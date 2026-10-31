ABD, Ukrayna'ya 2,1 milyar dolarlık Patriot satışı. Teslimat 2030'larda
31.10.2026 10:34
ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya 2,1 milyar dolarlık 500 Patriot füzesi satışını onayladı; füzelerin teslimatı 2030'lu yılları bulacak.
ABD Dışişleri Bakanlığı, bugün Ukrayna'ya tahmini bedeli 2,1 milyar doları bulan 500 adet Patriot PAC-3 füzesinin satışını onayladığını duyurdu.
Geciken füze sevkiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile bir dizel mutabakatı açıklamasının ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'yi Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırıları durdurmaya yanaşmadığı gerekçesiyle eleştirmesinin ardından iki ülke arasındaki gerilimi artırmıştı.
Kiev yönetimi, Rus ordusunun ülke geneline fırlattığı yoğun füze dalgalarını havada imha edebilmek için acil şekilde yeni önleme füzelerine ihtiyaç duyduğunu uzun süredir dile getiriyor.
Patriot hava savunma sistemi, yüksek hızla yaklaşan balistik füzelere karşı sahadaki en etkili silah olarak öne çıkıyor.
Ukraynalı yetkililer, perşembe günü Rusya'nın Dnipro kentindeki kalabalık bir tren istasyonu peronuna düzenlediği insansız hava aracı saldırısında en az 14 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Yetkililerin verdiği bilgilere göre, gündüz saatlerinde iki taşra kentine düzenlenen saldırılarda 5 kişi hayatını kaybederken, geç saatlerde başkent Kiev'e yönelik füze saldırısında da 1 kişi öldü.
Zelenskiy, bu haftanın başında yaptığı açıklamada, Rusya'nın enerji şebekelerine ve sivil altyapıya yönelik saldırılarını artırdığı son dönemde Ukrayna'nın kritik füze tedariki konusunda yaklaşık bir aydır ABD'nin nihai onayını beklediğini söyledi.
FÜZELERİN TESLİMATI 2030'LU YILLAR BULABİLİR
Ukrayna'nın duyduğu acil ihtiyaca rağmen hava savunma füzelerinin ülkeye hızlı biçimde ulaşması beklenmiyor.
Silah satış anlaşmalarının tamamlanması genellikle uzun yıllara yayılıyor; nitekim Reuters haber ajansına konuşan ve ABD'nin kararı hakkında bilgi sahibi iki kaynak, henüz üretilmemiş olan füzelerin teslimatının 2030'lu yılların ilk birkaç yılından önce gerçekleşmeyeceğini ifade etti.
Kaynaklardan biri, Ukrayna Savunma Bakanlığının teslimat takvimini öne çekmesi için Pentagon'a telkinde bulunduğunu aktardı.
Aynı kaynak, Ukrayna'nın öncelikle ABD envanterindeki füzeleri alıp yeni üretilecek Patriot füzeleriyle bu stokları sonradan tamamlama seçeneğini gündeme getirdiğini kaydetti.
ABD Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre Ukrayna, füzelerin ödemesini US JUMPSTART adlı program üzerinden Kanada, Almanya ve Norveç'in mali katkılarıyla ve Avrupa Birliği'nin sağladığı Ukrayna Destek Kredisi ile desteklenen ulusal bütçe kaynaklarıyla yapacak.
Pentagon'a ait resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre JUMPSTART programı, Rusya'ya karşı Ukrayna'nın meşru müdafaasını güçlendirmek amacıyla müttefik ülkelerin bağışlarını silah, hizmet ve askeri eğitim alımlarında kullanıyor.
Bu program ağustos ayında da Zone 5 Technologies ile CoAspire firmalarının ürettiği 825 milyon dolar değerindeki 3 bin 350 adet havadan fırlatılan seyir füzesinin tedarikinde kullanılmıştı.
Patriot füzelerinin satışında ana yüklenici rolünü Amerikan savunma sanayisi şirketi Lockheed Martin üstleniyor.
Washington yönetiminin müttefiklerine yüklü miktarda silah sağlaması ve İran'daki kendi askeri operasyonlarında mühimmat tüketmesi, kritik hava savunma ve hassas güdümlü mühimmat stoklarına dair soru işaretlerini artırıyor.
TEMMUZ AYINDA ÜRETİCİ ŞİRKETLE 58 MİLYAR DOLARLIK KONTRAT YAPILMIŞTI
ABD Kara Kuvvetleri, temmuz ayında Lockheed Martin ile Patriot önleme füzeleri üretimi için azami tutarı 58,6 milyar doları bulan bir sözleşme imzalamıştı.
Lockheed Martin bu sözleşmenin, PAC-3 MSE füzelerinin üretim kapasitesini 2030 sonuna kadar üç katına çıkarma taahhüdünü yerine getirmesini sağlayacağını açıklamıştı.
Şirket ayrıca ABD'nin Arkansas eyaletindeki Camden fabrikasında çalışan sayısının yüzde 50 oranında artırılarak bin 200'den bin 850 civarına çıkarılacağını duyurmuştu.
Lockheed Martin daha önce yaptığı bir diğer duyuruda, yıllık Patriot PAC-3 füzesi üretiminin 2 bin adede yükseltileceğini kamuoyuyla paylaşmıştı.
Pentagon adına pazarlık yürüten yetkililer füze tedarikini artırma girişimlerinin merkezine bu yılın başlarında varılan ön üretim mutabakatlarını koyarak, savunma yüklenicilerine süreci hızlandırmaları için baskı yapıyor.
PATRIOT FÜZESİ NEDİR VE NASIL ÇALIŞIR?
ABD ve müttefik ülkelerin hava sahasını koruyan MIM-104 Patriot, uzun menzilli bir karadan havaya ve anti-balistik füze savunma sistemi olarak öne çıkıyor.
Sistemin ismi, İngilizce "Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target" (Hedefte Önleme İçin Faz Dizinli Takip Radarı) ifadesinin baş harflerinden geliyor.
Amerikan savunma sanayi kuruluşu Raytheon'un geliştirdiği savunma sistemi, ilk kez 1984 yılında ABD Ordusu hizmetine girdi.
Hava savunma mimarisinde PAC-1, PAC-2, PAC-3 ve son teknoloji gelişmiş PAC-3 MSE sürümleri yer alıyor.
Sistemin etkili menzili modeline göre yaklaşık 70 kilometreyi bulurken azami menzil PAC-3 MSE sürümüyle 160 kilometreye kadar çıkıyor.
Azami hızı Mach 4 ve üzerine çıkan Patriot, düşman savaş uçakları, seyir füzeleri, insansız hava araçları ve taktik balistik füzeleri havada imha etmek üzere görev yapıyor.
Savunma hattının merkezindeki AN/MPQ-53 veya AN/MPQ-65 tipi gelişmiş faz dizinli radar gökyüzünü kesintisiz tarayarak tehditleri tespit ediyor ve füzeleri doğrudan hedefe yönlendiriyor.