ABD ile Almanya arasındaki uzun menzilli füze anlaşması zorda: "Yıllar alabilir"
07.08.2026 13:49
Rheinmetall CEO'su Armin Papperger, Lockheed Martin ile Almanya'da planlanan ATACMS üretiminin artırılmasının iki yıldan uzun süreceğini söyledi. Şirket, İran'la beş ay süren savaşta azalan ABD füze stoklarının yenilenmesine katkı sağlayabilecek ortak üretim tesislerini gelecek yıl kurmayı planlıyor.
Almanya merkezli savunma sanayii şirketi Rheinmetall, Lockheed Martin ile planladığı ATACMS üretimini artırmanın zaman alacağını belirterek, İran'la savaşta azalan ABD silah stoklarının yenilenmesinin yıllar sürebileceğine işaret etti.
Rheinmetall Üst Yöneticisi Armin Papperger, Reuters'a verdiği ve perşembe günü yapılan, cuma günü yayımlanan röportajda, "Doğal olarak, İran'la çatışmada tükenen ABD askeri cephaneliklerini yenilemek için de yeterli kapasite olacak" dedi.
Papperger, "Bu iki yıl içinde gerçekleşmeyecek. Çok daha uzun sürecek" diye konuştu.
Bu hafta ABD Kara Kuvvetlerinin İran'la beş ay süren savaş sırasında uzun menzilli hassas füzelerden oluşan küresel stokunun büyük bölümünü kullandığı bildirilmişti. Bu durum, gelecekteki krizlerde ABD ordusunun hazırlık düzeyine ilişkin kaygılara yol açmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump ise perşembe günü silah kıtlığı endişelerini küçümseyerek, bazı mühimmat türlerinde neredeyse sınırsız tedarik bulunduğunu söyledi.
Trump, bazı diğer mühimmatların stoklarının daha sınırlı olduğunu kabul ederken ABD savunma şirketlerinin üretim kapasitesini genişlettiğini de belirtti.
Rheinmetall, geçen ay Lockheed Martin ile Almanya'nın kuzeyindeki Unterlüß tesisinde Ordu Taktik Füze Sistemleri'nin, yani ATACMS füzelerinin ortak üretimi için mutabakat zaptı imzalamıştı. Üretim tesislerinin gelecek yıl kurulması planlanıyor.
Dünya genelindeki savunma şirketleri, hükümetlerin askeri harcamalarını artırmasıyla yükselen talebi karşılamak için üretimlerini genişletmeye çalışıyor.
Bu eğilim, Ukrayna ve Ortadoğu'daki savaşların yanı sıra Avrupa'nın kendi güvenliği konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmesi yönündeki ABD baskısı nedeniyle güçleniyor.
RHEINMETALL ÜRETİMİ BÜYÜTÜYOR
Avrupa'nın en büyük mühimmat üreticisi olan Rheinmetall, artan talebi karşılamak ve üretim kapasitesini hızla genişletmek amacıyla ortaklıklar kurdu ve satın almalar gerçekleştirdi.
ATACMS ortak üretimi için hâlâ onay alınması gerekiyor. Ancak Papperger, sürecin ileri aşamada olduğunu ve ABD hükümetinin desteğine sahip bulunduğunu söyledi.
Ortakların ATACMS füzeleri için küresel pazarı hedefleyeceğini belirten Papperger, "Önümüzdeki 15 yıl boyunca füzelere yönelik bir pazar olacak" dedi.
Üst yönetici, ortak girişimin ilk gelirini 2028'de elde etmesini beklediklerini kaydetti.
Papperger ayrıca Rheinmetall'in, İtalya merkezli Leonardo'nun askeri kamyon şirketi Iveco'yu satın alma teklifine hâlâ ilgi duyduğunu, ancak yeni Üst Yönetici Lorenzo Mariani ile yapılacak görüşmelerin belirleyici olacağını söyledi.
Papperger, "Selefiyle el sıkışarak vardığım bir anlaşma vardı" diyerek, "Mariani yeni şartlara karar verebilir. Bunların Rheinmetall için hâlâ cazip olup olmadığını göreceğiz" ifadelerini kullandı.
Anlaşmanın risk altında olmadığını belirten Papperger, yaz tatilinin ardından Mariani ile görüşmeyi umduğunu söyledi.
BOXER SÖZLEŞMESİ YIL SONUNA KADAR İMZANALACAK
Rheinmetall, Almanya'nın F126 fırkateyn programını iptal etmesinin ardından perşembe günü satış beklentisini düşürmüştü.
Şirket buna rağmen Alman ordusuna Boxer zırhlı araçları tedarik etmek için milyarlarca avro değerindeki sözleşmenin yıl sonuna kadar imzalanmasını bekliyor.
Papperger, "Bunun önünde kesinlikle hiçbir engel yok" dedi.
Sözleşmede Rheinmetall'in payının 12,4 milyar avro (14,3 milyar dolar) olması bekleniyor. Ortak KNDS'nin payı da dahil edildiğinde toplam sözleşme değerinin yaklaşık 25 milyar avroya ulaşacağı öngörülüyor.