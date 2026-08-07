ABD ile Almanya arasındaki uzun menzilli füze anlaşması zorda: "Yıllar alabilir"

Almanya merkezli savunma sanayii şirketi Rheinmetall, Lockheed Martin ile planladığı ATACMS üretimini artırmanın zaman alacağını belirterek, İran'la savaşta azalan ABD silah stoklarının yenilenmesinin yıllar sürebileceğine işaret etti.

Rheinmetall Üst Yöneticisi Armin Papperger, Reuters'a verdiği ve perşembe günü yapılan, cuma günü yayımlanan röportajda, "Doğal olarak, İran'la çatışmada tükenen ABD askeri cephaneliklerini yenilemek için de yeterli kapasite olacak" dedi.

Papperger, "Bu iki yıl içinde gerçekleşmeyecek. Çok daha uzun sürecek" diye konuştu.

Bu hafta ABD Kara Kuvvetlerinin İran'la beş ay süren savaş sırasında uzun menzilli hassas füzelerden oluşan küresel stokunun büyük bölümünü kullandığı bildirilmişti. Bu durum, gelecekteki krizlerde ABD ordusunun hazırlık düzeyine ilişkin kaygılara yol açmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise perşembe günü silah kıtlığı endişelerini küçümseyerek, bazı mühimmat türlerinde neredeyse sınırsız tedarik bulunduğunu söyledi.

Trump, bazı diğer mühimmatların stoklarının daha sınırlı olduğunu kabul ederken ABD savunma şirketlerinin üretim kapasitesini genişlettiğini de belirtti.

Rheinmetall, geçen ay Lockheed Martin ile Almanya'nın kuzeyindeki Unterlüß tesisinde Ordu Taktik Füze Sistemleri'nin, yani ATACMS füzelerinin ortak üretimi için mutabakat zaptı imzalamıştı. Üretim tesislerinin gelecek yıl kurulması planlanıyor.

Dünya genelindeki savunma şirketleri, hükümetlerin askeri harcamalarını artırmasıyla yükselen talebi karşılamak için üretimlerini genişletmeye çalışıyor.

Bu eğilim, Ukrayna ve Ortadoğu'daki savaşların yanı sıra Avrupa'nın kendi güvenliği konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmesi yönündeki ABD baskısı nedeniyle güçleniyor.