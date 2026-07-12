ABD'de Demokrat rahipler seçimlerde Trump'a meydan okuyor
12.07.2026 14:26
ABD'deki ara seçimler öncesinde bir grup beyaz Demokrat rahip, Cumhuriyetçilerin dini siyasi çıkarlarına alet ettiğini savunarak aday oldu.
ABD'de kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde bir grup beyaz Demokrat rahip, Cumhuriyetçilerin Hz. İsa'yı siyasi çıkar elde etmek amacıyla gasp ettiğini ve buna sessiz kalmayacaklarını belirten çarpıcı bir mesaj paylaştı.
Onlarca yıldır, en azından beyaz seçmenler söz konusu olduğunda, Cumhuriyetçilerin Hristiyan tabanını tekeline aldığı kanıksanmış bir gerçek olarak kabul ediliyor.
Ancak mevcut politikalardan bıkan bu din adamları, ABD Başkanı Donald Trump'a ve özellikle de göçmen karşıtı uygulamalarına o kadar büyük bir tepki duyuyor ki kasım ayındaki seçimlerde onu dizginlemek amacıyla Demokrat Parti'den aday olarak yarışa katılıyor.
Siyasi düzene meydan okuyan adaylardan biri olan Adam Hamilton, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Washington'da sesini duyduğumuz Hristiyanlar, İncil'deki İsa'yı yansıtmıyor" dedi.
Kansas'ın son derece muhafazakar ve kırsal bir bölgesinde, 24 bin üyeli bir Metodist megakilisesine liderlik eden Hamilton, normal şartlarda sağcı ve Cumhuriyetçi bir Hristiyan profiline tamamen uyuyor.
Bununla birlikte, mali disiplini ve güçlü bir orduyu desteklemesinin yanı sıra 62 yaşındaki Hamilton, ABD Senatosu için yürüttüğü kampanyada kürtaja yasal erişim hakkı ile LGBTQ haklarının korunmasını da savunuyor.
Trump başkanlığının "kabalık ve kötü niyetlilik" barındırdığına dikkat çeken Hamilton, Washington'da yaşananların "36 yıldır vaaz ettiğim değerlerle çeliştiğini" ifade etti.
Hamilton ayrıca, "Ayağa kalkmak ve 'Bu durum kabul edilemez' dediğimin duyulmasını istiyorum" diye konuştu.
Demokratlar, siyaset sahnesinde din insanlarına yer verme konusunda köklü bir geleneğe sahip olsa da bu durum daha çok Afrikalı Amerikalılar arasında yaygınlık gösteriyor.
Halihazırda Kongre'de, bir dönem Martin Luther King Jr.'ın da pastörlük yaptığı Atlanta'daki Ebenezer Baptist Kilisesi'ni yöneten Senatör Raphael Warnock görev yapıyor.
Öte yandan Kongre'deki son beyaz Demokrat rahip, 1975 ile 1987 yılları arasında Pennsylvania'yı temsil eden Metodist din adamı Bob Edgar olmuştu.
Şimdi ise bu ara seçimlerde, Demokrat Parti'yi temsil eden en az yedi beyaz din adamı veya stajyer rahip Kongre'deki koltuklar için mücadele ediyor.
Iowa, Texas, Alaska, Arkansas, Kansas ve Tennessee eyaletlerinden aday olan bu isimlerin büyük çoğunluğu siyasete yeni adım atıyor ve aralarından üçü kadınlardan oluşuyor.
Buna karşılık adaylar, İncil'i Cumhuriyetçilerin elinden geri almayı ve Hristiyan öğretilerini göçmenler ile yoksullar lehine daha liberal politikaları desteklemek için kullanmayı hedefliyor.
Adaylar arasında öne çıkan isimlerden biri, Texas'ta Senato koltuğu için yarışan 37 yaşındaki Presbiteryen ilahiyat öğrencisi James Talarico olarak göze çarpıyor.
Tamamen muhafazakar ve Cumhuriyetçilerin yönetimindeki bir eyalette, kutsal kitap öğretileriyle süslediği konuşmaları, onun geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyor.
Talarico, gerçekleştirdiği konuşmalardan birinde, "İsa'ya neyin hakaret olduğunu bilmek ister misiniz? Milyarderlerin vergilerini düşürürken hastaları sağlık sisteminin dışına itmek" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyetçilerin beyaz Hristiyan seçmenler üzerinde bu denli hakimiyet kurmasının nedenlerinden biri, Demokratların zaman içinde işçi sınıfının partisi kimliğinden sıyrılarak dinin pek rağbet görmediği seküler bir elit kesimle özdeşleşmesi olarak değerlendiriliyor.
Demokratik Ulusal Komite bünyesindeki Dinler Arası Konseyin Eş Başkanı Indira Duggirala, "Demokrat siyasetindeki dini alanda bir boşluk oluştuğunu" kabul etti.
Dini hassasiyetleri olan bu adayların tamamen doğal bir süreçte ortaya çıktığını belirten Duggirala, bu durumun memnuniyet verici bir gelişme olduğunu kaydetti.
Hükümetin mutlaka seküler kalması gerektiğinin altını çizen Duggirala, AFP'ye verdiği demeçte, "Hem Demokrat hem de dindar olmakta hiçbir sakınca yok" dedi.
Pek çok Demokrat ve Hristiyan için Trump'ın MAGA (Amerika'yı Yeniden Harika Yap) hareketi ile Hristiyan milliyetçiliğinin yükselişi endişe verici bir boyutta seyrediyor.
Özellikle Savaş Bakanı Pete Hegseth'in Pentagon'da dua toplantıları düzenlemesi ve ABD'nin İran'a yönelik savaş politikalarını meşrulaştırmak için yoğun bir dini dil kullanması, geniş çaplı bir tepki topluyor.
Cumhuriyetçilerin ağırlıkta olduğu bir diğer eyalet olan Arkansas'ta Kongre koltuğu için mücadele eden evanjelik pastör Robb Ryerse, "Hristiyan milliyetçiliği, ABD'deki demokrasiye yönelik en büyük tehditlerden biridir" dedi.
Bununla birlikte, 51 yaşındaki Ryerse ve Demokrat Hristiyan hareketindeki diğer isimler, yanlışları düzeltmeye hazır olduklarını belirtiyor.
Ryerse, üstlendiği misyonun bir yönünü, sağcı beyaz Hristiyanların "yarattığı karmaşayı temizlemeye" yardımcı olmak şeklinde tanımlayarak "İnançlı insanların ayağa kalkıp ABD'de din ve devlet işlerinin ayrılığı ilkesinin geçerli olduğunu söylemesine ihtiyacımız var" diye konuştu.
Hamilton'ın seçimi kazanması durumunda, 1932 yılından bu yana Kansas'tan ABD Senatosu'na seçilen ilk Demokrat unvanını elde edecek ve kendisi de bu tarihi adımı atmaya hazır olduğunu ifade ediyor.
Hamilton, "Artık zamanı geldi. Bunu başaracağımıza inanıyorum. Dışarıda değişim zamanının geldiğini söyleyen çok sayıda insan var" dedi.