed Michigan Senatosu'nu kazandı, Demokratların üstünlüğü sürüyor

 

Seçmenlerin mavi bir seçim dalgasıyla Başkan Donald Trump'ı reddetmesinin ardından, Demokratlar ülke genelindeki ezici galibiyetler ve bozgunlarla Senato ve Temsilciler Meclisi'nin kontrolünü ele geçirecek.

 

NEW YORK POST

 

Michigan'da bozgun

 

Demokrat Abdul El-Sayed, Michigan'daki kritik Senato yarışında Cumhuriyetçi Mike Rogers karşısında çarpıcı bir galibiyet elde etti ve aşırı solcu bir adayın salıncak bir eyalette kazanamayacağına dair yerleşik kanıyı yıktı.
 

El-Sayed böylece ABD tarihinde Senato’ya seçilen ilk Müslüman oldu.