ABD, üçüncü uçak gemisini Ortadoğu'ya gönderiyor
02.10.2026 04:34
ABD, Ortadoğu'ya USS Theodore Roosevelt uçak gemisi ile 10 bin askerlik bir deniz piyade tümeni daha gönderme kararı aldı.
ABD-İran Savaşı'nda aracılar kanalıyla örtülü diplomasi ile karşılıklı tehditler sürerken, Washington gerilimi daha da yükseltecek somut bir adım daha attı.
Başkan Donald Trump'ın, İran'ın sunduğu Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma teklifini kamuoyu önünde reddetmesi ve ara seçimden sonra saldırıları yeniden başlatacağı iddialarının gündeme gelmesinin ardından ABD Ortadoğu'ya üçüncü uçak gemisi ile 10 bin ek asker gönderme kararı aldı. İsrail'de yayın yapan i24 televizyonunun bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD'nin USS Theodore Roosevelt uçak gemisi ve ikinci deniz piyade tümenini Ortadoğu'ya göndereceği ifade edildi.
Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, kararın ABD Başkanı Donald Trump'ın kasımdaki ara seçimlerden sonra İran'a yeniden saldırı düzenleyecekleri yönündeki tehditlerinin ardından alındığı ileri sürüldü.
The Hill gazetesi ise USS Theodore Roosevelt'in bölgede bulunan gemilerden birinin yerini almak için Ortadoğu'ya doğru yola çıktığını yazdı.
USS Theodore Roosevelt gemisi İran savaşının öncesi ve ilk aylarında bölgede görev yapmış, bir süre sonra rotasyon için Ortadoğu'dan ayrılmıştı.
ASKERLER DE YOLA ÇIKTI
Wall Street Journal gazetesine bilgi veren ABD'li yetkililer de ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), Ortadoğu'ya 9 ila 10 bin ek asker göndereceğini söyledi.
Yetkililer, USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin 27 Eylül'de San Diego'daki ana limanından ayrıldığını aktararak, deniz piyadelerini taşıyan üç amfibi gemiden oluşan USS Makin Island Amfibi Hazırlık Grubu'nun da 28 Eylül'de yola çıktığını ve kasım sonunda Ortadoğu'ya ulaşacağını ifade etti.
USS Theodore Roosevelt, 7 Ekim 2023 sonrasında Ortadoğu'ya gönderilmiş ve bir süre sonra rotasyon için ABD'ye dönmüştü. ABD'nin halihazırda Ortadoğu'da USS George H.W. Bush ve USS George Washington adlı iki uçak gemisi ve yaklaşık 50 bin askeri bulunuyor.
KRİZ ÇIKMIŞTI
ABD'nin uçak gemileri aylar süren Ortadoğu görevlerinde yaşam koşulları ve mürettebatın ruh sağlığıyla gündeme gelmişti. USS Abraham Lincoln gemisi 5 bin kişilik mürettebatıyla 270 günden fazla limana uğramadan aralıksız denizde kalmış, uzayan görev süresi boyunca gemideki yaşam koşullarının kötüleştiği, erzak ve su sıkıntısı yaşandığı, mürettebat arasında ciddi ruh sağlığı sorunlarının yaşandığına ilişkin haberler gündeme gelmişti.
Dev gemi 270 günlük görevin ardından rotasyon için Tayland'a gitmişti.