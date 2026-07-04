ABD'de aşırı sıcaklar bağımsızlık günü kutlamalarını vurdu

ABD genelinde cuma günü etkisini gösteren tehlikeli sıcak hava dalgası , Bağımsızlık Günü kutlamalarına engel oldu. Yetkililer, başkent Washington başta olmak üzere pek çok bölgede onlarca geçit törenini, konseri ve havai fişek gösterisini iptal etti veya erteledi.

Sıcak hava dalgası, ülkenin 250. kuruluş yıl dönümünü kutlama çabalarının merkezinde yer alan, Washington'daki Ulusal Park alanında düzenlenen Büyük Amerikan Eyalet Panayırı'nı da vurdu.

Elli eyaleti tanıtmak üzere tasarlanan panayır, cuma günü öğleden sonra sıcaklığın 38 dereceye ulaşması üzerine geçici olarak kapatıldı. Panayır alanında sıcaktan rahatsızlanan genç bir kadını acil tıp ekipleri alandan çıkardı.

Görevliler, sıcaktan etkilenen yaklaşık 30 kişi olduğunu belirterek etkinliğin durdurulabileceğini ifade etti.

Kısa süre sonra da panayırın ertelendiği, ziyaretçilerin çıkışlara yönelmesi gerektiği anons edildi.

Cuma günü geç saatlerde, Ulusal Park Hizmeti yetkilileri Washington'daki geleneksel Bağımsızlık Günü Geçit Töreni'nin güvenlik gerekçesiyle iptal edildiğini duyurdu.

Cumartesi günü yerel saatle 10.30'da başlaması planlanan tören öncesinde meteoroloji uzmanları, hissedilen sıcaklığın 46 dereceye kadar yükselebileceği uyarısını yapmıştı.

Başkentteki kutlamalara katılmak için Florida'dan 12 saatlik yol kat ederek gelen 76 yaşındaki Vietnam kökenli göçmen Hang Dang, 1975'te ABD'ye geldiğini ve ülkenin 200. yıl kutlamalarına da katıldığını dile getirdi.

Reuters'a konuşan Dang, esprili bir dille, "300. yılı göremeyeceğim için 250. yıl kutlamalarına mutlaka gelmek istedim" sözlerini sarf etti.

Washington yakınlarındaki havalimanında termometrelerin 38,8 dereceyi göstermesiyle, 1966 yılındaki 38,3 derecelik rekorun aşıldığı tahmin ediliyor.