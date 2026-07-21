ABD devreye girebilir: Boeing ile Airbus arasındaki havacılık ateşkesi tehlikede
21.07.2026 14:30
ABD’li uçak üreticisi Boeing, Avrupalı rakibi Airbus’a sağlanan 3 milyar avroluk kredi paketinin şeffaflığı konusunda ABD hükümetinden Avrupa Birliği’ne baskı yapmasını talep etti.
İngiltere'nin Farnborough kentinde düzenlenen havacılık organizasyonu esnasında ortaya çıkan yeni bir gelişme, küresel havacılık sektörünün iki devi arasındaki suları yeniden ısındırdı.
ABD’li uçak üreticisi Boeing, rakibi Airbus’a yönelik sağlanan 3 milyar avro (yaklaşık 3,43 milyar dolar) değerindeki kredi paketi konusunda şeffaflık sağlanması amacıyla ABD hükümetinin Avrupa Birliği nezdinde girişimde bulunmasını talep etti.
İki taraf, uçak sübvansiyonları nedeniyle uzun süredir devam eden gümrük tarifesi ateşkesini süresiz olarak uzatmıştı.
Boeing’in ABD hükümetine yönelik bu müdahale çağrısı, Airbus’ın 2030 yılı kadar erken bir tarihte yeni bir yolcu uçağı geliştirme planlarını dile getirdiği bir döneme denk geliyor.
Bu da küresel jet pazarında yeni bir rekabet dalgasının fitilini ateşleme potansiyeli taşıyor.
TARİHİ UZLAŞI BOZULABİLİR
Havacılık sektöründe karşılıklı uçak sübvansiyonları iddiaları nedeniyle Dünya Ticaret Örgütü nezdinde 17 yıl boyunca süren hukuk savaşı, her iki tarafa da kısmi zaferler kazandırmıştı.
Diğer sektörleri de vuran geniş kapsamlı Transatlantik gümrük tarifelerine yol açan bu sürecin ardından, taraflar 2021 yılında beş yıllık bir ateşkes üzerinde anlaşmaya varmıştı.
Normal şartlarda 6 Temmuz tarihinde sona ermesi planlanan bu uzlaşı, havacılıkta yeni bir ticaret savaşından kaçınmak amacıyla süresiz olarak uzatıldı.
Ancak ateşkes kararının hemen ardından yeni bir kriz patlak verdi.
Reuters haber ajansının ulaştığı ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer’a gönderilen mektupta Boeing, Avrupa Birliği’nin finans kolu olan Avrupa Yatırım Bankasının 29 Haziran’da Airbus için bugüne kadarki en büyük kurumsal kredisini taahhüt eden açıklaması karşısında şaşkınlığa uğradığını belirtti.
Mektupta, ABD Ticaret Temsilciliğinden AB’den bu kredinin koşullarına ilişkin tam bir açıklama talep etmesi ve finansmanın, "açık ve şeffaf bir süreci" şart koşan 2021 uzlaşı anlaşmasıyla nasıl bağdaştığının açıklığa kavuşturulması istendi.
Boeing, 1 milyar avroluk ilk dilimi içeren kredi duyurusunun, AB’nin durdurma anlaşmasını uzatma kararını kabul etmesinden sadece dört gün sonra gelmesine dikkat çekti.
ABD’li şirket mektubunda, "Bu kredinin zamanlaması en hafif tabirle şaşırtıcıdır" ifadesine yer verdi.
Avrupa Yatırım Bankası ise her yıl binlerce şirkete finansman sağladığını vurgulayarak Airbus’a olağan dışı herhangi bir destek sunulduğu yönündeki iddiaları reddetti.
Banka sözcüsü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sağlanan finansmanın bankanın genel faaliyetlerinin bir parçası olan, faiz getiren normal bir kredi olduğunu kaydetti.
AVRUPA YATIRIM BANKASINDAN DEV KREDİ PAKETİ
Avrupa Yatırım Bankası, geçen ay Airbus’ın sivil ve askeri havacılık alanlarındaki operasyonları ile teknolojik inovasyon projelerine kaynak aktarmak amacıyla 3 milyar avro değerinde dev bir finansman paketi hazırladığını ilan etmişti.
Avrupa Yatırım Bankası Başkanı Nadia Calviño, sağlanan finansman desteğine ilişkin yaptığı değerlendirmede, kurumun Avrupa’nın endüstriyel gücünü, küresel pazardaki ekonomik rekabetçiliğini ve teknolojik bağımsızlığını kalıcı kılmak adına elindeki tüm kaynakları harekete geçirdiğini dile getirmişti.
Projenin onaylanma sürecine değinen Calviño, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bu prestijli proje yaklaşık altı ay gibi kısa bir sürede onaylandı. Bu durum, Avrupa'nın yeni jeopolitik ortamda kendi şampiyonlarını desteklemek ve konumunu güçlendirmek için hızlı ve büyük ölçekli adımlar atabildiğini gösteriyor."