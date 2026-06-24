ABD yeni füze kalkanı Altın Kubbe'nin ilk testini yaptı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, "Amerika için Altın Kubbe" (GDA) füze savunma sisteminin testinin tam başarıyla sonuçlandığını ve buna bizzat tanıklık etmekten onur duyduğunu açıkladı.

Gelişmiş yönlendirilmiş enerji teknolojisinin kullanıldığı testte Dinamik Savunma Otonom Bertaraf (DDAD) sistemi; kusursuz ve otonom bir şekilde çok sayıda gelen tehdidi algıladı, hedef aldı ve ortadan kaldırdı.

Belirlenen takvime uygun olarak gerçekleştirilen testte, elit askerlerin yeni nesil teknolojiyle entegre biçimde çalışarak gelen insansız hava araçları ile seyir füzelerini durdurduğu bildirildi.

X hesabı üzerinden açıklama yapan Hegseth, bu tarihi başarının sadece "Tek Büyük Güzel Yasa" sayesinde mümkün olduğunu ve bu tasarının kendilerine Amerika'yı koruyacak nihai kalkanı inşa etmek için gereken fonu sağladığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın önceliği doğrultusunda geleneksel ve yeni savunma sanayisi devlerinin rekabet ve işbirliği içinde çalıştığını kaydeden Hegseth, "Başkan Trump, Başkan Reagan'ın Stratejik Savunma Girişimi (SDI) vizyonunu gerçeğe dönüştürüyor. Altın Kubbe ile Savaş Bakanlığı, vatanımızı her zamankinden daha güçlü şekilde savunacaktır. Altın Kubbe gerçek, güçlü ve planlandığı gibi ilerliyor" dedi.