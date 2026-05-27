ABD Sağlık Bakanı Kennedy, Mehmet Öz'ün bahçesinde elleriyle yılan yakaladı
27.05.2026 09:59
Son Güncelleme: 27.05.2026 10:36
Florida'da Mehmet Öz'ün evinin verandasındaki 2 yılanı elleriyle yakalayan Kennedy, olay anını X üzerinden paylaştı.
YILANLARI ELLERİYLE YAKALADI
ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr., Florida'da iki adet yılanı çıplak elleriyle yakaladı. Amerikan Medicare & Medicaid Hizmetleri Merkezi'nin başındaki meslektaşı Dr. Mehmet Öz'ün Florida'daki sahil evinin verandasında bulunan yılanları yakalayan Kennedy, o anları X hesabından paylaştı.
Paylaşılan görüntülerde gömlek, pantolon ve çorapla yılanlara yaklaşarak onları yakalayan Kennedy Jr., yılanların kendisini ısırmasına rağmen kameralara gülümsedi.
Arka planda ise aktris eşi Cheryl Hines ile bir kadının endişeli sesleri duyulurken, yetkililer yakalanan yılanların insanlara zararsız ve zehirsiz olarak nitelendirilen "Black Racer" türü yılanlar olduğunu belirtti.
Olayın ardından Florida Yaban Hayatı Koruma Komisyonu bir açıklama yaparak, bahar aylarında sayısı artan zehirsiz yılanların dahi güçlü şekilde ısırabileceğini hatırlatarak halkı yılanlardan uzak durmaya ve onları uzaktan izlemeleri konusunda uyardı.
YABAN HAYVANLARIYLA İLK TEMASI DEĞİL
Yaşanan olay ABD'li Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr.'ın hayvanlar ilk sıra dışı teması değil. Kennedy Jr., geçtiğimiz Nisan ayında gerçekleştirilen resmi bir kongre oturumunda, Demokrat Arizona Kongre Üyesi Adelita Grijalva tarafından şahsi tıbbi araştırmalar yapma eğilimi hakkındaki iddialarla karşı karşıya kalmıştı.
Kongre üyesi Grijalva, bir makaleye atıfta bulunarak Kennedy'ye, yolda ezilerek ölmüş bir rakunun bir parçasının daha sonra üzerinde çalışmak ve incelemek amacıyla kestiğine dair iddiaları doğrudan meclis kürsüsünden sormuştu.
Bakan Kennedy'nin geçmişe dönük hareketleri bununla da sınırlı kalmıyor. Daha önce gündeme gelen bir diğer iddiaya göre Kennedy, sahile vurmuş ölü bir balinanın kafasını motorlu testere ile kesmiş ve bu kesik balina kafasını kendi aracının tavanına bağlayarak evine taşımıştı.