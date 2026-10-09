ABD halkı geçim derinde. Ülkenin üçte ikisi Trump'a tepkili

Araştırma, harcamaların tamamen kesilmediğini ancak kısıldığını ortaya koydu.

Katılımcıların yüzde 63'ü restoranlara daha az gittiğini, yüzde 56'sı eğlence veya dijital yayın servislerine daha az para harcadığını aktardı.

Ekonomik veriler, vergiler ve fiyat artışları hesaba katıldığında dahi Amerikalıların gelirlerinde sınırlı artışlar elde ettiğini gösteriyor.

Saatlik ücret artışları tüketici fiyat endeksiyle başa baş seyrettiği için maaşlardaki nominal yükseliş fiyat artışları karşısında eriyor.

The Conference Board ve New York Fed'in tüketici güveni araştırmaları da karamsar bir görünüme işaret ediyor.

Öte yandan, katılımcıların yüzde 45'i yetkisiz göçün fiyat artışlarının temel nedenlerinden biri olduğunu belirterek, yönetimin konut talebi ve maliyet baskısına dair tezlerine destek verdi.

Dallas'ta bir nakliye şirketinde çalışan 67 yaşındaki Herman Sims, Reuters ajansına, yüksek mazot fiyatlarına ve İran savaşı kararına karşı çıkmasına rağmen Demokrat partiye oy vermeyeceğini, bu partinin harcama odaklı olduğunu düşündüğünü ifade etti.