ABD yeni füze kalkanı Altın Kubbe'nin ilk testini yaptı
24.06.2026 13:30
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Altın Kubbe füze savunma kalkanının ilk aşama testinin tam bir başarıyla sonuçlandığını açıkladı.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, "Amerika için Altın Kubbe" (GDA) füze savunma sisteminin testinin tam başarıyla sonuçlandığını ve buna bizzat tanıklık etmekten onur duyduğunu açıkladı.
Gelişmiş yönlendirilmiş enerji teknolojisinin kullanıldığı testte Dinamik Savunma Otonom Bertaraf (DDAD) sistemi; kusursuz ve otonom bir şekilde çok sayıda gelen tehdidi algıladı, hedef aldı ve ortadan kaldırdı.
Belirlenen takvime uygun olarak gerçekleştirilen testte, elit askerlerin yeni nesil teknolojiyle entegre biçimde çalışarak gelen insansız hava araçları ile seyir füzelerini durdurduğu bildirildi.
X hesabı üzerinden açıklama yapan Hegseth, bu tarihi başarının sadece "Tek Büyük Güzel Yasa" sayesinde mümkün olduğunu ve bu tasarının kendilerine Amerika'yı koruyacak nihai kalkanı inşa etmek için gereken fonu sağladığını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın önceliği doğrultusunda geleneksel ve yeni savunma sanayisi devlerinin rekabet ve işbirliği içinde çalıştığını kaydeden Hegseth, "Başkan Trump, Başkan Reagan'ın Stratejik Savunma Girişimi (SDI) vizyonunu gerçeğe dönüştürüyor. Altın Kubbe ile Savaş Bakanlığı, vatanımızı her zamankinden daha güçlü şekilde savunacaktır. Altın Kubbe gerçek, güçlü ve planlandığı gibi ilerliyor" dedi.
MALİYETİ 1,2 TRİLYON DOLAR
Buna karşılık, tarafsız Kongre Bütçe Ofisi (CBO) geçtiğimiz ay yayımladığı raporda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Altın Kubbe füze savunma kalkanının 20 yıllık geliştirme, konuşlandırma ve işletme maliyetinin yaklaşık 1,2 trilyon doları bulabileceğini tahmin ediyor.
Bu miktar, programın Pentagon direktörü tarafından sunulan 185 miyar dolarlık tahmini büyük ölçüde geride bırakıyor.
CBO, sistemin sadece tedarik maliyetinin 1 trilyon doların üzerinde olacağını, bunun yaklaşık yüzde 70'ini ise 7 bin 800 uydudan oluşan uzay tabanlı önleyici katmanının oluşturacağını öngördü.
Altın Kubbe projesi, karaya konuşlu önleyici füzeler, sensörler ve komuta kontrol sistemlerini genişletirken, uzaydan gelen tehditleri tespit etmek, izlemek ve yörüngeden vurmak amacıyla gelişmiş uydu ağları ve yörünge silahları gibi uzay tabanlı unsurları eklemeyi planlıyor.
Sistemin, Alaska ve Hawaii dahil tüm ABD'yi kapsaması ve Kuzey Kore gibi bölgesel bir rakipten gelecek saldırılara karşı tam kapasiteyle devreye girmesi öngörülüyor.
Ancak Bütçe Ofisi, sistemin Rusya veya Çin'den gelecek tam kapsamlı bir saldırının hedef yoğunluğu karşısında yetersiz kalabileceği uyarısında bulundu.
UZAY VE KARA TABANLI DÖRT KATMADAN OLUŞACAK
Pentagon'un geçen yıl ağustosta sektöre sunduğu taslağa göre sistem dört katmandan oluşacak.
İlk katman uzay tabanlı önleyicilerden kurulurken, ikinci katman California ve Alaska'da bulunan Karaya Konuşlu Orta Yol Savunması (GMD) sisteminin geliştirilmesiyle oluşturulacak.
