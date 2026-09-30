ABD G20 öncesi sinyali verdi. Müttefiklere gümrük vergilerinde esneklik geliyor
30.09.2026 09:24
Son Güncelleme: 30.09.2026 09:28
ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, sanayi kapasitesi fazlası soruşturmasında müttefiklerle yapılan anlaşmalardaki tarife tavanlarının gözetileceğini açıkladı.
ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Washington yönetiminin küresel sanayi kapasitesi fazlasına yönelik yürüttüğü soruşturmada olası yeni gümrük vergilerini kararlaştırırken müttefiklerle yapılan ticaret anlaşmalarındaki tavan oranları göz önünde bulunduracağını açıkladı.
G20 ticaret bakanları toplantısı öncesinde Milwaukee kentinde gazetecilere konuşan Greer, Çin ve diğer kilit ortaklardaki aşırı üretim kapasitesini hedef alan 301. Madde soruşturmasının sonucuna peşin hükümle yaklaşmak istemediğini belirtti.
Reuters ajansının aktardığına göre anlaşmalara değer verdiklerini dile getiren Greer, "Raporun olası sonuçlarını değerlendirirken bu anlaşmaları kesinlikle hesaba katacağız. Bu mutabakatların birçoğu, uygulandıkça ilgili ülkelerdeki kapasite fazlasının etkilerini hafifletmeye ciddi katkı sağlıyor" dedi.
Söz konusu soruşturma, ABD Yüksek Mahkemesinin Donald Trump yönetiminin ulusal acil durum yasası kapsamında uygulamaya koyduğu kapsamlı küresel gümrük vergilerini iptal etmesi üzerine Mart ayında başlatılmıştı.
Aralarında Avrupa Birliği, Japonya ve Güney Kore'nin de yer aldığı 16 ekonomi mercek altına alındı.
ABD Ticaret Temsilciliği, özellikle Almanya'nın kimya, makine ve otomotiv; İrlanda'nın ise ilaç sektöründeki yüksek ticaret fazlasını kapasite fazlası şüphesine gerekçe gösteriyor.
Trump yönetimiyle mutabakata varan AB, Japonya ve Güney Kore, Amerikan sanayi ürünlerine gümrükleri büyük oranda sıfırlarken ABD'nin uygulayabileceği tarife tavanını yüzde 15 ile sınırlandırmıştı.
ABD, bu yılki G20 dönem başkanlığını Çin'in aşırı sanayi kapasitesine ve ihracata dayalı büyüme modeline dikkat çekmek için kullanıyor.
Bu ayın başında Kuzey Karolina'nın Asheville kentinde düzenlenen G20 maliye bakanları toplantısında, Çin dışındaki tüm üyeler bu tür politikalara karşı önlem alma konusunda uzlaşmıştı.
Avrupa Birliği Ticaret Komiseri Maros Sefcovic, salı günü düzenlenen yuvarlak masa toplantısında Trump yönetiminin G20 çatısı altında sanayi kapasitesi fazlasıyla mücadeleye odaklanmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.
AFP ajansının haberine göre AB'nin bu hususta hem G20 hem de Dünya Ticaret Örgütü zemininde reform talep ettiğini kaydeden Sefcovic; üretimini ağırlıkla Çin'in kontrol ettiği kritik minerallerde tedarik zincirini güvenceye almak ve hammaddelerin "silah haline getirilmesini" önlemek amacıyla ABD ve diğer müttefiklerle daha derin işbirliği aradıklarını vurguladı.
Zirvede iki gün sürecek görüşmelerin tıkanma ihtimali yüksek görülüyor. Washington'ın ticaret politikalarını savunan Greer, yönetimin "ticaret karşıtı olmadığını", küresel kapasite fazlası ve pazar dışı uygulamalara karşı ortak zorluklarla yüzleşildiğini ileri sürdü.
Buna karşılık Pekin, eleştirileri haksız bularak yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı ürün sağladığını savunuyor.
Yüksek Mahkemenin şubat ayındaki iptal kararının ardından Washington, zorla çalıştırma iddialarını öne sürerek Çin, Hindistan ve AB dahil 60 ekonomiye yeni gümrük vergileri getirmişti.
Çelik ve otomotiv gibi sektörlere yönelik tarifeler de yürürlükte kalmayı sürdürüyor.
ABD ile gerilim yaşayan ortaklar ise alternatif arayışında. Kanada ve Avrupa Birliği'nin ABD dışındaki ülkelerle ticari bağlarını derinleştirmeye çalışması bekleniyor.
AFP'ye konuşan Kanada Uluslararası Ticaret Bakanı Maninder Sidhu, “kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemini ” güçlendirmek istediklerini belirterek ekonomiyi korumacı ABD pazarına bağımlılıktan kurtarma mesajı verdi.
Hindistan gibi kimi ülkelerin ise ABD ile uzun süredir bekleyen ticaret anlaşmasını tamamlayabileceği belirtiliyor.
Öte yandan zirvenin düzenlendiği Wisconsin'de sendikalar ve aktivistler, Trump yönetiminin imalat sektörünü ve istihdamı canlandırma vaatlerini yerine getirmediğini savunarak protestolar düzenliyor.
Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikasının (UAW) Wisconsin'deki siyasi temsilcisi John Drew, toptancı gümrük vergisi uygulamalarının eyaletteki fabrika istihdamını geri getirmeye yaramadığını ifade etti.