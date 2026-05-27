ABD Sağlık Bakanı Kennedy, Mehmet Öz'ün bahçesinde elleriyle yılan yakaladı

ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr., Florida'da iki adet yılanı çıplak elleriyle yakaladı. Amerikan Medicare & Medicaid Hizmetleri Merkezi'nin başındaki meslektaşı Dr. Mehmet Öz'ün Florida'daki sahil evinin verandasında bulunan yılanları yakalayan Kennedy, o anları X hesabından paylaştı.

Paylaşılan görüntülerde gömlek, pantolon ve çorapla yılanlara yaklaşarak onları yakalayan Kennedy Jr., yılanların kendisini ısırmasına rağmen kameralara gülümsedi.

Arka planda ise aktris eşi Cheryl Hines ile bir kadının endişeli sesleri duyulurken, yetkililer yakalanan yılanların insanlara zararsız ve zehirsiz olarak nitelendirilen "Black Racer" türü yılanlar olduğunu belirtti.

Olayın ardından Florida Yaban Hayatı Koruma Komisyonu bir açıklama yaparak, bahar aylarında sayısı artan zehirsiz yılanların dahi güçlü şekilde ısırabileceğini hatırlatarak halkı yılanlardan uzak durmaya ve onları uzaktan izlemeleri konusunda uyardı.