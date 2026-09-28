ABD ve Çin'den 60 milyar dolarlık hamle. Ticaret savaşı bitti mi?

Zirvede varılan bir diğer uzlaşmaya göre Çin, 2027 ve 2028 yıllarında ABD'den yılda en az 10 milyon metrik ton kömür ithal edecek.

Bu miktar Çin'in yıllık kömür ithalatının yaklaşık yüzde 2'sine denk geliyor. Listede sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ve petrol ise yer almadı.

Çin Ticaret Bakanlığı, Amerikan kömürü ithalatının iç piyasayı destekleyeceğini ve ABD kömür sektörüne gelir ile istihdam sağlayacağını açıkladı. İki ülke ayrıca yıl sonundan önce toplanacak bir tarım çalışma grubu kurma kararı aldı.

Liderler yapay zeka alanında olası olaylar için doğrudan iletişim kanalı kurulması ve kasım ayı sonuna kadar takip diyaloğu yürütülmesi konusunda da anlaştı.

Çin yönetimi ayrıca ABD sermayeli kuruluşlar dahil yabancı finansal hizmet şirketlerinin ülkede şube açma ve faaliyet yürütme izinlerini inceleyip onaylayacağını duyurdu. İki ülke arasındaki doğrudan uçuşların artırılması için temasların süreceği açıklandı.

Zirve kararlarına rağmen Çin borsalarında pazartesi günü sert düşüşler yaşandı.

Yatırımcıların somut ayrıntıları yetersiz bulması ve ABD Kongresi'nde Çin menşeli bileşenlerin veri merkezlerinden yasaklanmasına yönelik iki partinin ortak girişiminin teknoloji hisselerini baskılamasıyla Şanghay ve Shenzhen borsalarını izleyen gösterge CSI300 endeksi yüzde 2'den fazla gerileyerek bir yılın en düşük seviyesine indi.