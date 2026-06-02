ABD-Meksika sınırında 590 metrelik kaçakçılık tüneli bulundu. 1 ton uyuşturucu yakalandı

Yetkililere göre tünel, Meksika'nın Tijuana kentinden başlayarak ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Otay Mesa Sınır Kapısı yakınlarındaki bir mağazaya kadar uzanıyor. Yaklaşık 590 metre uzunluğundaki tünelin 16,8 metre derinliğinde ve 1,4 metre yüksekliğinde olduğu belirtildi.

Soruşturmacılar, tünelin güçlendirilmiş duvarlara, raylı taşıma sistemine, havalandırmaya, elektrik altyapısına ve hidrolik asansör benzeri bir giriş mekanizmasına sahip olduğunu bildirdi.