ABD'de aşırı sıcaklar bağımsızlık günü kutlamalarını vurdu
04.07.2026 08:18
ABD genelinde etkili olan aşırı sıcak hava dalgası, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarını olumsuz etkilerken başkent Washington ve pek çok kentte törenlerin iptal edilmesine yol açtı.
ABD genelinde cuma günü etkisini gösteren tehlikeli sıcak hava dalgası, Bağımsızlık Günü kutlamalarına engel oldu. Yetkililer, başkent Washington başta olmak üzere pek çok bölgede onlarca geçit törenini, konseri ve havai fişek gösterisini iptal etti veya erteledi.
Sıcak hava dalgası, ülkenin 250. kuruluş yıl dönümünü kutlama çabalarının merkezinde yer alan, Washington'daki Ulusal Park alanında düzenlenen Büyük Amerikan Eyalet Panayırı'nı da vurdu.
Elli eyaleti tanıtmak üzere tasarlanan panayır, cuma günü öğleden sonra sıcaklığın 38 dereceye ulaşması üzerine geçici olarak kapatıldı. Panayır alanında sıcaktan rahatsızlanan genç bir kadını acil tıp ekipleri alandan çıkardı.
Görevliler, sıcaktan etkilenen yaklaşık 30 kişi olduğunu belirterek etkinliğin durdurulabileceğini ifade etti.
Kısa süre sonra da panayırın ertelendiği, ziyaretçilerin çıkışlara yönelmesi gerektiği anons edildi.
Cuma günü geç saatlerde, Ulusal Park Hizmeti yetkilileri Washington'daki geleneksel Bağımsızlık Günü Geçit Töreni'nin güvenlik gerekçesiyle iptal edildiğini duyurdu.
Cumartesi günü yerel saatle 10.30'da başlaması planlanan tören öncesinde meteoroloji uzmanları, hissedilen sıcaklığın 46 dereceye kadar yükselebileceği uyarısını yapmıştı.
Başkentteki kutlamalara katılmak için Florida'dan 12 saatlik yol kat ederek gelen 76 yaşındaki Vietnam kökenli göçmen Hang Dang, 1975'te ABD'ye geldiğini ve ülkenin 200. yıl kutlamalarına da katıldığını dile getirdi.
Reuters'a konuşan Dang, esprili bir dille, "300. yılı göremeyeceğim için 250. yıl kutlamalarına mutlaka gelmek istedim" sözlerini sarf etti.
Washington yakınlarındaki havalimanında termometrelerin 38,8 dereceyi göstermesiyle, 1966 yılındaki 38,3 derecelik rekorun aşıldığı tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI ŞEBEKELERİ SINIRLARINA KADAR ZORLUYOR
Hafta başında ülkenin orta kesimlerinden doğu kıyılarına yayılan yüksek basınç sistemi, sıcak havayı belirli bir bölgede hapsederek nem oranını artıran bir "sıcaklık kubbesi" oluşturdu.
Ulusal Hava Durumu Servisi, cuma günü ülke nüfusunun yarısından fazlasına tekabül eden 185 milyondan fazla kişinin aşırı sıcaklık uyarısı altında olduğunu açıkladı.
Meteorologlar ve hükümet yetkilileri, sıcak hava dalgasının ölümcül sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarılarda bulunarak açık havada vakit geçirecek kişilerin bol su tüketmesini, gölge alanlarda kalmasını tavsiye etti.
Sıcaklık artışı, elektrik şebekeleri üzerindeki yükü de artırdı. Ülkenin doğu kıyıları ile orta kesimlerinde yer alan ve 67 milyon kişiye hizmet veren en büyük şebeke işletmecisi PJM, jeneratör arızaları ve aşırı yüklenen hatlarla mücadele etmek için acil durum tasarruf programındaki abonelerinden tüketimi kısmalarını talep etti.
Şirket yetkilileri, veri merkezlerinden yedek güç kaynaklarına geçmelerini istemeyi de seçenekler arasında tutuyor.
New York genelinde ise elektrik sağlayıcısı Con Edison, cuma günü öğleden sonra yaklaşık 17 bin aboneye elektrik verilemediğini duyurdu.
Sıcaklığın etkisiyle bazı trafoların devre dışı kalmasının ardından ekiplerin yaklaşık 60 bin aboneye yeniden elektrik sağladığı, ancak New York şehri ve banliyölerinde 22 bin abonenin elektriksiz kaldığı aktarıldı.
Kentte hissedilen sıcaklık cuma günü öğleden sonra 41 dereceyi bulurken, belediye serinleme merkezlerini kullanıma açtı ve halka açık havuzların çalışma saatlerini uzattı.
Manhattan sokaklarında sıcaktan yumuşayan asfalt nedeniyle ayakkabı tabanlarının yola yapıştığı görüldü.
Sıcak havaya rağmen çok sayıda müziksever, Madison Square Garden önünde pop yıldızı Taylor Swift ve Amerikan futbolu oyuncusu Travis Kelce'nin düğün törenine gelen ünlüleri görebilmek için kaldırımda bekledi.
DÜNYA KUPASI MAÇLARINDA ZORUNLU MOLA UYGULAMASI
Aşırı sıcaklar, ABD'nin doğu kıyısındaki diğer şehirlerde de iptallere neden oldu.
Philadelphia'da her yıl düzenlenen Bağımsızlık Günü Geçit Töreni, sıcaklığın 1901 yılındaki rekoru eşitleyerek 39,4 dereceye ulaşması üzerine iptal edildi.
New Jersey'deki Haddon kasabası geçit törenini iptal ederken, New York'un kuzeyindeki Watertown'da konser ve havai fişek gösterileri yapılmadı.
Boston'da ise nehir kıyısındaki havai fişek şenliğine giriş saatleri dört saat ertelendi.
Sıcak hava dalgası, ülkede düzenlenen Dünya Kupası karşılaşmalarını da etkiliyor.
Miami'de, çatısı kısmen kapalı olan ancak klima sistemi bulunmayan stadyumda oynanacak Arjantin-Yeşil Burun Adaları maçı öncesinde hissedilen sıcaklığın 37,7 derece olması bekleniyor.
Cumartesi günü Philadelphia'da oynanacak Fransa-Paraguay maçında ise hissedilen sıcaklığın 40,5 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.
Bu durum karşısında FIFA, her iki yarıda da oyuncuların su tüketebilmesi için zorunlu sıvı alımı molası uygulamasını devreye soktu.