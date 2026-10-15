ABD basınında yeni iddia. Trump, İran'ı 'tüm bombaların anası' ile mi vuracak?
15.10.2026 09:51
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Amerikan ordusu envanterindeki nükleer olmayan en güçlü mühimmat olan ve 'tüm bombaların anası' olarak bilinen MOAB'ları İran'da kullanmayı düşündüğü öne sürüldü.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, önümüzdeki ay yapılacak ara seçimler öncesinde ya da sonrasında İran'a yönelik muharebe operasyonlarının devam etmesine karar vermesi durumunda, Amerikan ordusunun "tüm bombaların anası" olarak da bilinen MOAB'ları (Mother of All Bombs) kullanarak İran'ın enerji altyapısını ve nükleer tesislerini vurabileceği öne sürüldü.
ENVANTERDEKİ NÜKLEER OLMAYAN EN GÜÇLÜ SİLAH
Amerikan ordusu envanterindeki nükleer olmayan en güçlü silah olarak bilinen MOAB'lar ilk olarak 13 Nisan 2017'de Afganistan'da DEAŞ sığınaklarına düzenlenen hava saldırılarında kullanılmıştı.
Konuya yakın ABD'li kaynakların CNN'e verdiği bilgilere göre, GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB) İran ile olan savaşta bu bombaların kullanılmasının gerilimi bir hayli tırmandıracağı tahmin edilirken, bunun, Trump'ın stratejik hedeflerine ulaşmasında ya da savaşın dengesini değiştirmede ne kadar başarılı olacağı konusunda şüpheler bulunuyor.
TRUMP, SAVAŞI BİTİRMESİ İÇİN BASKI ALTINDA
ABD Başkanı Trump, halktan çok da destek görmediği bu savaşı bitirmesi konusunda baskılara maruz kalıyor. Geneli 3 Kasım'da yapılacak olan ara seçimler öncesinde Cumhuriyetçiler, seçmenlerden gelebilecek olası siyasi tepkilere hazırlanırken, 6 ayı aşkın süredir savaşın, iki ülke arasında müzakereler yoluyla çözüme ulaşılabileceğine dair fazla işaret bulunmuyor.
Trump yönetiminden bazı yetkililer her ne kadar savaşı "kazanılmış" olarak nitelendirse de Trump son dönemdeki açıklamalarında daha temkinli davranıyor ve "ABD'nin hâlâ ülke içinde halletmesi gereken sorunlar bulunduğunu" belirterek İran'da kesin bir zafer ilan etmekten kaçınıyor.
Gelinen bu noktada, ismi gizli kalmak kaydıyla CNN'e konuşan bir yetkilinin ifadelerine göre Trump, Amerikan ordusuna, İran'ın enerji altyapısı da dahil çok sayıda hedefe yönelik ek saldırı paketleri hazırlanması talimatını verdi ve MOAB kullanılabileceğini de söyledi.
Aynı yetkili, bu saldırıların, ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM), sorumluluk alanından geri çekilmesi öncesinde gerçekleştirileceğini; bunun da Trump zafer ilan etme ve herkesi geri çekme amacıyla ek saldırılar için düğmeye basabileceğini gösterdiğini kaydetti.
KAZMA DAĞI'NI YOK ETME KAPASİTESİNE SAHİP Mİ?
Diğer bir kaynağın anlattıklarına göre, Kazma Dağı da dahil, İran'ın nükleer tesislerinin vurulmasına yönelik askeri planların, MOAB füzelerinin kullanılması gerektiğini açıkça ortaya koyuyor.
ABD ve İsrail'in, Tahran'ın nükleer programının bileşenlerini depoladığını düşündüğü Kazma Dağı olarak bilinen yeraltı nükleer tesisinin, bir dağın altında inşa edildiği için derinliği sayesinde sığınak delici etkilere karşı dirençli olduğu tahmin ediliyor. Trump da Kazma Dağı'da yönelik saldırı tehditlerini defalarca yinelemişti.
ABD ordusu envanterindeki nükleer olmayan bombaların en güçlüsü MOAB'ların bile yerin derinliklerindeki bu gibi tesislere karşı etkili bir silah olup olmayacağı konusunda şüpheler bulunuyor.
GPS güdümlü bu bombalar geniş alanları yok edebilecek kapasitede olsalar da, granit katmanlarıyla güçlendirilmiş olduğuna sanılan Kazma Dağı ve diğerleri gibi nükleer tesisleri yok edecek kadar derine nüfuz etme gücüne sahip olmadıkları belirtiliyor.
ABD Başkanı Trump'ın yine de, İran rejiminin direniş gösterdiği ve diplomatik taleplerine boyun eğmeye yanaşmadığı bir dönemde MOAB'ı psikolojik bir silah olarak kullanmayı tercih edebileceği ifade ediliyor.
1.5 KİLOMETRELİK ALANDA SARSINTIYA NEDEN OLUYOR
MOAB'ı kullanan ilk ABD başkanı Trump olmuştu. 2003'te test edilen bu bomba ilk kez 2017 yılında Afganistan'da DEAŞ sığınaklarına karşı kullanılmıştı.
Amerikan savunma şirketi Dynetics tarafından Alabama eyaletindeki üssünde geliştirilen MOAB için Pentagon 314 milyon dolar harcamış, tek bir bomba 16 milyon dolara mal olmuştu.
11 tona eş değer saf TNT'den 1.35 kez daha güçlü olan "H6" patlayıcısı kullanılarak geliştirilen GBU-43 bombası, atıldığı noktanın etrafındaki 1.5 kilometrelik alanda sarsıntıya neden oluyor.
10 metre uzunluğunda ve 1 metre çapında olan MOAB sadece C-130 nakliye uçaklarından atılabiliyor.