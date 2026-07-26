ABD ile İran arasında yeniden ateşkes mi? Son 24 saatte yaşananlar

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı’nın bir ay içinde yeniden açılmasını öngören mutabakat muhtırasının 5. maddesinde hiçbir belirsizlik bulunmadığını açıkladı.

Ülke basınına konuşan Arakçi, gerekli düzenlemeleri yapma yetkisinin tamamen Tahran’da olduğunu vurguladı.

Arakçi, "Bu düzenlemeler, seyrüsefer trafiğinin savaş öncesi seviyelere dönmesini sağlamak üzere rota ve deniz koridorlarını belirleme yetkisinin İran’da olduğu anlamına gelmektedir. Yeni bir koridor eklenecekse veya mevcut bir koridor iptal edilecekse bu ancak İran ile istişare içinde ve 5. madde çerçevesinde yürütülmelidir" dedi.

Tahran tarafından belirlenen rota ve koridorların güvenlik ve seyrüsefer emniyeti gerekçesiyle oluşturulduğunu belirten Arakçi, bölgenin mayınlandığını hatırlattı.

Arakçi, ABD güçlerinin gemileri İran’ın belirlediği güzergahın dışına yönlendirerek Hürmüz Boğazı’nda farklı rotalar kullanmaya zorladığını ekledi.

Bölge ülkeleriyle ilişkilere değinen Arakçi, Tahran’ın hiçbir komşusuna karşı düşmanca niyet beslemediğini ve bu durumun bölgede giderek daha fazla anlaşıldığını ifade etti.

Bölgesel güvenliğin kolektif bir mekanizmayla sağlanması gerektiğini belirten Arakçi, "Güvenlik dışarıdan satın alınamaz. Bölgedeki bazı ülkeler ABD üslerinin mevcudiyetinin kendi güvenliklerini tehdit eden bir unsura dönüştüğünü kavramaya başladı" değerlendirmesini yaptı.