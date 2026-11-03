ABD'de ara seçimlerde Demokratlar önde. Donald Trump'tan ilk açıklama

ABD medyasına göre, Demokratlar Temsilciler Meclisi'nde ve Senato'da kontrolü kazanacak. Haberlerde yer alan projeksiyonlara göre Demokratlar Temsilciler Meclisi'nde 244 sandalyeyi alırken, 191 sandalyeyi Cumhuriyetçiler alıyor. Bir partinin çoğunluğu elde edebilmesi için en az 218 sandalyeye ulaşması gerekiyor.



Sonucu en çok merak edilen eyaletlerden biri olan Teksas'taki Senato seçimlerinde 1988'den bu yana ilk kez bir demokrat kazandı. Yine Kansas'ta da 1932'den bu yana ilk kez bir demokratın kazandığı belirtildi.



Colorado ve New Mexico'da da Demokrat Partili adaylar yarışı kazandı.

Demokrat Partili adaylar, Georgia, Virginia, Massachusetts, Rhode Island, Delaware, New Jersey, Illinois, North Carolina ve New Hampshire eyaletlerindeki sandalyeleri de elde etti.

TEMSİLCİLER MECLİSİ

Bu arada, Demokratların Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries ile Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez de yeniden seçildi.

Michigan eyaletinden Filistin asıllı Kongre üyesi Rashida Tlaib, Cumhuriyetçi rakibi James D. Hooper'ı rahat bir şekilde geride bırakarak koltuğunu korumayı başardı.

Tlaib, 2019'dan bu yana Michigan 13. bölgenin temsilcisi olarak Temsilciler Meclisinde görev yapıyor.