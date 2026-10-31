ABD, Ukrayna'ya 2,1 milyar dolarlık Patriot satışı. Teslimat 2030'larda

Ukrayna'nın duyduğu acil ihtiyaca rağmen hava savunma füzelerinin ülkeye hızlı biçimde ulaşması beklenmiyor.

Silah satış anlaşmalarının tamamlanması genellikle uzun yıllara yayılıyor; nitekim Reuters haber ajansına konuşan ve ABD'nin kararı hakkında bilgi sahibi iki kaynak, henüz üretilmemiş olan füzelerin teslimatının 2030'lu yılların ilk birkaç yılından önce gerçekleşmeyeceğini ifade etti.

Kaynaklardan biri, Ukrayna Savunma Bakanlığının teslimat takvimini öne çekmesi için Pentagon'a telkinde bulunduğunu aktardı.

Aynı kaynak, Ukrayna'nın öncelikle ABD envanterindeki füzeleri alıp yeni üretilecek Patriot füzeleriyle bu stokları sonradan tamamlama seçeneğini gündeme getirdiğini kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre Ukrayna, füzelerin ödemesini US JUMPSTART adlı program üzerinden Kanada, Almanya ve Norveç'in mali katkılarıyla ve Avrupa Birliği'nin sağladığı Ukrayna Destek Kredisi ile desteklenen ulusal bütçe kaynaklarıyla yapacak.

Pentagon'a ait resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre JUMPSTART programı, Rusya'ya karşı Ukrayna'nın meşru müdafaasını güçlendirmek amacıyla müttefik ülkelerin bağışlarını silah, hizmet ve askeri eğitim alımlarında kullanıyor.

Bu program ağustos ayında da Zone 5 Technologies ile CoAspire firmalarının ürettiği 825 milyon dolar değerindeki 3 bin 350 adet havadan fırlatılan seyir füzesinin tedarikinde kullanılmıştı.

Patriot füzelerinin satışında ana yüklenici rolünü Amerikan savunma sanayisi şirketi Lockheed Martin üstleniyor.

Washington yönetiminin müttefiklerine yüklü miktarda silah sağlaması ve İran'daki kendi askeri operasyonlarında mühimmat tüketmesi, kritik hava savunma ve hassas güdümlü mühimmat stoklarına dair soru işaretlerini artırıyor.