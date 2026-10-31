ABD'de dizel kalmadı. Petrol devleri kapalı rafinerileri yeniden açıyor

Petrol devleri hızla yükselen emtia fiyatları ve rafineri marjlarından finansal kazanç elde ederken, her iki şirket de cuma günü üçüncü çeyrek karlarının iki katından fazla arttığını duyurdu.

Dün açıklanan verilere göre ExxonMobil'in üçüncü çeyrek karı, geçen yılın aynı dönemindeki 7,5 milyar doların biraz üzerine çıkarak iki katını aştı ve 15,4 milyar dolara ulaştı; Chevron'un karı ise geçen yılın aynı çeyreğindeki 3,5 milyar dolara kıyasla 9,9 milyar dolar oldu.

Keskin fiyat artışları ve arz eksiklikleri, bazı durumlarda Asya, Latin Amerika ve Avrupa'nın kimi bölgelerinde protestolara yol açtı.

Yöneticiler, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan yapılan sevkiyatları engellemesinin temel ham petrolü piyasadan çekmesi nedeniyle Asya'daki tesislerin üretim kesintisine gittiğine işaret etti.

Bir diğer etken de Ukrayna'nın Rusya'daki tesislere düzenlediği saldırılar oldu; KPMG verilerine göre bu tesisler 2025 yılında küresel rafineri kapasitesinin yüzde 6,5'ini oluşturuyordu.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), geçen ay yaptığı açıklamada, Rusya'nın askeri müdahalesinden bu yana Ukrayna'nın başlattığı yoğun İHA saldırılarından yalnızca beş Rus rafinerisinin etkilenmediğini bildirdi.

IEA'ya göre Rusya'nın 32 rafinerideki günlük 6,5 milyon varillik normal hacmi, son 20 yılın en düşük seviyesi olan günlük 3,8 milyon varile kadar geriledi.

Rystad Energy'nin 21 Ekim tarihli raporu, Rusya'nın 2027 yılında benzin ve dizelde net ithalatçı konumuna düşebileceği uyarısında bulundu.

Rusya'nın enerji konularından sorumlu Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, dün devlet televizyonu muhabirine yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Rus tesislerine yönelik saldırılarına yeniden başladığını ve üç petrol rafinerisi ile bir gaz-kimya kompleksini vurduğunu söyledi.