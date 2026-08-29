ABD siyasetini sarstı. Hasan Piker geri adım atmıyor

Haber ajansı AFP, Piker'ın her gün 3 milyon takipçisine yayın yaptığı Twitch platformundaki canlı programını bu hafta birkaç saat boyunca takip etti.

Takım elbise ve kravat takan 35 yaşındaki yayıncı; izleyici yorumlarını değerlendirdiği, video klipleri tartıştığı, güncel olayları yorumladığı ve İsrail'e yönelik sert eleştirilerini yinelediği uzun bir monolog gerçekleştirdi.

Piker'ın yayın üslubu ve tonu, Trump'ın ikinci kez Beyaz Saray'a seçilmesine katkı sağlayan aşırı sağcı yayıncılarla benzerlik gösteriyor; ancak Piker onlardan farklı olarak kendisini "sosyalist" ve "anti-emperyalist" olarak tanımlıyor.

Erkek moda dergisi GQ için küvette üstsüz poz veren Piker, dergideki söyleşisinde siyasetin yanı sıra saç dökülmesi tedavisine de değinmişti.

Dingell ise Piker'ın popülaritesinin "spor yapıp kaslı görünmesinden" mi kaynaklandığını anlamaya çalıştığını ifade etti.