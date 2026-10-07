ABD'de Kongre seçimlerine beş kala. Cumhuriyetçi adaylar Trump'tan kaçıyor
07.10.2026 13:40
Son Güncelleme: 07.10.2026 13:42
ABD ara seçimleri öncesinde çekişmeli 62 bölgenin 41'inde Cumhuriyetçi adaylar, onay oranı yüzde 32'ye kadar gerileyen Başkan Trump ile aralarına mesafe koymaya başladı.
ABD'de 3 Kasım ara seçimleri öncesinde Kongre yarışına giren Cumhuriyetçi adayların üçte ikisi, kamuoyu desteği gerileyen Başkan Donald Trump ile arasına mesafe koymaya başladı.
Reuters haber ajansının yürüttüğü inceleme, Temsilciler Meclisi ve Senato için çekişmeli geçen 62 seçim bölgesinin 41'inde Cumhuriyetçi adayların Trump ile politika ayrılığı yaşadığını veya parti lideriyle bağlarını geri plana ittiğini ortaya koydu.
Adayların oy kayıtları, basın açıklamaları ve kampanya materyalleri taranarak yapılan çalışma, Trump'ın genel programını tümüyle reddetmek yerine belirli konularda ayrışmanın öne çıktığını gösteriyor.
Kampanyaları yürüten danışmanlar, parti tabanını küstürmeden bağımsız seçmenleri kazanabilmek için bu yönteme yöneliyor.
İncelemeye göre 23 yarışta doğrudan politika temelli görüş ayrılıkları kaydedildi.
İRAN SAVAŞI VE VERİ MERKEZLERİ PARTİYİ BÖLDÜ
Ayrışmanın en belirgin görüldüğü başlıkların başında İran ile yaşanan savaş geliyor.
Çekişmeli bölgelerdeki 12 yarışta Cumhuriyetçi adaylar, Trump'ın savaş yetkilerini kısıtlama yönünde oy kullandı ya da akaryakıt fiyatlarını artırarak hane bütçelerini zorlayan savaşın durdurulması çağrısında bulundu.
Bir diğer anlaşmazlık konusu ise veri merkezleri oldu. Trump bu tesislerin hızla inşa edilmesini savunurken, Reuters üç adayın söz konusu projeleri yavaşlatmak istediğini veya eleştirdiğini saptadı.
Trump'ın partiyi son on yılda kendi çizgisine çekmesi ve kendisine karşı çıkan isimleri ön seçimlerde hedef alması nedeniyle bu ayrışmalar dikkat çekiyor.
Beyaz Saray Sözcüsü Davis Ingle bulgulara ilişkin yaptığı açıklamada, hükümetin icraatlarına işaret ederek Trump'ın parti için "tartışmasız lider, en iyi sözcü ve eşsiz bir motivasyon kaynağı" olduğunu söyledi.
Reuters/Ipsos ortak anketine göre Trump'ın kamuoyu onay oranı kariyerinin en düşük seviyesi olan yüzde 32'ye gerilemiş durumda.
Kayıtlı seçmenler arasında Demokratlar yüzde 44 ile Cumhuriyetçilerin 7 puan önünde yer alırken, bağımsız seçmenlerde bu fark yüzde 37'ye yüzde 21 olarak ölçülüyor.
İNTERNET SİTELERİNDEN TRUMP'IN FOTOĞRAFLARI SİLİNİYOR
İnceleme, bazı adayların Trump ile görsel ve söylemsel bağlarını da kopardığını belgeledi.
Adaylardan 12'si, özellikle parti içindeki adaylık yarışını kazandıktan sonra internet sitelerinden Trump'ın adını, fotoğraflarını ve verdiği destek mesajlarını kaldırdı.
Bazı adaylar ise Trump'ın mitinglerine katılmaktan kaçınıyor veya başkanın kendi adlarına kampanya yürütmesini isteyip istemediklerini açıklamaktan geri duruyor.
Florida'da Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Kathy Castor'a karşı yarışan Cumhuriyetçi aday Mike Beltran, internet arşiv sitesi Wayback Machine kayıtlarına göre ağustos ayında sitesinde Trump ile yan yana çekilmiş fotoğrafına yer veriyordu.
Sayfada daha önce "Trump'ın yanında yer alıyorum" ifadesi yer alırken, mevcut açılış sayfasında yalnızca Beltran ve ailesi görülüyor; Trump'ın adı ise geçmiyor.
ADAYLAR SEÇMEN TABANI İLE BEYAZ SARAY ARASINDA DENGE İSTİYOR
Bazı bölgelerde ise adaylar Trump ile belirli başlıklarda çatışırken diğer alanlarda desteğini sürdürüyor.
Nebraska'da Senato yarışında bağımsız rakibi Dan Osborn ile karşılaşan Cumhuriyetçi Senatör Pete Ricketts, Trump'ın sığır eti ithalatını genişletme planına tepki gösterdi.
Ricketts buna karşın başkanla Nebraska'da aynı mitinge katılarak "Başkan Trump, sizin için Washington'da mücadele ettim" dedi.
Iowa'da yarışan Temsilciler Meclisi üyesi Mariannette Miller-Meeks ise ithalat planını eleştirmenin yanı sıra Trump'ın İran'daki savaş yetkilerini sınırlandırma yönünde oy verdi.
Miller-Meeks, bu oyun üzerinden iki hafta geçmeden Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelerek Iowa'daki çelik fabrikası yatırımını duyurdu.
New York'taki çekişmeli bölgede yarışan Temsilciler Meclisi üyesi Mike Lawler de benzer bir strateji izliyor.
Haitili göçmenlerin geçici yasal statüsü ve Trump destekli F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışı planına karşı çıkan Lawler, geçtiğimiz ay partisinin kongresinde destekçilere seslenirken, "Gerçek şu ki başkanla her zaman aynı fikirde değiliz. Bu da gayet doğal" diye konuştu.
3 Kasım 2026'da yapılacak seçimler, sadece Kongre'nin rengini belirlemekle kalmayacak; ikinci dönemini geçiren Başkan Donald Trump’ın yasama gücünü ve vaatlerini ne ölçüde hayata geçirebileceğini de doğrudan ilan edecek.
Amerika'da geleneksel olarak görevdeki başkanın partisinin ara seçimlerde kan kaybettiği biliniyor.