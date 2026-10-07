ABD'de Kongre seçimlerine beş kala. Cumhuriyetçi adaylar Trump'tan kaçıyor

Ayrışmanın en belirgin görüldüğü başlıkların başında İran ile yaşanan savaş geliyor.

Çekişmeli bölgelerdeki 12 yarışta Cumhuriyetçi adaylar, Trump'ın savaş yetkilerini kısıtlama yönünde oy kullandı ya da akaryakıt fiyatlarını artırarak hane bütçelerini zorlayan savaşın durdurulması çağrısında bulundu.

Bir diğer anlaşmazlık konusu ise veri merkezleri oldu. Trump bu tesislerin hızla inşa edilmesini savunurken, Reuters üç adayın söz konusu projeleri yavaşlatmak istediğini veya eleştirdiğini saptadı.

Trump'ın partiyi son on yılda kendi çizgisine çekmesi ve kendisine karşı çıkan isimleri ön seçimlerde hedef alması nedeniyle bu ayrışmalar dikkat çekiyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Davis Ingle bulgulara ilişkin yaptığı açıklamada, hükümetin icraatlarına işaret ederek Trump'ın parti için "tartışmasız lider, en iyi sözcü ve eşsiz bir motivasyon kaynağı" olduğunu söyledi.

Reuters/Ipsos ortak anketine göre Trump'ın kamuoyu onay oranı kariyerinin en düşük seviyesi olan yüzde 32'ye gerilemiş durumda.

Kayıtlı seçmenler arasında Demokratlar yüzde 44 ile Cumhuriyetçilerin 7 puan önünde yer alırken, bağımsız seçmenlerde bu fark yüzde 37'ye yüzde 21 olarak ölçülüyor.