ABD Donanması'ndan 23 milyar dolarlık dev sözleşme
17.08.2026 15:37
ABD Donanması, Tomahawk füzelerinin üretimini ve tedarik hızını artırmak amacıyla RTX iştiraki Raytheon ile 22,9 milyar dolar değerinde bir sözleşme imzaladı.
ABD Donanması, bugün RTX bünyesindeki Raytheon'a 22,9 milyar dolar değerinde bir sözleşme verdiğini açıkladı.
Sözleşme, Donanma Bakanlığı'nın kritik uzun menzilli taarruz kabiliyeti olarak nitelediği Tomahawk füzesinin üretimini hızlandırmayı amaçlıyor.
ABD, müttefiklerine büyük miktarlarda silah sağlarken İran savaşında da mühimmat kullandı. Bu da hava savunma silahları ile hassas güdümlü silah stoklarına ilişkin kaygıları artırdı.
Donanma Bakan Vekili Hung Cao, "Bu 22,9 milyar dolarlık dönüm noktası niteliğindeki yatırım, Tomahawk füzelerinin muharip unsurlarımıza benzeri görülmemiş bir hızla teslim edilmesini hızlandırıyor" dedi.
Cao, "Mühimmat sanayi tabanımızın kapasitesini genişletmek için sanayiyle yakın çalışarak Bakanlık, mevcut operasyonların taleplerini karşılamak üzere elindeki her aracı kullanıyor; deniz ve müşterek kuvvetlerimizin saldırganlığı caydırmak ve ülkeyi korumak için ihtiyaç duydukları öldürücü ateş gücüne sahip olmasını güvence altına alıyor" ifadelerini kullandı.
Cao, Tomahawk üretiminin ne kadar artırılacağına veya sözleşmenin süresine ilişkin ayrıntı vermedi.
Washington yönetimine göre sözleşme, tedarik için gereken süreleri kısaltarak Savaş Bakanlığı'nın kabiliyetleri hızla sahaya sürme hedeflerini doğrudan destekliyor.
Savaş Bakanlığı Tedarik ve İdame Müsteşarı Michael P. Duffey, "Bakanlık, sanayiye mühimmat üretimini ve kapasitesini artırma çağrısına yanıt verme görevi verdi ve RTX bu çağrıya yanıt verdi" dedi.
Duffey, "Bu sözleşme, muharip unsurlara ihtiyaç duyduklarını ulaştırma kabiliyetimizi hızlandırıyor ve onların hiçbir zaman denk koşullarda bir mücadeleyle karşı karşıya kalmamasını sağlıyor" ifadelerini kullandı.
ABD DONANMASI TEDARİK YAKLAŞIMINI DEĞİŞTİRDİ
Savaş Bakanlığı'na göre sözleşme, günümüzün güvenlik ortamının taleplerini karşılamak amacıyla tedarik yaklaşımında sürdürdüğü dönüşümü yansıtıyor.
Van Hendrey'nin liderliğindeki PAE Munitions'ın stratejik yönlendirmesi altında Donanma, kurum genelindeki entegrasyonu geliştiriyor, sanayiyle ortaklıkları güçlendiriyor ve silah kabiliyetlerinin tesliminde daha çevik bir yaklaşımı ilerletiyor.
Bakanlık, yatırımın sanayiye daha fazla istikrar ve öngörülebilirlik sağlayarak iş gücü kapasitesinin genişletilmesine, üretim hacminin artırılmasına ve tedarik zincirlerinin güçlendirilmesine imkan verdiğini belirtti.
Bakanlığa göre bu adım, savunma sanayi tabanını yeniden inşa etme taahhüdünü pekiştirirken Donanma ve Deniz Piyadeleri kuvvetlerinin deniz üstünlüğünü korumak için gereken gelişmiş silahlarla donatılmış kalmasını sağlamayı amaçlıyor.
Portfolio Acquisition Executive (PAE) Munitions, deniz mühimmatı ve taarruz kabiliyetlerinin geliştirilmesi, tedariki ve tesliminden sorumlu bir Savaş Bakanlığı kuruluşu.
PAE Munitions, kilit silah programlarını birleştirip silah sanayi tabanını aynı doğrultuda düzenleyerek üretimi hızlandırmak, kapasiteyi artırmak ve filonun güç yansıtmak ve kazanmak için ihtiyaç duyduğu mühimmatla donatılmasını sağlamak amacıyla kurum genelinde entegrasyon yürütüyor.
Açıklamadaki nota göre ABD Yasaları'nın 18. başlığı, 1. kısmı, 47. bölümü ve 1017. maddesi, Donanma mührünün, uygun olduğu durumlarda Donanma ve Savaş Bakanlığı bünyesindeki gerçek komuta ve faaliyet birimleri dışındaki kişilerce kullanılmasını yasaklıyor.