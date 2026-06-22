ABD Başkan Yardımcısı'ndan Hürmüz ve Lübnan mesajı

Bununla beraber Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ülkesinin egemen bir devlet olduğunu belirterek, savaşın sona erdirilmesine katkı sağlayacak her türlü yardıma açık olduklarını ancak iç işlerine müdahaleyi kabul etmediklerini söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Avn, Rum Katolik Birliği heyetini kabulünde yaptığı konuşmada, "Yardım ile iç işlerine müdahale arasında ayrım yapıyoruz. Biz egemen bir ülkeyiz ve bizim adımıza hiç kimse müzakere yürütemez" ifadelerini kullandı.

Devletin tüm vatandaşların güvencesi olduğunu vurgulayan Avn, mezheplerin değil devletin herkesi koruduğunu savundu. Avn, tüm Lübnanlıları temsil eden güçlü ve tek bir devlet dışında başka bir seçenek bulunmadığını, bu hedef doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Siyasi rekabetin doğal ve meşru olduğunu dile getiren Avn, bunun devlet kurumlarının işleyişini engelleyecek bir araca dönüştürülmemesi gerektiğini belirtti. Fikir ayrılığının demokratik bir hak olduğuna işaret eden Avn, "Farklı düşüncelere sahip olmak kutsaldır ancak özellikle ülkenin içinden geçtiği mevcut koşullarda Lübnanlılar arasında ayrışmaya izin verilmemelidir" dedi.

Yolsuzlukla mücadelenin temel şartlarına da değinen Avn, yolsuzluğun ortadan kaldırılmasının en etkili yolunun elektronik devlet uygulamalarının yaygınlaştırılması ile etkin ve bağımsız bir yargı sisteminin oluşturulması olduğunu belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı, Avn'ın ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Başkanı'nın Kıdemli Danışmanı Jared Kushner ve Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Görüşmede Lübnan'da ateşkesin sağlamlaştırılması, İsrail'in askeri tırmanışının durdurulması ve bu doğrultuda atılması gereken adımlar ile bu amaçla bir hücre oluşturulması ihtimali ele alındı.