ABD'de Demokrat rahipler seçimlerde Trump'a meydan okuyor

ABD 'de kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde bir grup beyaz Demokrat rahip, Cumhuriyetçilerin Hz. İsa'yı siyasi çıkar elde etmek amacıyla gasp ettiğini ve buna sessiz kalmayacaklarını belirten çarpıcı bir mesaj paylaştı.

Onlarca yıldır, en azından beyaz seçmenler söz konusu olduğunda, Cumhuriyetçilerin Hristiyan tabanını tekeline aldığı kanıksanmış bir gerçek olarak kabul ediliyor.

Ancak mevcut politikalardan bıkan bu din adamları, ABD Başkanı Donald Trump'a ve özellikle de göçmen karşıtı uygulamalarına o kadar büyük bir tepki duyuyor ki kasım ayındaki seçimlerde onu dizginlemek amacıyla Demokrat Parti'den aday olarak yarışa katılıyor.

Siyasi düzene meydan okuyan adaylardan biri olan Adam Hamilton, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Washington'da sesini duyduğumuz Hristiyanlar, İncil'deki İsa'yı yansıtmıyor" dedi.

Kansas'ın son derece muhafazakar ve kırsal bir bölgesinde, 24 bin üyeli bir Metodist megakilisesine liderlik eden Hamilton, normal şartlarda sağcı ve Cumhuriyetçi bir Hristiyan profiline tamamen uyuyor.