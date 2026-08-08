ABD'de bilim insanları kasırga gücünü ölçmek için onları kullanıyor

Delaware Üniversitesi araştırmacıları, ABD'nin Doğu Kıyısı açıklarında köpekbalıklarının okyanusta dolaşırken topladığı verilerin kasırgaların karaya ulaşmadan önceki muhtemel şiddetini anlamaya yardımcı olup olamayacağını araştırıyor.

Bilim insanları, köpekbalıklarını okyanus koşullarını neredeyse gerçek zamanlı izleyen hareketli gözlemciler olarak kullanmayı ve taşıdıkları sensörlerden gelen ölçümleri oşinografi, atmosfer ve iklim modellerinde değerlendirmeyi deniyor.

Sinemada "Jaws"ın katil köpekbalığından "Sharknado" filmlerinde hortumlarla savrulan yırtıcılara kadar yaz korkusunun simgelerinden biri olarak gösterilen köpekbalıkları, bu araştırmada farklı bir işleve kavuşuyor.

ABD'nin Doğu Kıyısı sularında ilerleyen bir köpekbalığı artık yalnızca avlanıyor olmayabilir; aynı zamanda bilim insanlarının bir kasırganın karaya ulaşmadan önce ne kadar şiddetli olabileceğini anlamasına yardımcı olacak verileri de topluyor olabilir.

Araştırmada kullanılan CTD etiketleri, bağlandıkları deniz canlıları yüzüp dalarken okyanusun elektrik iletkenliğini, sıcaklığını ve derinliğini ölçen küçük elektronik cihazlardan oluşuyor.

Elektrik iletkenliği, tuzlulukla yakından ilişkili bir ölçüm olarak kullanılıyor.

Delaware Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Politikası Okulu'nda profesör ve araştırmanın baş yürütücüsü Aaron Carlisle, Reuters ajansına yaptığı açıklamada, "Hayvanların taşıdığı sensörler, özellikle bilimsel gözlemlerin seyrek olduğu kutup bölgelerindeki deniz fillerinde, oşinograflar tarafından yıllardır başarıyla kullanılıyor" dedi.

Carlisle'a göre köpekbalıkları bu tür araştırmalar için yeni bir imkan sunuyor.

Bunun nedenleri arasında köpekbalıklarının sayıca çok olmaları, geniş alanlara yayılmaları ve koruma altındaki birçok deniz memelisine kıyasla daha kolay erişilebilir olmaları bulunuyor.

Şimdiye kadar köpekbalıklarına takılan izleme cihazları genellikle bu balıkların nereye gittiklerini ve hangi yaşam alanlarını kullandıklarını takip etmeye yarıyordu.