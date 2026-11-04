ABD'de Demokratların zaferine azınlıklar damga vurdu

Ülkenin güneyindeki Georgia eyaletinde Demokrat Keisha Lance Bottoms, valilik yarışını kazanarak herhangi bir ABD eyaletinde bu makama seçilen ilk siyah kadın unvanını elde etti.

Eski bir Atlanta Belediye Başkanı olan Bottoms, yarışta milyarder sağlık sektörü yöneticisi Rick Jackson'ı mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte eyalet valiliği makamı, 20 yılı aşkın süren Cumhuriyetçi Parti kontrolünün ardından yeniden Demokratlara geçti.

New Hampshire eyaletinde ise 2019 yılından bu yana ABD Temsilciler Meclisi üyesi olarak görev yapan Demokrat Chris Pappas, Senato yarışını kazandı.

Pappas, bu sonuçla ABD Senatosu'nda görev yapacak, cinsel kimliğini gizlemeyen ilk eşcinsel erkek parlamenter oldu.

Pappas, resmi internet sitesinde yayımladığı mesajda, "Kim oldukları veya kimi sevdikleri nedeniyle hiç kimse ayrımcılığa maruz kalmamalıdır" ifadesine yer verdi.