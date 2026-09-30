ABD G20 öncesi sinyali verdi. Müttefiklere gümrük vergilerinde esneklik geliyor

ABD, bu yılki G20 dönem başkanlığını Çin'in aşırı sanayi kapasitesine ve ihracata dayalı büyüme modeline dikkat çekmek için kullanıyor.

Bu ayın başında Kuzey Karolina'nın Asheville kentinde düzenlenen G20 maliye bakanları toplantısında, Çin dışındaki tüm üyeler bu tür politikalara karşı önlem alma konusunda uzlaşmıştı.

Avrupa Birliği Ticaret Komiseri Maros Sefcovic, salı günü düzenlenen yuvarlak masa toplantısında Trump yönetiminin G20 çatısı altında sanayi kapasitesi fazlasıyla mücadeleye odaklanmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

AFP ajansının haberine göre AB'nin bu hususta hem G20 hem de Dünya Ticaret Örgütü zemininde reform talep ettiğini kaydeden Sefcovic; üretimini ağırlıkla Çin'in kontrol ettiği kritik minerallerde tedarik zincirini güvenceye almak ve hammaddelerin "silah haline getirilmesini" önlemek amacıyla ABD ve diğer müttefiklerle daha derin işbirliği aradıklarını vurguladı.

Zirvede iki gün sürecek görüşmelerin tıkanma ihtimali yüksek görülüyor. Washington'ın ticaret politikalarını savunan Greer, yönetimin "ticaret karşıtı olmadığını", küresel kapasite fazlası ve pazar dışı uygulamalara karşı ortak zorluklarla yüzleşildiğini ileri sürdü.