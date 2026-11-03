ABD'de ara seçimlerde Demokratlar önde. Donald Trump'tan ilk açıklama
03.11.2026 15:17
Son Güncelleme: 04.11.2026 07:46
ABD'de Temsilciler Meclisi ve Senato'da 35 sandalye için yapılan ara seçimlerde Demokratlar iki kanatta da önde. ABD Başkanı Donald Trump'tan da yenilgiyi kabul eden bir açıklama geldi.
ABD'de Başkan Donald Trump'ın siyasi geleceği ve Kongre'deki güç dengeleri açısından kritik önem taşıyan ara seçimlerde sandıklar kapanırken, sonuçlar netleşmeye başladı.
Seçmenler, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ve 100 sandalyeli Senatonun 35 sandalyesi için sandık başına gitti.
Trump'ın ikinci başkanlık döneminin en büyük sınavı olarak görülen ara seçimlerde, ön sonuçlara göre Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğunu koruyadı.
Demokratlar, resmi olmayan sonuçlara göre Senato'da çoğunluğu elde ederek 51 sandalyeye ulaştı.
Senato'da son durum: Demokratlar 51, Cumhuriyetçiler 39.
Temsilciler Meclisi'nde son durum: Demokratlar 165, Cumhuriyetçiler 96
TRUMP'TAN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR
Seçimlerin gidişatıyla ilgili konuşan ABD Başkanı Donald Trump, “Ben oy pusulasında yoktum. Ben olsaydım büyük farkla kazanırdık.” dedi.
New York Times'a konuşan Trump, seçim sonuçlarını kabul etmeye hazır olduğunu belirtirken, “Demokratlarla birlikte çalışmaya hazırız.” diye konuştu.
Daha sonra kendi sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, üstünde VETO yazan bir şapkanın görselini paylaştı.
Trump, son birkaç gündür kongrede çoğunluğu demokratların kazanması halinde "bay veto" olacağını söylemiş ve tüm yasa tasarılarını veto edeceğini vurgulamıştı.
ABD MEDYASI: DEMOKRATLAR MECLİSİ VE SENATOYU KAZANDI
ABD medyasına göre, Demokratlar Temsilciler Meclisi'nde ve Senato'da kontrolü kazanacak. Haberlerde yer alan projeksiyonlara göre Demokratlar Temsilciler Meclisi'nde 244 sandalyeyi alırken, 191 sandalyeyi Cumhuriyetçiler alıyor. Bir partinin çoğunluğu elde edebilmesi için en az 218 sandalyeye ulaşması gerekiyor.
Sonucu en çok merak edilen eyaletlerden biri olan Teksas'taki Senato seçimlerinde 1988'den bu yana ilk kez bir demokrat kazandı. Yine Kansas'ta da 1932'den bu yana ilk kez bir demokratın kazandığı belirtildi.
Colorado ve New Mexico'da da Demokrat Partili adaylar yarışı kazandı.
Demokrat Partili adaylar, Georgia, Virginia, Massachusetts, Rhode Island, Delaware, New Jersey, Illinois, North Carolina ve New Hampshire eyaletlerindeki sandalyeleri de elde etti.
TEMSİLCİLER MECLİSİ
Bu arada, Demokratların Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries ile Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez de yeniden seçildi.
Michigan eyaletinden Filistin asıllı Kongre üyesi Rashida Tlaib, Cumhuriyetçi rakibi James D. Hooper'ı rahat bir şekilde geride bırakarak koltuğunu korumayı başardı.
Tlaib, 2019'dan bu yana Michigan 13. bölgenin temsilcisi olarak Temsilciler Meclisinde görev yapıyor.
30 EYALETTE SANDIKLAR KAPANDI
ABD ara seçimlerinde oy verme işlemlerinin başlama ve bitiş süreleri eyaletlere göre farklılık gösterirken, New York ve Iowa'nın da aralarında olduğu 10 eyalette daha oy verme işlemi sonra erdi.
Şu ana kadar 30 eyalette sandıklar kapandı.
Ülkenin diğer eyaletlerinde oy verme işlemi devam ederken, doğu eyaletlerinden başlamak üzere ilerleyen saatlerde sandıklar ardı ardına kapanmaya devam edecek.
Saat farkı nedeniyle en son sandığın yerel saat ile 01.00'de (TSİ 09.00) Alaska'da kapanması bekleniyor.
ABD'NİN İLK SİYAHİ KADIN VALİSİ
Senato ve Temsilciler Meclisi seçimleriyle birlikte bazı bölgelerde valilik seçimleri de yapılıyor. Demokrat aday Keisha Lance Bottoms, Georgia'daki valilik seçimlerini kazanarak ABD tarihindeki ilk siyahi kadın vali olurken, eyaletin yönetimi 24 yıl sonra ilk kez Cumhuriyetçilerden Demokratlara geçmiş oldu.
Georgia eyaletinde en son 1998'de Demokrat bir vali seçimi kazanabilmişti.
Demokrat Parti, Georgia eyaletini kazanmak için ulusal çapta bir çaba ortaya koyarken, Bottoms'a birçok önde gelen Demokrat yetkili destek vermiş ve eski ABD Başkanı Barack Obama da bir video mesajla siyahi kadın adaya desteğini açıklamıştı.
Bottoms, 2018-2022 yılları arasında Atlanta belediye başkanlığı yaptığı süre boyunca Cumhuriyetçilerin sürekli saldırılarına maruz kalmıştı.