ABD ilk kez uzaya silah yerleştirildiğini doğruladı
15.09.2026 10:23
ABD, Dünya yörüngesine silah konuşlandırdığını ilk kez resmen doğruladı. Sistemin askeri kapasitesi ise henüz açıklanmadı.
ABD, Dünya yörüngesine bir uzay silahı konuşlandırdığını ilk kez resmen doğruladı.
ABD Hava Kuvvetleri Bakanı Troy Meink, yörüngede bulunan silahın Amerikan kuvvetlerini düşman faaliyetlerine karşı korumak için gerekli olduğunu söyledi.
Pazartesi günü düzenlenen Hava, Uzay ve Siber Konferansı'nda konuşan Meink, ABD'nin “gelişen tehditlere” karşı hazır olduğunu belirtti.
Ancak silahın ne zaman yörüngeye yerleştirildiği, nasıl çalıştığı ve hangi kapasitelere sahip olduğu açıklanmadı.
ABD SİLAHLARINI İLK KEZ KABUL ETTİ
ABD'li üst düzey askeri yetkililer daha önce uzaydaki askeri kapasitenin artırılması gerektiğini sık sık dile getirmişti.
Ancak son açıklama ile Washington, Dünya yörüngesinde saldırı amacıyla da kullanılabilecek bir silaha sahip olduğunu ilk kez açıkça doğrulamış oldu.
ABD, bu adımın gerekçelerinden biri olarak Rusya ve Çin'in uzaydaki faaliyetlerini gösteriyor.
Washington yönetimi, iki ülkenin gelecekte ABD uydularına saldırabilecek veya çalışmalarını aksatabilecek sistemler geliştirdiğini savunuyor.
“GEREKİRSE RAKİPLER YOK EDİLEBİLİR”
ABD Uzay Kuvvetleri de uzaydaki askeri stratejisine ilişkin açıklamasında hem saldırı hem de savunma kapasitesine vurgu yaptı.
Açıklamada, bu yöntemlerin rakip sistemlerin faaliyetlerini “aksatmak, zayıflatmak ve gerekirse yok etmek” amacıyla kullanılabileceği ifade edildi.
Uzay Kuvvetleri, söz konusu yeteneklerin askeri komutanlıkların talimatları doğrultusunda hem saldırı hem de savunma amaçlı kullanılabileceğini bildirdi.
TRUMP'TAN “SALDIRI GÜCÜ” VURGUSU
ABD Uzay Kuvvetleri, Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde 2019 yılında kuruldu.
70 yılı aşkın süre içinde ABD ordusuna eklenen ilk yeni kuvvet olan Uzay Kuvvetleri'nin temel görevlerinden biri, iletişim, istihbarat, gözetleme ve navigasyon için kullanılan yüzlerce Amerikan uydusunu korumak.
Trump geçen yıl yayınladığı başkanlık kararnamesinde ise Uzay Kuvvetleri'nin rolünün yalnızca ABD'nin uzaydaki varlıklarını savunmakla sınırlı olmadığını vurguladı.
Kararnamede kuvvetin gerektiğinde saldırı kapasitesine de sahip olması gerektiğinin altı çizildi.
“ALTIN KUBBE” PLANININ DA PARÇASI
Trump yönetimi, uzay tabanlı askeri sistemleri ABD için planlanan “Altın Kubbe” savunma sisteminin önemli unsurlarından biri olarak görüyor.
Plan kapsamında uzaya konuşlandırılacak önleyici füzelerle ABD'nin tüm hava tehditlerine karşı korunması hedefleniyor.
Uzayda silahlanma konusunda uluslararası hukuk ise belirli sınırlamalar getiriyor.
1967 tarihli Dış Uzay Antlaşması, nükleer silahlar ve diğer kitle imha silahlarının Dünya yörüngesine yerleştirilmesini yasaklıyor.
Ancak anlaşma, uzaydaki bütün askeri sistemleri yasaklamıyor. ABD, Rusya ve Çin dahil büyük güçler yıllardır rakip ülkelerin uydularını hedef alabilecek farklı teknolojiler üzerinde çalışıyor.
UYDULAR SAVAŞA DAHİL
Uydular modern ordular açısından iletişimden navigasyona, istihbarattan gözetlemeye kadar kritik görevler üstleniyor.
Bu nedenle rakibin uydularını etkisiz hale getirebilecek teknolojiler, gelecekteki olası çatışmaların en önemli unsurlarından biri olarak değerlendiriliyor.
Şubat ayında iki Rus uydusunun, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başladığı 2022'den bu yana en az 12 Avrupa uydusunun iletişimini yakalamış olabileceği ortaya çıkmıştı.
Bu faaliyetlerin Rus istihbaratının uydular üzerinden aktarılan hassas verileri elde etmesine, teorik olarak ise bazı uyduların kontrolünü ele geçirmesine imkan sağlayabileceği belirtilmişti.