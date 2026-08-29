ABD siyasetini sarstı. Hasan Piker geri adım atmıyor
29.08.2026 11:53
Demokratlar, ABD'de kasım ayındaki ara seçimler yaklaşırken sol eğilimli internet yayıncısı Hasan Piker'i kendi adayları için "risk" olarak görmeye başladı.
ABD'de kasım ayında yapılacak ara seçimler yaklaşırken ve Kongre'nin her iki kanadında da çoğunluğun kaybedilmesi ihtimali gündemdeyken, Cumhuriyetçiler tepkilerini, solcu internet yayıncısı Hasan Piker'a yöneltiyor.
Yeniden seçilmek için yarışan Demokrat Partili Michigan Temsilciler Meclisi üyesi Debbie Dingell, çarşamba günkü seçim mitinginde gazetecilere tepki göstererek, "Artık bıktım! Bu yüzden hiçbir muhabir bana bir daha Hasan Piker hakkında soru sormasın. Kasım seçimlerinin konusu bu değil" dedi.
Demokratlar, antisemitizmle suçlanan popüler Twitch yayıncısı Piker'ın, Başkan Donald Trump'ın ekonomi politikalarına yönelik eleştirilerini gölgelemesinden endişe duyuyor.
Haber ajansı AFP, Piker'ın her gün 3 milyon takipçisine yayın yaptığı Twitch platformundaki canlı programını bu hafta birkaç saat boyunca takip etti.
Takım elbise ve kravat takan 35 yaşındaki yayıncı; izleyici yorumlarını değerlendirdiği, video klipleri tartıştığı, güncel olayları yorumladığı ve İsrail'e yönelik sert eleştirilerini yinelediği uzun bir monolog gerçekleştirdi.
Piker'ın yayın üslubu ve tonu, Trump'ın ikinci kez Beyaz Saray'a seçilmesine katkı sağlayan aşırı sağcı yayıncılarla benzerlik gösteriyor; ancak Piker onlardan farklı olarak kendisini "sosyalist" ve "anti-emperyalist" olarak tanımlıyor.
Erkek moda dergisi GQ için küvette üstsüz poz veren Piker, dergideki söyleşisinde siyasetin yanı sıra saç dökülmesi tedavisine de değinmişti.
Dingell ise Piker'ın popülaritesinin "spor yapıp kaslı görünmesinden" mi kaynaklandığını anlamaya çalıştığını ifade etti.
AĞUSTOS AYINDAKİ AÇIKLAMALARI TEPKİ ÇEKTİ
Piker'ın desteği bu yılın ilkbaharına kadar Michigan gibi sanayi ağırlıklı Ortabatı eyaletlerindeki Demokrat adaylar tarafından memnuniyetle karşılanıyordu.
Piker o dönemde, Demokrat Parti'deki ön seçimi kazanarak ABD Senatosu yarışına giren ilerici aday Abdul El-Sayed ile birlikte seçim çalışmaları yürütmüştü.
Ancak bu durum 20 Ağustos'ta Piker'ın Twitch yayınında İsrail'i açıkça destekleyen Yahudilerin kendilerini saldırıya açık hale getirdiğini öne sürmesiyle değişti.
Piker yayında, "İnsanların bu durumun ne kadar tehlikeli olduğunu, bunun Yahudiler için ne denli bir tehlike oluşturduğunu nasıl fark etmediğini anlamıyorum. Kimliğinizi kaçınılmaz olarak adeta bir Yahudi IŞİD'i olarak görülecek bir ülkeye bağlıyorsunuz ve Yahudiler olarak tek önemsediğimiz şey bu diyorsunuz. Antisemitizmi daha da kötüleştiriyorsunuz" ifadelerini kullandı.
Bu sözlerin ardından El-Sayed, pazartesi günü antisemitizmi bir "bela" olarak nitelendirdiği bir açıklama yaparak Piker ile arasına mesafe koydu.
El-Sayed, "Yahudilerin güvenliğine olan bağlılığım, kendi kızlarımın güvenliğine olan bağlılığımla aynıdır" dedi.
Michigan'ın Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Elissa Slotkin de Piker'ın sözlerini kınayarak, "Hiçbir topluluk siyasi görüşleri nedeniyle şiddet tehdidiyle karşı karşıya kalmamalıdır. Nokta" değerlendirmesinde bulundu.
PİKER SUÇLAMALARI REDDEDİYOR
Piker ise çarşamba günü California'daki stüdyosundan yaptığı yayında eleştirilere yanıt verdi. Kolunda "Özgür Filistin" bilekliği taşıyan Piker, "Hayatım boyunca antisemitizme karşı mücadele ettim" dedi.
Müslüman bir ailede büyüdüğünü ancak ibadet etmediğini belirten Piker, "koordineli bir karalama kampanyasının" ve İslamofobinin kurbanı olduğunu savundu.
Piker, 2019 yılında sarf ettiği "Amerika 11 Eylül'ü hak etti dostum... Bunu söylüyorum" sözleriyle de tepki toplamıştı.
İsrail'e yönelik söylemini değiştirme niyetinde olmadığını belirten Piker, İsrail'e desteğin uzun süredir siyasi bir norm olduğu ABD'de kendi benimsediği tutumun zemin kazandığını öne sürüyor.
Pew Araştırma Merkezi tarafından bu yılın mayıs ayında yapılan bir ankete göre, katılımcıların yüzde 62'si İsrailli yetkililer hakkında olumsuz görüş bildirdi.
Bu oran Nisan 2019'da yüzde 51 seviyesindeydi.
Araştırma, İsrail halkına yönelik olumlu görüş bildirenlerin oranının ise Nisan 2019'daki yüzde 62 seviyesinden yüzde 52'ye gerilediğini ortaya koydu.
HASAN PİKER KİMDİR?
İnternet dünyasında "HasanAbi" adıyla bilinen Türk-Amerikan Twitch yayıncısı, içerik üreticisi ve sol görüşlü siyasi yorumcu Hasan Piker, dünya çapında milyonlarca takipçiye hitap ediyor.
Özellikle Z kuşağının yoğun ilgi gösterdiği yayınlarıyla Piker, Amerikan solunun ve ilerici siyasetin dijital mecralardaki en etkili ve görünür seslerinden biri olarak kabul ediliyor.
ABD'nin New Jersey eyaletinde 25 Temmuz 1991 tarihinde dünyaya gelen Piker, akademisyen bir aileden geliyor. Çocukluk ve gençlik yıllarını İstanbul'da geçiren Piker, yükseköğrenim için ABD'ye dönerek Rutgers Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve İletişim alanında lisans eğitimi aldı.
Piker, aynı zamanda ABD'nin en büyük bağımsız ilerici haber ağları arasında yer alan The Young Turks (TYT) platformunun kurucusu Cenk Uygur'un yeğeni.
Medya kariyerine dayısı Cenk Uygur'un kurduğu The Young Turks bünyesinde sunucu ve yapımcı olarak adım atan Piker, 2018 yılında Twitch üzerinden canlı yayınlara başladı.
Yayınlarında video oyunlarının yanı sıra güncel dünya gelişmelerini, ABD'nin iç ve dış politikasını, işçi sınıfı haklarını ve popüler kültürü ele alan Piker; açık sözlü, mizahi ve sert üslubuyla öne çıkıyor. Kendisini "sosyalist" olarak tanımlayan Piker; büyük şirketlerin gücüne, sendikasızlaşmaya ve ABD'nin askerî müdahalelerine karşı duruş sergileyerek genç kitlelerde “sınıf bilinci” oluşturmayı hedefliyor.