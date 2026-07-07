ABD ve Almanya, ortak ATACMS füzesi üretimi için imza attı

Army Tactical Missile System (Kara Kuvvetleri Taktik Füze Sistemi) ifadesinin kısaltması olan ATACMS, ABD merkezli savunma sanayi şirketi Lockheed Martin tarafından üretilen, süpersonik ve uzun menzilli bir taktik balistik füze sistemi olarak tanınıyor.

Soğuk Savaş döneminde, düşman hatlarının derinliklerindeki yüksek değerli Sovyet hedeflerini imha etmek amacıyla tasarlanan bu karadan karaya silah sistemi, 300 kilometreye (190 mil) kadar olan mesafedeki hedefleri vurma kapasitesine sahip.

Füzenin temel teknik özellikleri arasında, yüksek hassasiyet sağlayan küresel konumlama sistemi (GPS) destekli atalet seyrüsefer altyapısı bulunuyor. ATACMS, mobil topçu platformlarından fırlatılıyor.

Bu platformlar arasında tekerlekli HIMARS (Yüksek Hareket Kabiliyetli Topçu Roket Sistemi) ve paletli M270 MLRS (Çok Namlulu Roketatar Sistemi) yer alıyor.

Atmosfere doğru balistik bir uçuş rotası izleyen füze, hedefine yüksek hızla ve dik açılarla yöneliyor. Bu uçuş karakteristiği, silahın geleneksel hava savunma sistemleri tarafından engellenmesini güçleştiriyor.

Her bir füzenin maliyeti yaklaşık 1,5 milyon ABD doları. İlk kez 1991 Körfez Savaşı'nda kullanılan ve muharebe ortamında test edilen silah sistemi, halen aktif hizmette yer alıyor.

Öte yandan ABD ordusu, bu sistemin yerine daha uzun menzilli yeni Precision Strike Missile (Hassas Vuruş Füzesi - PrSM) sistemini entegre etme çalışmalarını sürdürüyor.