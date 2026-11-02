ABD'de ara seçimler için nefesler tutuldu. Başkan Trump için kritik viraj

ABD'de başkanlık seçimleri dört yılda bir, Kongre seçimleri ise iki yılda bir gerçekleştiriliyor.

Başkanlık seçimlerinin yapılmadığı, başkanın dört yıllık görev süresinin ortasına denk gelen Kongre seçimleri, "ara seçimler" (midterm elections) olarak adlandırılıyor.

ABD Kongresi (üstteki bina), 435 üyeli Temsilciler Meclisi ve 100 üyeli Senato olmak üzere iki kanattan oluşuyor.

Temsilciler Meclisi üyeleri iki yıllığına seçilirken, her eyaletin nüfusuna göre belirlenen sayıda temsilcisi bulunuyor.

Örneğin Teksas'ın 38, California'nın 52 ve New York'un 26 temsilcisi, ABD Temsilciler Meclisine seçiliyor. Buna karşılık nüfusu az olan eyaletlerden Iowa 4, Alaska 1 ve Idaho ise 2 temsilcisi ile temsil ediliyor.

Senatoda ise nüfusuna bakılmaksızın her eyalet iki senatörle temsil ediliyor. Altı yıllığına seçilen senatörlerin yaklaşık üçte biri, iki yılda bir yapılan seçimlerde yenileniyor.

Bu yıl normal takvim kapsamında 33 senatörlük için seçim yapılırken, Florida ve Ohio'daki iki özel seçimle birlikte sandığa gidecek toplam Senato sandalyesi sayısı 35'e ulaşıyor.

Kongre üyeleri, seçmenlerin doğrudan oylarıyla belirleniyor; bir diğer deyişle başkanlık seçimlerinden farklı olarak Kongre seçimlerinde "Seçiciler Kurulu" (Electoral College) sistemi uygulanmıyor.

Seçimlerin ardından oluşacak yeni Kongre, 3 Ocak 2027'de resmen görevine başlayacak.