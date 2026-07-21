ABD devreye girebilir: Boeing ile Airbus arasındaki havacılık ateşkesi tehlikede

Havacılık sektöründe karşılıklı uçak sübvansiyonları iddiaları nedeniyle Dünya Ticaret Örgütü nezdinde 17 yıl boyunca süren hukuk savaşı, her iki tarafa da kısmi zaferler kazandırmıştı.

Diğer sektörleri de vuran geniş kapsamlı Transatlantik gümrük tarifelerine yol açan bu sürecin ardından, taraflar 2021 yılında beş yıllık bir ateşkes üzerinde anlaşmaya varmıştı.

Normal şartlarda 6 Temmuz tarihinde sona ermesi planlanan bu uzlaşı, havacılıkta yeni bir ticaret savaşından kaçınmak amacıyla süresiz olarak uzatıldı.

Ancak ateşkes kararının hemen ardından yeni bir kriz patlak verdi.

Reuters haber ajansının ulaştığı ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer’a gönderilen mektupta Boeing, Avrupa Birliği’nin finans kolu olan Avrupa Yatırım Bankasının 29 Haziran’da Airbus için bugüne kadarki en büyük kurumsal kredisini taahhüt eden açıklaması karşısında şaşkınlığa uğradığını belirtti.

Mektupta, ABD Ticaret Temsilciliğinden AB’den bu kredinin koşullarına ilişkin tam bir açıklama talep etmesi ve finansmanın, "açık ve şeffaf bir süreci" şart koşan 2021 uzlaşı anlaşmasıyla nasıl bağdaştığının açıklığa kavuşturulması istendi.

Boeing, 1 milyar avroluk ilk dilimi içeren kredi duyurusunun, AB’nin durdurma anlaşmasını uzatma kararını kabul etmesinden sadece dört gün sonra gelmesine dikkat çekti.

ABD’li şirket mektubunda, "Bu kredinin zamanlaması en hafif tabirle şaşırtıcıdır" ifadesine yer verdi.

Avrupa Yatırım Bankası ise her yıl binlerce şirkete finansman sağladığını vurgulayarak Airbus’a olağan dışı herhangi bir destek sunulduğu yönündeki iddiaları reddetti.

Banka sözcüsü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sağlanan finansmanın bankanın genel faaliyetlerinin bir parçası olan, faiz getiren normal bir kredi olduğunu kaydetti.