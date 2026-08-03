ABD Tarım Bakanlığı'nda büyük kriz. Binlerce personel rest çekti
03.08.2026 14:19
ABD Tarım Bakanlığı'nın 2 bin 500’den fazla çalışanı Washington dışına taşıma planı, kitlesel istifa dalgası ve programların çökme riskiyle karşı karşıya kaldı. Sendika anketleri ve personel görüşmeleri, taşınma bildirimi alan çalışanların ezici çoğunluğunun gitmeyi reddettiğini gösterdi.
ABD Başkanı Donald Trump hükümetinin ABD Tarım Bakanlığı (USDA) bünyesindeki binlerce çalışanı başkent Washington’dan başka şehirlere taşıma planı, kurum içi büyük bir dirençle karşılaştı.
Sendika anketleri ve 10 federal görevliyle yapılan görüşmeler, personelin ezici çoğunluğunun taşınmayı reddettiğini ve bu durumun araştırma, ticaret ile yardım programlarını ciddi şekilde tehlikeye attığını ortaya koydu.
Bakanlık, hizmetlerini çiftçilere ve besicilere daha iyi uyarlama gerekçesiyle Washington bölgesindeki 4 bin 600 çalışanının yarısından fazlasını bölge müdürlüklerine nakletmeyi hedefliyor.
Kurumun toplam 77 bin kişilik personelinin geri kalanı zaten başkent dışında görev yapıyor.
Başkan Trump’ın geçen yıl başlattığı kapsamlı kamu reformu sürecinde 15 bini aşkın Tarım Bakanlığı personeli dâhil onlarca bin çalışan görevinden ayrılmıştı.
Temmuz ortasından itibaren Yabancı Tarım Servisi (FAS), Tarımsal Araştırma Servisi (ARS), Orman Servisi ile Gıda ve Beslenme İdaresi (FNA) personeline taşınma bildirimleri gönderilmeye başlandı.
Ancak anketler ve çalışan beyanları, personelin taşınmaya yanaşmadığını ve yaşanacak kitlesel kayıpların kritik kamu görevlerini aksatacağını gösteriyor.
FAS çalışanlarını temsil eden Amerikan Eyalet, İlçe ve Belediye Çalışanları Federasyonu (AFSCME) Yerel 3976 Başkanı Collin Bradley, çocuk bakımı, yaşlı ebeveynlere yakın olma ihtiyacı ve eşlerin iş durumlarının taşınmayı imkânsız kıldığını belirtti.
Bradley, yönetimin hangi pozisyonların neden taşındığı konusunda şeffaf olmadığını vurgulayarak, "Herkes bu kararların nasıl alındığını soruyor ancak yönetimden tek bir somut yanıt verilemedi" dedi.
Tarım Bakanlığı ise yöneltilen soruları yanıtsız bırakırken, geçmiş kararların yer aldığı bir internet sayfasına yönlendirme yapmakla yetindi.
PROGRAMLAR DURMA NOKTASINA GELEBİLİR
FAS bünyesindeki bazı personele 17 Temmuz Salı günü Kansas City’ye taşınma tebligatları ulaştırıldı.
Bu pozisyonların önemli bir kısmını, küresel çaptaki 100’e yakın saha ofisinde görev yapan diplomatlara destek sağlayan dış ilişkiler birimi ile uluslararası gıda yardım programlarını yürüten daire oluşturuyor.
AFSCME Yerel 3976 tarafından haziran ayında yapılan ankete göre, FAS çalışanlarının yalnızca yüzde 3,8’i Kansas City’ye gitmeyi kabul ediyor.
Çalışanların yüzde 71’inden fazlası ise görev yerlerinin değiştirilmesi halinde kurumdan ayrılacağını ifade ediyor.
Geçen yılki istifalar nedeniyle zaten ağır bir iş yükü altında ezilen personelin, hayatlarını düzenleyememeleri durumunda işsiz kalma riskiyle yüzleştiği ve kurumda moralin dibe vurduğu kaydedildi.
Yeniden yapılanma planı, gıda pulları olarak bilinen Ek Beslenme Yardım Programı (SNAP) dâhil 16 farklı beslenme yardım programını yöneten Gıda ve Beslenme İdaresinin (FNA) bazı birimlerini de birleştirmeyi öngörüyor.
FNA çalışanlarının bir kısmını temsil eden Ulusal Hazine Çalışanları Sendikası (NTEU) Şube 226’nın haziran anketinde, personelin yüzde 81’inin taşınmayı reddettiği görüldü.
Reuters'a konuşan ismi belirtilmeyen bir FNA görevlisi, bu durumun kalan personel üzerinde sürdürülemez bir yük oluşturacağını ve hizmetlerin aksamasına yol açacağını aktardı.
Ayrıca Maryland’deki Beltsville araştırma merkezinde görevli bilim insanlarının başka bölgelere kaydırılmasının, domates ve çilek ıslahı da dâhil olmak üzere yürütülen bilimsel çalışmaları kesintiye uğratacağı ve kaynakların heba olmasına yol açacağı bildirildi.
SENDİKALAR VE SENATÖRLER AYAĞA KALKTI
Temmuz ayı başında çok sayıda sendika, kitlesel personel kayıplarının kurumu görevini yapamaz hale getireceği gerekçesiyle yeniden yapılanma planına karşı dava açtı.
Özel Beslenme Yardım Programı (WIC) için mücadele eden Ulusal WIC Derneği gibi sivil toplum kuruluşları da teknik destek bağı nedeniyle davaya müdahil oldu.
Tarım Bakanlığı ise süren davalar hakkında yorum yapmayacağını açıkladı.
Siyasi kanatta da tepkiler yükseliyor. Senato Tarım Komitesinin kıdemli Demokrat üyesi Senatör Amy Klobuchar ve 19 senatör, 27 Temmuz Pazartesi günü Tarım Bakan Bakan Yardımcısı Stephen Vaden’a bir mektup göndererek endişelerini dile getirdi.
Mektupta, Kırsal Kalkınma Kurumundaki pozisyonların yüzde 60’ının St. Louis veya Dallas’a taşınacağı hatırlatıldı.
Trump’ın ilk başkanlık döneminde de Tarım Bakanlığı Washington’daki yüzlerce pozisyonu kalıcı olarak Kansas City’ye taşımış, süreç ciddi miktarda tecrübeli personel kaybıyla sonuçlanmıştı.