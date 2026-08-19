ABD yönetiminden yeni yaptırım kararı. Netanyahu da destekliyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Washington'ın kararına destek vererek Rubio'ya teşekkür etti.

Netanyahu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "UCM, uluslararası hukuk dilini kullanarak güç suiistimalini gizleyen ve adaletin temel ilkelerini baltalayan düzmece bir kuruma dönüşmüştür" dedi. Netanyahu, Rubio'nun mahkemenin "gayrimeşru yetki aşımına" karşı sergilediği çabayı takdir ettiğini ve UCM'yi yöneten "yozlaşmış yetkililerin sonuçlarla yüzleşeceğini" söyledi.

Trump, temmuz ayı sonunda yaptığı bir açıklamada mahkemenin kendisiyle ilgilenebileceğini esprili bir dille dile getirerek, "Uluslararası Ceza Mahkemesinin benim peşime düştüğüne dair bir bilgi yok. Gerçi böyle bir şey de olabilir" demişti.

Trump ayrıca yürüttükleri yaptırım mücadelesinin kendisinden ziyade Netanyahu'yu ve diğer yetkilileri kovuşturmalardan korumayı amaçladığını ifade etmişti.

Rubio geçen ay yaptığı açıklamada, diğer ülkeleri mahkemeden ayrılmaya ikna etmeye dönük diplomatik bir seferberlik dahil olmak üzere UCM'yi zayıflatma çabalarını artıracaklarını söylemişti. En az beş ülke bu çağrıya uyarak adım attı.

ABD ile UCM arasındaki gerilim daha önce de yargıya taşınmıştı. Üç UCM yargıcı, yaptırımların hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle haziran ayında Trump ve yönetimine dava açtı.

Hak savunucusu gruplar da iki ayrı davada, ABD'nin yürüttüğü yaptırım politikasının, dünyadaki vahşet suçlarına karşı adalet aramak için mahkemeyle çalışan örgütlerin anayasal haklarını ihlal ettiğini savundu.