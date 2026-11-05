ABD Kongresi'nde yeni dönem. Demokratların dış politikadaki 5 hedefi

Rusya'yla savaşan Ukrayna'ya yönelik doğrudan mali ve askeri yardımların büyük kısmını durduran Trump yönetimi, Kongre'deki her iki partinin tepkisiyle karşılaşıyor.

Trump'ın, yasalaşmasından haftalar sonra Rus dizeline yönelik yaptırımları kaldırması ve Rus enerji sektörüne uygulanan yaptırımlardan muafiyet tanıması, çok sayıda Cumhuriyetçi milletvekilinin de tepkisini çekti.

Ocak ayından itibaren her iki mecliste neyin ne zaman oylanacağına karar verecek olan Demokratlar, Kiev yönetimine desteği öncelik saydıklarını belirtiyor.

Ukrayna'ya verilecek yeni yardım paketlerinin, her iki partinin geçmişteki güçlü desteği sayesinde Trump'ın başkanlık vetosunu geçersiz kılmak için gereken üçte iki çoğunlukla Kongre'den geçebileceği hesaplanıyor.

Öte yandan Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanlığı görevini üstlenmesi beklenen New York Temsilcisi Demokrat Gregory Meeks, Trump'ın Rus dizelini küresel piyasaya geri sokma planını engellemek için iki partinin desteklediği bir yasa tasarısı sundu.