ABD basınında yeni iddia. Trump, İran'ı 'tüm bombaların anası' ile mi vuracak?

ABD Başkanı Donald Trump'ın, önümüzdeki ay yapılacak ara seçimler öncesinde ya da sonrasında İran'a yönelik muharebe operasyonlarının devam etmesine karar vermesi durumunda, Amerikan ordusunun "tüm bombaların anası" olarak da bilinen MOAB'ları (Mother of All Bombs) kullanarak İran'ın enerji altyapısını ve nükleer tesislerini vurabileceği öne sürüldü.



ENVANTERDEKİ NÜKLEER OLMAYAN EN GÜÇLÜ SİLAH



Amerikan ordusu envanterindeki nükleer olmayan en güçlü silah olarak bilinen MOAB'lar ilk olarak 13 Nisan 2017'de Afganistan'da DEAŞ sığınaklarına düzenlenen hava saldırılarında kullanılmıştı.

Konuya yakın ABD'li kaynakların CNN'e verdiği bilgilere göre, GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB) İran ile olan savaşta bu bombaların kullanılmasının gerilimi bir hayli tırmandıracağı tahmin edilirken, bunun, Trump'ın stratejik hedeflerine ulaşmasında ya da savaşın dengesini değiştirmede ne kadar başarılı olacağı konusunda şüpheler bulunuyor.