ABD-Meksika sınırında 590 metrelik kaçakçılık tüneli bulundu. 1 ton uyuşturucu yakalandı
02.06.2026 22:54
ABD'li yetkililer, Meksika sınırının altından geçen ve Kaliforniya'daki bir mağazada son bulan gelişmiş bir kaçakçılık tünelinin ortaya çıkarıldığını açıkladı.
Yetkililere göre tünel, Meksika'nın Tijuana kentinden başlayarak ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Otay Mesa Sınır Kapısı yakınlarındaki bir mağazaya kadar uzanıyor. Yaklaşık 590 metre uzunluğundaki tünelin 16,8 metre derinliğinde ve 1,4 metre yüksekliğinde olduğu belirtildi.
Soruşturmacılar, tünelin güçlendirilmiş duvarlara, raylı taşıma sistemine, havalandırmaya, elektrik altyapısına ve hidrolik asansör benzeri bir giriş mekanizmasına sahip olduğunu bildirdi.
ABD Adalet Bakanlığı'nın paylaştığı görüntülerde, kayalık zemine açılmış tünelin içinde beton zemin ve beton merdivenler bulunduğu görüldü.
ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı uyuşturucu soruşturma ekipleri, aylar süren takip sonucunda sınırın ABD tarafındaki "Buy 4 Less" adlı mağaza çevresindeki hareketliliği izledi.
Operasyon sırasında 1 tondan fazla kokain ele geçirildi. Yetkililer, piyasa değerinin 45 milyon doları aştığı belirtilen uyuşturucunun bu tünel aracılığıyla ABD'ye sokulduğunu ve kamyonlara yüklendiğini düşünüyor.
ABD Sınır Devriyesi'nin San Diego Bölge Şefi Justin De La Torre, suç örgütlerinin sınırı aşmak için sürekli yeni yöntemler geliştirdiğini ancak güvenlik güçlerinin kararlılığını hafife aldığını söyledi.
Soruşturma kapsamında ikisi San Diego'dan, ikisi Meksika'dan olmak üzere dört kişi hakkında uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla dava açıldı.
ABD Adalet Bakanlığı verilerine göre Kaliforniya'nın güney bölgesinde 1993 yılından bu yana toplam 99 yer altı tüneli tespit edildi. Bunlardan 28'i "gelişmiş ve profesyonel şekilde inşa edilmiş" tüneller olarak sınıflandırıldı.
Bölgede faaliyet halinde bulunan son kaçakçılık tüneli ise 2022 yılında ortaya çıkarılmıştı.