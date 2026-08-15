ABD müttefiklerini uyarmaya hazırlanıyor. "Yapay zekada tarafınızı seçin"

ABD, onlarca ülkeye Çin ile yapay zeka yarışında taraf seçmeleri gerektiğini söylemeye hazırlanıyor ve Reuters tarafından incelenen bir iç taslağa göre, Pekin'in rakip birliğine katılmaları halinde ABD liderliğindeki yapay zeka koalisyonundan dışlanacakları konusunda uyarıda bulunuyor.

Washington, geçen yıl Pekin ile yaşanan şiddetli teknoloji rekabeti ortamında yapay zeka modelleri, yarı iletkenler ve kritik mineraller için tedarik zincirlerini güvence altına almayı amaçlayan Pax Silica girişimini başlattı.

Kazakistan da dahil olmak üzere yaklaşık iki düzine ülke bu birliğe katıldı. Kazakistan, Çin'in koalisyonuna katılan önemli bir potansiyel kritik mineral kaynağı olmasının yanı sıra Japonya, Avustralya ve Güney Kore gibi ABD'nin yakın müttefikleri de bu ülkeler arasında yer alıyor.

Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak mektup, Haziran ayında imzalanan ve bağlayıcı olmayan Pax Silica girişimi üyelerini ve yapay zeka konusunda Washington ile iş birliğini uyumlu hale getirme arzusunu dile getiren diğer ülkeleri içeren ABD'nin "Yapay Zeka Fırsatı Bildirisi"nin 35 imzacısına hitaben yazıldı.

ABD, ülkeleri taraf seçmeye zorlayarak, askeri veya ekonomik üstünlük için kullanılabilecek en gelişmiş yapay zekayı üretme yarışında Çin'i kaynaklardan mahrum bırakmayı umuyor.