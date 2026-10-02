ABD, üçüncü uçak gemisini Ortadoğu'ya gönderiyor

Wall Street Journal gazetesine bilgi veren ABD'li yetkililer de ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), Ortadoğu'ya 9 ila 10 bin ek asker göndereceğini söyledi.

Yetkililer, USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin 27 Eylül'de San Diego'daki ana limanından ayrıldığını aktararak, deniz piyadelerini taşıyan üç amfibi gemiden oluşan USS Makin Island Amfibi Hazırlık Grubu'nun da 28 Eylül'de yola çıktığını ve kasım sonunda Ortadoğu'ya ulaşacağını ifade etti.

USS Theodore Roosevelt, 7 Ekim 2023 sonrasında Ortadoğu'ya gönderilmiş ve bir süre sonra rotasyon için ABD'ye dönmüştü. ABD'nin halihazırda Ortadoğu'da USS George H.W. Bush ve USS George Washington adlı iki uçak gemisi ve yaklaşık 50 bin askeri bulunuyor.