Üçüncü katman, füzeleri henüz uzaydayken vurmayı amaçlayan, üçü ABD ana karasında, diğer ikisi Hawaii ve Alaska'da kurulacak beş karaya konuşlu fırlatma sahasından meydana gelecek. Dördüncü katman olan "Sınırlı Alan Savunması" ise nüfus merkezlerini korumak için yeni radarlar, mevcut ve gelecekteki önleyicileri fırlatacak yeni bir ortak fırlatıcı ile mevcut Patriot füze savunma sistemini bir arada kullanacak.
Projenin temel amacı, yüzlerce uydudan oluşan bir ağ ile Çin, İran, Kuzey Kore veya Rusya gibi ülkelerden fırlatılan düşman füzelerini, kalkıştan hemen sonra, yani itki safhasında vurmak olarak açıklandı.
Mevcut savunma sistemleri düşman füzelerini sadece uzaydaki yolculuklarının ortasında hedef alabilirken, Altın Kubbe füzeyi tespit ettikten sonra henüz uzaya girmeden bir önleyici veya lazerle ya da uzaya girdikten hemen sonra imha etmeyi amaçlıyor.
REAGAN'IN 'YILDIZ SAVAŞLARI' PROJESİ İLE KARŞILAŞTIRILIYOR
Trump, mayıs ayında yaptığı açıklamada, "Amerikan halkına, vatanımızı yabancı füze saldırısı tehdidinden korumak için en son teknolojiye sahip bir füze savunma kalkanı inşa edeceğime söz verdim" diyerek sistemi İsrail'in Demir Kubbe sistemiyle kıyaslamıştı.
ABD desteğiyle İsrail'in Rafael Gelişmiş Savunma Sistemleri tarafından geliştirilen Demir Kubbe, kısa menzilli roket ve İHA'ları havada imha etmek üzere tasarlandı.
Trump, "İsrail'e sistemleri konusunda yardımcı olduk, çok başarılı oldu ama şimdi bizim elimizde ondan çok daha gelişmiş bir teknoloji var" ifadelerini kullanmıştı.
Proje, Ronald Reagan'ın 1983'te nükleer silahları işlevsiz kılmak amacıyla başlattığı ancak yüksek maliyet, teknolojik yetersizlikler ve anlaşma ihlalleri nedeniyle başarısız olan "Yıldız Savaşları" projesine benzerliğiyle de biliniyor.
Projeye siyasi kanattan ise eleştiriler yükseliyor. Senato Bütçe Komisyonu Kıdemli Üyesi Demokrat Senatör Jeff Merkley, "Başkan'ın 'Altın Kubbe' dediği şey, çalışan Amerikalıların parasıyla tamamen savunma müteahhitlerine yapılan devasa bir hibeden başka bir şey değildir" dedi.
Sistemin finansmanı belirsizliğini korurken, Cumhuriyetçi milletvekilleri Kongre'de engellerle karşılaşan uzlaşma tasarısına bağlı 150 milyar dolarlık savunma paketinin bir parçası olarak başlangıçta 25 milyar dolarlık yatırım teklif etti.
27 Ocak 2025'te imzalanan kararnameyle kurulan Altın Kubbe'nin, 2028 yılına kadar tamamlanması hedefleniyor.
ABD Uzay Kuvvetleri, uzay tabanlı füze savunma önleyici sistemleri geliştirmek üzere 12 şirkete 3,2 milyar dolara kadar sözleşme imzaladı.
Şirketlerin yıllık 1,8 milyar ila 3,4 milyar dolar değerinde üretim sözleşmeleri kazanabileceği belirtilirken, ilk aşamadaki yüksek geliştirme maliyetleri sebebiyle sektör oyuncularının en az 200 milyon ila 2 milyar dolar arasında öz kaynak kullanması bekleniyor.
Projede Lockheed Martin, Northrop Grumman, RTX ve Boeing gibi devlerin yanı sıra SpaceX, Palantir ve Anduril gibi firmaların da bazı bileşenler için yarışması öngörülüyordu; ancak Trump yönetiminin Altın Kubbe'yi devlet mülkiyeti dışı bir hizmet alımı olarak görmekten vazgeçmesiyle bu sürecin aksamış olabileceği ifade edildi.
L3Harris Technologies ise hipersonik silahları tespit etmek için Indiana eyaletindeki Fort Wayne'de yer alan yeni tesisine 150 milyon dolar yatırım yaptı.