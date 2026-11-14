ABD destekli şirket Venezuela petrolünün başına geçti
14.11.2026 13:00
Venezuela'nın geçici hükümeti, Washington ile yapılan milyarlarca dolarlık anlaşma kapsamında ABD destekli NABEP şirketine 17 petrol sahasını 100 yıllığına işletme yetkisi verdi.
Venezuela'nın geçici hükümeti, Washington ile imzalanan milyarlarca dolarlık anlaşma kapsamında ABD destekli North American Blue Energy Partners (NABEP) şirketine ülkedeki 17 petrol sahasını işletme yetkisi verdi.
Barbados merkezli NABEP, yaklaşık 65 milyar varil kanıtlanmış rezerve sahip bu sahaları 100 yıllık imtiyazla yönetecek.
Venezuela'daki en büyük ikinci özel petrol şirketi olan NABEP'in bu hamlesi, ABD'nin ülke rezervlerinin yüzde 20'sini almasını öngören anlaşmanın merkezinde yer alıyor.
Beyaz Saray, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) şirkette yüzde 30 hisse satın aldığını ve petrolün yüzde 20'sini üretim maliyetinden alma yetkisi kazandığını açıkladı.
BASIN MARACAIBO GÖLÜ'NDEKİ TESİSLERE DAVET EDİLDİ
Fransız AFP ajansının haberine göre şirket, önceki gün basın kuruluşlarını dünyanın en zengin rezervlerinden biri olan Maracaibo Gölü'ndeki tesislerini gezmeye davet etti.
Ülkenin kuzeybatısındaki Bachaquero kasabasında bulunan çalışma alanı, çoğunluğu ABD'den ithal edilen yeni malzemelerle dolup taşıyor.
Yakındaki Ciudad Ojeda'da işçilerin üniformaları, ofisin dört bir yanına basılan koyu mavi şirket logosuyla bütünleşiyor.
Koyu mavi renk, 1999 yılına kadar devlete ait Petroleos de Venezuela (PDVSA) şirketini akla getiriyordu.
Sosyalist Devlet Başkanı Hugo Chavez o yıl "yeni PDVSA" dönemini simgelemek amacıyla şirketin rengini kırmızıya çevirmişti.
Maracaibo Gölü'ndeki platformlardan birine ulaşmak için Bachaquero'daki PDVSA iskelesinden tekneyle bir saatten fazla yolculuk yapmak gerekiyor.
Göldeki eski ve bakımsız altyapı, petrol endüstrisinin Chavez'ci hükümet döneminde yaşadığı kademeli çöküşü gözler önüne seriyor.
SONDAJ SAYISI AY SONUNA KADAR 41'E ÇIKACAK
Güney Amerika ülkesinde yirmi yıl önce 100'ün üzerinde olan aktif sondaj sayısı bugün 11'e düşmüş durumda.
NABEP, ay sonuna kadar bu sayıyı 41'e çıkaracağını belirtiyor.
Şirketi, İspanya ve İsviçre'de kara para aklama iddiasıyla soruşturma altında bulunan iş insanı Alejandro Betancourt yönetiyor.
Betancourt yaptığı açıklamada, "Venezuela genelinde, yıllarca süren ihmalin ardından kurtarılmaya değer ağır makineleri tespit ediyoruz" dedi.
Betancourt'un planları arasında bir elektrik üretim mavnasının yenilenmesi de yer alıyor.
Ayrıca onlarca gaz sıkıştırma ve elektrik üretim ünitesi ABD, Birleşik Krallık ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde onarılıyor.
ANLAŞMAYA "SÖMÜRGECİLİK" TEPKİSİ
Venezuela'nın geçici lideri Delcy Rodriguez, ABD güçlerinin ocak ayında selefi Nicolas Maduro'yu kaçırmasının ardından iktidara geldi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın yoğun baskısı altında ülkeyi yöneten Rodriguez, Trump'ın talebi doğrultusunda madencilik, elektrik ve petrol sektörlerini özel yatırıma açtı.
İkili arasındaki milyarlarca dolarlık petrol anlaşması, gizli tutulan şartları ve yeni sömürgeci bir yaklaşım sergilediği gerekçesiyle eleştirilere hedef oldu.
Kısa süre önce sürgünden dönen Venezuelalı muhalefet lideri Maria Corina Machado, anlaşmanın şeffaf olmamasını sorguladı.
Machado geçen ay yaptığı açıklamada, "Bu anlaşma Venezuela toplumunun istediği şeffaflık düzeyini yansıtmıyor" ifadelerini kullandı.
Anlaşmaların imzalanmasını denetlemek için Karakas'ı ziyaret eden ABD Enerji Bakanı Chris Wright ise Washington'ın "Venezuela petrolünü çaldığı" yönündeki iddiaları reddetti.
Wright, "O manşetleri gördüm. 'Venezuela petrolünü çalıyoruz.' Elbette bu hiç doğru değil" diye konuştu.
ABD'li bakan sözlerine, "Venezuela'daki petrolün sahibi gerçekten de Venezuela halkıdır" ifadesini ekledi.