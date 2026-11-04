ABD'de Demokratların zaferine azınlıklar damga vurdu
04.11.2026 10:16
Son Güncelleme: 04.11.2026 10:17
ABD'de düzenlenen ara seçimler, Demokratların elde ettiği kazanımlarla birlikte ülke genelinde azınlık kesimlerden adayların sandıktan zaferle çıktığı tarihi ilklere sahne oldu.
ABD'de düzenlenen ara seçimler, ülke genelinde azınlık kesimlerden adayların kazandığı ilklere sahne oldu. Sonuçlar, seçmenlerin Başkan Donald Trump'ın ikinci dönemine yönelik açık bir itirazı olarak kayıtlara geçti.
Sivil toplum kuruluşu State Voices'ın Baş Strateji Sorumlusu Bill Shiebler, AFP ajansına verdiği demeçte, bu tablonun "nefrete ve bölünmeye karşı muazzam bir ret" anlamı taşıdığını dile getirdi.
Shiebler, seçmenlerin liderlerinde giderek daha fazla kendilerini gördüklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Bunun yalnızca bir yenilik değil, çok ırklı bir demokrasinin amaçlandığı gibi işlemesinin bir parçası olduğunu düşünüyorum."
GEORGIA'DA 20 YILLIK "CUMHURİYETÇİ" DÖNEM BİTTİ
Ülkenin güneyindeki Georgia eyaletinde Demokrat Keisha Lance Bottoms, valilik yarışını kazanarak herhangi bir ABD eyaletinde bu makama seçilen ilk siyah kadın unvanını elde etti.
Eski bir Atlanta Belediye Başkanı olan Bottoms, yarışta milyarder sağlık sektörü yöneticisi Rick Jackson'ı mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte eyalet valiliği makamı, 20 yılı aşkın süren Cumhuriyetçi Parti kontrolünün ardından yeniden Demokratlara geçti.
New Hampshire eyaletinde ise 2019 yılından bu yana ABD Temsilciler Meclisi üyesi olarak görev yapan Demokrat Chris Pappas, Senato yarışını kazandı.
Pappas, bu sonuçla ABD Senatosu'nda görev yapacak, cinsel kimliğini gizlemeyen ilk eşcinsel erkek parlamenter oldu.
Pappas, resmi internet sitesinde yayımladığı mesajda, "Kim oldukları veya kimi sevdikleri nedeniyle hiç kimse ayrımcılığa maruz kalmamalıdır" ifadesine yer verdi.
EYALET YÖNETİMLERİNDE İLKLER YAŞANDI
New Mexico eyaletinde de benzer bir dönüm noktası kayıtlara geçti.
Demokrat Parti adayı Deb Haaland, Cumhuriyetçi rakibi Gregg Hull'u geride bırakarak eyalet valisi seçilen ilk Amerikan yerlisi kadın siyasetçi oldu.
Laguna Pueblo kabilesi mensubu olan Haaland, daha önce eski Başkan Joe Biden yönetiminde İçişleri Bakanı olarak görev yapmış ve ABD kabinesine giren ilk Amerikan yerlisi unvanını kazanmıştı.
Teksas eyaletinde ise Gina Hinojosa'nın seçim zaferiyle birlikte eyalet tarihinin ilk Latin kökenli kadın valisi göreve geldi. Eyalet düzeyinde yaşanan bir diğer çekişmeli yarış ise Michigan'da gerçekleşti.
Sol çizgideki siyasetçi Abdul El-Sayed, ABD Senatosu'na seçilen ilk Müslüman olma hedefiyle yoğun ilgi gören, başa baş bir yarışın içinde yer aldı.
El-Sayed, sağlık hizmetlerini ücretsiz hale getirme vaadiyle eyalet çapında geniş katılımlı mitingler düzenlemişti.
Seçimlerin ardından oluşacak yeni Kongre'de mevcut Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries'in beklendiği gibi meclis başkanlığını kazanması halinde, ABD tarihinin ilk siyah Temsilciler Meclisi Başkanı göreve başlayacak.
Gelişmeleri değerlendiren Shiebler, bu seçimi halkın kendi sesini kısma girişimlerini reddettiği ve ülkenin vaadine dair umuda sarıldığı tarihi bir oylama olarak tanımladı.