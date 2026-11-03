ABD'de eyaletlerin oy yetkisine müdahale eden Trump'a yargıdan fren

Verilen bu karar, Cumhuriyetçilerin Kongrenin her iki kanadında da çoğunluğu korumak için mücadele ettiği ve bugün düzenlenen ara seçimleri öncesinde, Başkan Trump'ın seçim yönetimi üzerinde federal kontrol kurma çabalarına yönelik yargı engellerinin son halkası oldu.

ABD'de seçimlerin idaresinden eyaletler sorumlu.

Ülkede vatandaş olmayanların oy kullanması yasa dışı olduğu gibi, mevcut tüm kanıtlar bu durumun son derece nadir yaşandığını ortaya koyuyor.

Öte yandan, 2020 başkanlık seçimlerindeki yenilgisinin hileden kaynaklandığını asılsız şekilde iddia eden Trump, uzun süredir eyaletleri vatandaş olmayanların oy vermesini kolaylaştırmakla suçluyor.

Trump yönetimi, vatandaş olmayanların oy kullandığı iddiaları üzerine son bir ayda seçim yetkililerine yönelik baskı kampanyasını artırdı.

Bu kapsamda Kaliforniya ve Washington eyaletlerindeki yetkililere mektuplar gönderilerek, yönetimin vatandaşı olmayabileceğini öne sürdüğü listelerdeki kişilere ait hiçbir oy pusulasının sayılmaması talep edildi.

Yönetimin bu adımı üzerine harekete geçen oy hakları ve özel hayatın gizliliğini savunan kesimler, Yargıç Chutkan'a başvurarak söz konusu listelerin eyaletlere gönderilmesinin ve bu tür taleplerde bulunulmasının geçici olarak engellenmesini istedi.

Davacılar, Trump yönetiminin federal hükümetin hassas kişisel bilgileri ifşa etme yetkisini kısıtlayan 1974 tarihli Özel Hayatın Gizliliği Yasası'nı ihlal ettiğini öne sürdü.

Diğer taraftan Adalet Bakanlığı, cumartesi günü mahkemeye sunduğu dosyada Kaliforniya ve Washington eyaletlerine gönderilen mektupları savundu.

Bakanlık, bu mektupların vatandaş olmayanların oy kullanmasını yasaklayan federal yasayı uygulama çabasının bir parçası olduğunu ve federal mahkemenin incelemesine tabi ayrı bir politika niteliği taşımadığını iddia etti.