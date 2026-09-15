ABD ilk kez uzaya silah yerleştirildiğini doğruladı

ABD'li üst düzey askeri yetkililer daha önce uzaydaki askeri kapasitenin artırılması gerektiğini sık sık dile getirmişti.

Ancak son açıklama ile Washington, Dünya yörüngesinde saldırı amacıyla da kullanılabilecek bir silaha sahip olduğunu ilk kez açıkça doğrulamış oldu.

ABD, bu adımın gerekçelerinden biri olarak Rusya ve Çin'in uzaydaki faaliyetlerini gösteriyor.

Washington yönetimi, iki ülkenin gelecekte ABD uydularına saldırabilecek veya çalışmalarını aksatabilecek sistemler geliştirdiğini savunuyor.