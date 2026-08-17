ABD Donanması'ndan 23 milyar dolarlık dev sözleşme

ABD Donanması, bugün RTX bünyesindeki Raytheon'a 22,9 milyar dolar değerinde bir sözleşme verdiğini açıkladı .

Sözleşme, Donanma Bakanlığı'nın kritik uzun menzilli taarruz kabiliyeti olarak nitelediği Tomahawk füzesinin üretimini hızlandırmayı amaçlıyor.

ABD, müttefiklerine büyük miktarlarda silah sağlarken İran savaşında da mühimmat kullandı. Bu da hava savunma silahları ile hassas güdümlü silah stoklarına ilişkin kaygıları artırdı.

Donanma Bakan Vekili Hung Cao, "Bu 22,9 milyar dolarlık dönüm noktası niteliğindeki yatırım, Tomahawk füzelerinin muharip unsurlarımıza benzeri görülmemiş bir hızla teslim edilmesini hızlandırıyor" dedi.

Cao, "Mühimmat sanayi tabanımızın kapasitesini genişletmek için sanayiyle yakın çalışarak Bakanlık, mevcut operasyonların taleplerini karşılamak üzere elindeki her aracı kullanıyor; deniz ve müşterek kuvvetlerimizin saldırganlığı caydırmak ve ülkeyi korumak için ihtiyaç duydukları öldürücü ateş gücüne sahip olmasını güvence altına alıyor" ifadelerini kullandı.

Cao, Tomahawk üretiminin ne kadar artırılacağına veya sözleşmenin süresine ilişkin ayrıntı vermedi.