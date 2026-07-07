ABD ve Almanya, ortak ATACMS füzesi üretimi için imza attı
07.07.2026 13:37
ABD'li havacılık ve savunma şirketi Lockheed Martin ile Alman savunma sanayi üreticisi Rheinmetall, Avrupa'da ATACMS güdümlü füze üretimi gerçekleştirmek amacıyla mutabakat zaptı imzaladı.
Lockheed Martin ve Rheinmetall, bugün başkent Ankara'da toplanan NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumunda, Avrupa'daki yerel mühimmat ihtiyacını karşılamaya yönelik mutabakat zaptı imzaladı.
ABD ve Almanya hükümetlerinin desteğini arkasına alan bu anlaşma, NATO bünyesindeki müttefik Avrupa güçlerine uzun menzilli ATACMS füzelerinin üretimi, entegrasyonu ve dağıtımını sağlamak üzere Avrupa'da bir mükemmeliyet merkezi oluşturulmasını hedefliyor.
Kurulacak ortak girişim, Almanya'yı bu sürecin endüstriyel üssü haline getirmeyi amaçlıyor.
Reuters'ın aktardığına göre Lockheed Martin Uluslararası Departman Başkanı Jay Pitman, ortaklığın Avrupa güvenliği ve müttefikler arası endüstriyel işbirliği için bir dönüm noktası olduğunu belirtti.
Pitman, Lockheed Martin'in füze alanındaki uzmanlığı ile Rheinmetall'in üretim gücünü birleştirerek müttefiklere muharebe ortamında kanıtlanmış kabiliyetleri daha hızlı ulaştıracaklarını ifade etti.
Lockheed Martin Avrupa Genel Müdürü Dennis Goege ise ortak üretim sürecinin Almanya'ya taşınmasının Avrupa savunma sanayisi ve NATO'nun uzun vadeli dayanıklılığı adına güçlü bir mesaj verdiğini kaydetti.
Goege, ABD teknolojisinin Avrupa'nın üretim kapasitesiyle birleşerek Almanya'da endüstriyel değer yaratacağını ve artan güvenlik taleplerini karşılayacağını dile getirdi.
Rheinmetall AG Üst Yöneticisi Armin Papperger, hedeflerinin Almanya ve Avrupa'nın savunma kabiliyetlerini güçlendirmek olduğunu vurguladı.
Papperger, ATACMS üretiminin Rheinmetall'in Unterluess tesisinde kurulmasıyla hem tedarik güvenliğinin sağlanacağını hem de savunma politikasında özerkliğin güçleneceğini açıkladı.
Papperger ayrıca, ABD dışındaki ilk ve tek ATACMS üretim tesisini işletme görevinin Rheinmetall'e verilmesinden memnuniyet duyduklarını sözlerine ekledi.
Rheinmetall'in yaklaşık 4 bin çalışanı barındıran Unterluess tesisi, şirketin en önemli üretim merkezleri arasında yer alıyor.
Silah sistemleri ve mühimmat üretimi ile paletli araçların geliştirilmesi ve bakımı konusunda uzmanlaşan bu yerleşke, Avrupa'nın en büyük özel atış poligonuna ev sahipliği yapıyor.
Geçen yıl açılan "Werk Niedersachsen" topçu mühimmat tesisine ek olarak inşası süren roket motoru fabrikasının tamamlanmasıyla, 2027 yılı itibarıyla roket motoru ve güdümlü füze bileşenlerinin üretimine başlanması planlanıyor.
Süreç tamamlanana kadar Lockheed Martin, füzelerin yüksek küresel talebini karşılamak amacıyla ABD'nin Arkansas eyaletindeki Camden tesisinde yer alan mevcut üretim hattını işletmeye devam edecek.
Army Tactical Missile System (Kara Kuvvetleri Taktik Füze Sistemi) ifadesinin kısaltması olan ATACMS, ABD merkezli savunma sanayi şirketi Lockheed Martin tarafından üretilen, süpersonik ve uzun menzilli bir taktik balistik füze sistemi olarak tanınıyor.
Soğuk Savaş döneminde, düşman hatlarının derinliklerindeki yüksek değerli Sovyet hedeflerini imha etmek amacıyla tasarlanan bu karadan karaya silah sistemi, 300 kilometreye (190 mil) kadar olan mesafedeki hedefleri vurma kapasitesine sahip.
Füzenin temel teknik özellikleri arasında, yüksek hassasiyet sağlayan küresel konumlama sistemi (GPS) destekli atalet seyrüsefer altyapısı bulunuyor. ATACMS, mobil topçu platformlarından fırlatılıyor.
Bu platformlar arasında tekerlekli HIMARS (Yüksek Hareket Kabiliyetli Topçu Roket Sistemi) ve paletli M270 MLRS (Çok Namlulu Roketatar Sistemi) yer alıyor.
Atmosfere doğru balistik bir uçuş rotası izleyen füze, hedefine yüksek hızla ve dik açılarla yöneliyor. Bu uçuş karakteristiği, silahın geleneksel hava savunma sistemleri tarafından engellenmesini güçleştiriyor.
Her bir füzenin maliyeti yaklaşık 1,5 milyon ABD doları. İlk kez 1991 Körfez Savaşı'nda kullanılan ve muharebe ortamında test edilen silah sistemi, halen aktif hizmette yer alıyor.
Öte yandan ABD ordusu, bu sistemin yerine daha uzun menzilli yeni Precision Strike Missile (Hassas Vuruş Füzesi - PrSM) sistemini entegre etme çalışmalarını sürdürüyor.