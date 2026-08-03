ABD Tarım Bakanlığı'nda büyük kriz. Binlerce personel rest çekti

ABD Başkanı Donald Trump hükümetinin ABD Tarım Bakanlığı (USDA) bünyesindeki binlerce çalışanı başkent Washington’dan başka şehirlere taşıma planı, kurum içi büyük bir dirençle karşılaştı.

Sendika anketleri ve 10 federal görevliyle yapılan görüşmeler, personelin ezici çoğunluğunun taşınmayı reddettiğini ve bu durumun araştırma, ticaret ile yardım programlarını ciddi şekilde tehlikeye attığını ortaya koydu.

Bakanlık, hizmetlerini çiftçilere ve besicilere daha iyi uyarlama gerekçesiyle Washington bölgesindeki 4 bin 600 çalışanının yarısından fazlasını bölge müdürlüklerine nakletmeyi hedefliyor.

Kurumun toplam 77 bin kişilik personelinin geri kalanı zaten başkent dışında görev yapıyor.

Başkan Trump’ın geçen yıl başlattığı kapsamlı kamu reformu sürecinde 15 bini aşkın Tarım Bakanlığı personeli dâhil onlarca bin çalışan görevinden ayrılmıştı.

Temmuz ortasından itibaren Yabancı Tarım Servisi (FAS), Tarımsal Araştırma Servisi (ARS), Orman Servisi ile Gıda ve Beslenme İdaresi (FNA) personeline taşınma bildirimleri gönderilmeye başlandı.

Ancak anketler ve çalışan beyanları, personelin taşınmaya yanaşmadığını ve yaşanacak kitlesel kayıpların kritik kamu görevlerini aksatacağını gösteriyor.

FAS çalışanlarını temsil eden Amerikan Eyalet, İlçe ve Belediye Çalışanları Federasyonu (AFSCME) Yerel 3976 Başkanı Collin Bradley, çocuk bakımı, yaşlı ebeveynlere yakın olma ihtiyacı ve eşlerin iş durumlarının taşınmayı imkânsız kıldığını belirtti.

Bradley, yönetimin hangi pozisyonların neden taşındığı konusunda şeffaf olmadığını vurgulayarak, "Herkes bu kararların nasıl alındığını soruyor ancak yönetimden tek bir somut yanıt verilemedi" dedi.

Tarım Bakanlığı ise yöneltilen soruları yanıtsız bırakırken, geçmiş kararların yer aldığı bir internet sayfasına yönlendirme yapmakla yetindi.