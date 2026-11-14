ABD destekli şirket Venezuela petrolünün başına geçti

Venezuela'nın geçici lideri Delcy Rodriguez, ABD güçlerinin ocak ayında selefi Nicolas Maduro'yu kaçırmasının ardından iktidara geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yoğun baskısı altında ülkeyi yöneten Rodriguez, Trump'ın talebi doğrultusunda madencilik, elektrik ve petrol sektörlerini özel yatırıma açtı.

İkili arasındaki milyarlarca dolarlık petrol anlaşması, gizli tutulan şartları ve yeni sömürgeci bir yaklaşım sergilediği gerekçesiyle eleştirilere hedef oldu.

Kısa süre önce sürgünden dönen Venezuelalı muhalefet lideri Maria Corina Machado, anlaşmanın şeffaf olmamasını sorguladı.

Machado geçen ay yaptığı açıklamada, "Bu anlaşma Venezuela toplumunun istediği şeffaflık düzeyini yansıtmıyor" ifadelerini kullandı.

Anlaşmaların imzalanmasını denetlemek için Karakas'ı ziyaret eden ABD Enerji Bakanı Chris Wright ise Washington'ın "Venezuela petrolünü çaldığı" yönündeki iddiaları reddetti.

Wright, "O manşetleri gördüm. 'Venezuela petrolünü çalıyoruz.' Elbette bu hiç doğru değil" diye konuştu.

ABD'li bakan sözlerine, "Venezuela'daki petrolün sahibi gerçekten de Venezuela halkıdır" ifadesini ekledi.