ABD halkı geçim derinde. Ülkenin üçte ikisi Trump'a tepkili
09.10.2026 13:49
ABD'de yapılan Reuters/Ipsos anketi, halkın yüzde 78'inin artan yaşam maliyetlerinden Başkan Donald Trump'ın politikalarını sorumlu tuttuğunu gösterdi.
ABD'de yapılan yeni bir kamuoyu araştırması, halkın yüzde 78'inin gelirleri aşan fiyat artışlarından Başkan Donald Trump'ın politikalarını sorumlu tuttuğunu ortaya koydu.
Reuters/Ipsos tarafından ülke genelinde çevrim içi düzenlenen ve 4 bin 506 yetişkinin katıldığı ankette, hem Cumhuriyetçilerin hem de Demokratların büyük çoğunluğu, Kongre ara seçimleri öncesinde hayat pahalılığını en önemli sorun olarak görüyor.
Araştırmaya katılan Cumhuriyetçilerin yüzde 57'si harcamaların maaşlarından daha hızlı arttığını belirtti.
Ankete katılanların genelinde ise bu oran yaklaşık üçte iki seviyesinde kaydedildi. Bu tablo, Trump'ın gümrük vergileri, İran ile savaş ve diğer adımlarının, 2024 seçim kampanyasında enflasyonu "ilk günden" düşürme vaadiyle çeliştiğini gösteriyor.
Pazartesi günü tamamlanan araştırma, genel verilerde yüzde 2, parti tabanlarında ise yüzde 3 hata payı taşıyor.
ENFLASYON VE FAİZLER YÜKSELİŞE GEÇTİ
Fiyat artışları karşısında ABD Merkez Bankası (Fed) faiz artırımlarına yöneldi.
Washington yönetimi bu artışları, İran savaşının ardından yükselen küresel enerji maliyetleri ve yönetimin getirdiği sert ithalat vergileri dahil çeşitli etkenlere dayandırıyor.
Ekonomi ve savaşa dair endişeler, Trump'ın kamuoyu desteğini tarihi dip seviyelere çekerken, 3 Kasım'da yapılacak ve Kongre'nin kontrolünü belirleyecek ara seçimler öncesinde partisine verilen desteği de zayıflatıyor.
Cumhuriyetçilerin yaklaşık dörtte biri Trump'ın ekonomi yönetimini onaylamazken, bu oran bağımsızlarda yüzde 63, Demokratlarda ise yüzde 92 oldu.
Enflasyon konusundaki memnuniyetsizlik daha yüksek çıktı; katılımcıların yüzde 68'i, Cumhuriyetçilerin ise yüzde 40'ı mevcut tablodan hoşnut olmadığını bildirdi.
AKARYAKIT VE KONUT KREDİSİ MALİYETLERİ TIRMANIYOR
Ülke genelinde benzinin galon fiyatı geçen yıl 3,11 dolarken son ölçümde 4,36 dolara yükseldi.
Dizel yakıt ise özellikle Kansas gibi tarım eyaletlerini etkileyen rekor artışla 6,28 dolara ulaştı.
30 yıllık konut kredisi faiz oranı ise yüzde 7,5 seviyesine çıkarak altı yıl önceki düzeyin iki katına ulaştı.
Seçmenlerden 65 yaşındaki emekli banka denetçisi Jeffrey Talley, İran savaşı ve yükselen benzin fiyatları nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını belirterek, Beyaz Saray'ı dengeleyecek bir isme oy vermeyi planladığını kaydetti.
Reuters'a konuşan Kansas City'den 41 yaşındaki Athena Barrett da gıda, benzin ve genel yaşam maliyetlerinin arttığını dile getirdi.
2024'te Trump'a geniş destek veren Hispanik seçmenlerin desteğindeki erime de anketlere yansıdı.
Beyaz Saray Sözcüsü Taylor Rogers ise yaptığı açıklamada, Trump'ın vergi indirimleri ve reçeteli ilaç maliyetlerini düşürerek önceki Başkan Joe Biden dönemindeki enflasyon krizini sonlandırdığını savundu ve "Başkan, Amerikalı aileler için somut kazanımlar sağladı" ifadesini kullandı.
Katılımcıların yüzde 54'ü son bir yılda yaşam maliyetinin çok fazla arttığını söylerken, yüzde 78'i Beyaz Saray'ın bu artışta payı olduğunu ifade etti.
Çoğunluk, uygulanan gümrük vergilerini pahalılığın önemli bir sebebi olarak nitelendirdi.
AMERİKAN HALKI KEMER SIKIYOR
Araştırma, harcamaların tamamen kesilmediğini ancak kısıldığını ortaya koydu.
Katılımcıların yüzde 63'ü restoranlara daha az gittiğini, yüzde 56'sı eğlence veya dijital yayın servislerine daha az para harcadığını aktardı.
Ekonomik veriler, vergiler ve fiyat artışları hesaba katıldığında dahi Amerikalıların gelirlerinde sınırlı artışlar elde ettiğini gösteriyor.
Saatlik ücret artışları tüketici fiyat endeksiyle başa baş seyrettiği için maaşlardaki nominal yükseliş fiyat artışları karşısında eriyor.
The Conference Board ve New York Fed'in tüketici güveni araştırmaları da karamsar bir görünüme işaret ediyor.
Öte yandan, katılımcıların yüzde 45'i yetkisiz göçün fiyat artışlarının temel nedenlerinden biri olduğunu belirterek, yönetimin konut talebi ve maliyet baskısına dair tezlerine destek verdi.
Dallas'ta bir nakliye şirketinde çalışan 67 yaşındaki Herman Sims, Reuters ajansına, yüksek mazot fiyatlarına ve İran savaşı kararına karşı çıkmasına rağmen Demokrat partiye oy vermeyeceğini, bu partinin harcama odaklı olduğunu düşündüğünü ifade etti.