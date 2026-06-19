ABD ve Güney Kore görüştü: Kuzey için 'iki aşamalı plan'

Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung, bugün Seul'de düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programlarını durdurmaya yönelik aşamalı bir yol haritası üzerinde görüştüklerini açıkladı.

Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında bir araya gelen iki liderin temaslarına değinen Lee, Trump'ın nükleer silahsızlanmayı uzun vadeli bir hedef olarak tutarken, kısa vadede Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerini askıya almayı önceliklendiren önerisini değerlendirmeyi kabul ettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Lee, zirve dönüşü yaptığı açıklamada, nükleer silahsızlanma hedefinden vazgeçmeden, süreci ani bir geçiş yerine kısa, orta ve uzun vadeli adımlarla aşamalı olarak yürütmek gerektiğini Trump'a ilettiğini kaydetti.

Önerilen plan kapsamında kısa vadeli hedefin Kuzey Kore'nin yeni nükleer malzeme üretmesini, yurt dışına silah ya da malzeme transfer etmesini ve kıtalararası balistik füze teknolojisini daha fazla geliştirmesini engellemek olduğunu belirten Lee, Trump'ın bu teklife "Bu yollardan biri olabilir" şeklinde yanıt verdiğini ve konu üzerinde dikkatle düşüneceğini söylediğini aktardı.

Lee, tek başına yaptırım ve baskı uygulamanın Kuzey Kore nükleer sorununu çözmeye yetmeyeceğini Trump'a ilettiğini ifade etti.

Kuzey Kore'nin halihazırda belirli sayıda nükleer silaha sahip olduğunu ve yılda 10 ila 20 nükleer silah üretmeye yetecek miktarda nükleer malzeme üretmeye devam ettiğini hatırlatan Lee, ülkenin kıtalararası balistik füze teknolojisinde atmosfere yeniden giriş kabiliyeti de dahil olmak üzere son aşamaya yaklaştığı bilgisini paylaştı.

Ayrıca, Kuzey Kore ile Rusya arasında Ukrayna savaşı bağlamında gelişen askeri işbirliğinin uluslararası yaptırımların etkisini büyük ölçüde azalttığını vurgulayan Lee, Rusya'dan gelen küçük bir yardımın bile Kuzey Kore için büyük önem taşıdığını ekledi.

Kuzey Kore, Trump'ın ilk başkanlık döneminde gerçekleşen ve 2019 yılında Hanoi'de düzenlenen ikinci zirvenin nükleer silahsızlanma adımları ile yaptırımların kaldırılması konusundaki uyuşmazlıklar nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından daha katı bir tutum benimsemişti.

Pyongyang yönetimi nükleer statüsünü geri döndürülemez ve müzakere edilemez olarak tanımlarken, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında gerçekleşen son zirveye dair resmi açıklamalarda nükleer silahsızlanma konusuna değinilmemesi, Pekin'in Kuzey Kore'nin nükleer statüsünü zımnen kabul etmesi anlamına geliyordu.