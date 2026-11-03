ABD'de eyaletlerin oy yetkisine müdahale eden Trump'a yargıdan fren
03.11.2026 14:27
ABD federal yargısı, Trump yönetiminin vatandaşlığı şüpheli görülen kayıtlı seçmen listelerini eyaletlere göndermesini ve bu kişilerin oylarının sayılmamasını talep etmesine karşı çıktı.
ABD'de federal yargı, Başkan Donald Trump yönetiminin vatandaş olmayanların oy kullanmasını engelleme gerekçesiyle hazırladığı planına karşı çıktı.
Washington'ın vatandaş olmayan kişilerin oy vermesini önleyeceğini savunduğu bu plana karşı çıkanlar, uygulamanın seçme hakkına sahip seçmenleri oy hakkından mahrum bırakma ve eyaletlerin seçimler üzerindeki yetkisini ihlal etme riski taşıdığını ifade ediyordu.
Eski Demokrat Başkan Barack Obama döneminde atanan ve başkent Washington'da görev yapan ABD Bölge Yargıcı Tanya Chutkan, Adalet Bakanlığı ile İç Güvenlik Bakanlığının eyaletlere seçmen listeleri göndermesini yasakladı.
Karar uyarınca federal kurumlar, yönetimin ABD vatandaşı olmayabileceğini ileri sürdüğü kayıtlı seçmenlerin listelerini eyaletlere iletemeyecek.
Ayrıca eyalet seçim yetkililerinden bu seçmenlerin oy pusulalarını ayırmalarını ya da vatandaşlık kanıtlanana kadar oyları saymamalarını talep edemeyecek.
Reuters ajansının haberine göre Yargıç Chutkan, yönetimin elindeki verilerin güvenilir olmayabileceğine işaret ederek, yasal olarak kayıtlı seçmenlerin oy hakkından mahrum kalma riski doğduğunu kaydetti.
ARA SEÇİMLER ÖNCESİNDE YARGIDAN PEŞ PEŞE RET KARARLARI
Verilen bu karar, Cumhuriyetçilerin Kongrenin her iki kanadında da çoğunluğu korumak için mücadele ettiği ve bugün düzenlenen ara seçimleri öncesinde, Başkan Trump'ın seçim yönetimi üzerinde federal kontrol kurma çabalarına yönelik yargı engellerinin son halkası oldu.
ABD'de seçimlerin idaresinden eyaletler sorumlu.
Ülkede vatandaş olmayanların oy kullanması yasa dışı olduğu gibi, mevcut tüm kanıtlar bu durumun son derece nadir yaşandığını ortaya koyuyor.
Öte yandan, 2020 başkanlık seçimlerindeki yenilgisinin hileden kaynaklandığını asılsız şekilde iddia eden Trump, uzun süredir eyaletleri vatandaş olmayanların oy vermesini kolaylaştırmakla suçluyor.
Trump yönetimi, vatandaş olmayanların oy kullandığı iddiaları üzerine son bir ayda seçim yetkililerine yönelik baskı kampanyasını artırdı.
Bu kapsamda Kaliforniya ve Washington eyaletlerindeki yetkililere mektuplar gönderilerek, yönetimin vatandaşı olmayabileceğini öne sürdüğü listelerdeki kişilere ait hiçbir oy pusulasının sayılmaması talep edildi.
Yönetimin bu adımı üzerine harekete geçen oy hakları ve özel hayatın gizliliğini savunan kesimler, Yargıç Chutkan'a başvurarak söz konusu listelerin eyaletlere gönderilmesinin ve bu tür taleplerde bulunulmasının geçici olarak engellenmesini istedi.
Davacılar, Trump yönetiminin federal hükümetin hassas kişisel bilgileri ifşa etme yetkisini kısıtlayan 1974 tarihli Özel Hayatın Gizliliği Yasası'nı ihlal ettiğini öne sürdü.
Diğer taraftan Adalet Bakanlığı, cumartesi günü mahkemeye sunduğu dosyada Kaliforniya ve Washington eyaletlerine gönderilen mektupları savundu.
Bakanlık, bu mektupların vatandaş olmayanların oy kullanmasını yasaklayan federal yasayı uygulama çabasının bir parçası olduğunu ve federal mahkemenin incelemesine tabi ayrı bir politika niteliği taşımadığını iddia etti.
KALİFORNİYA'DAKİ 20 BİNDEN FAZLA OY PUSULASI İÇİN YAPILAN BAŞVURU DA REDDEDİLDİ
Trump yönetiminin seçim süreçlerine ilişkin talepleri geçen hafta içinde başka federal yargıçlar ve temyiz mahkemesi tarafından da geri çevrildi.
Bu haftanın başlarında Los Angeles'taki bir federal yargıç, Adalet Bakanlığının Kaliforniya'ya yönelik talebini reddetti. Bakanlık, büyük olasılıkla ABD vatandaşı olmadığını ileri sürdüğü 20 binden fazla kayıtlı seçmenin posta yoluyla gönderdiği oy pusulalarının geçici olarak kenara ayrılması için eyalete talimat verilmesini istemişti.
Bir temyiz mahkemesi de geçen hafta cuma günü bakanlığın temyiz süreci sonuçlanana kadar acil durdurma kararı verilmesi yönündeki talebini geri çevirdi.
Ayrıca yine cuma günü San Francisco'daki bir federal yargıç, vatandaş olmayanların oy kullandığı iddialarına ilişkin Trump yönetiminin taleplerine uymayan eyalet ve yerel seçim yetkililerini kovuşturmakla tehdit etmeye son vermesi için Adalet Bakanlığına talimat verdi.
ABD BUGÜN SANDIK BAŞINDA
Ülkede ara seçimler için oy verme işlemi bugün itibarıyla başladı. Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı, Senato'daki 35 sandalye ve çok sayıda valilik için sandık başına gidilen seçimler, Trump yönetimi açısından kritik önemde.
Kongre'nin her iki kanadında da Cumhuriyetçiler kıl payı çoğunluğu elinde tutuyor. Reuters'ın aktardığına göre, Demokratların Kongre'nin iki kanadında da kontrolü ele geçirebilmesi için her iki mecliste dörder net sandalye kazanması gerekiyor.
Son kamuoyu yoklamaları ise, Demokratların Temsilciler Meclisi'nde kontrolü ele geçirme ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor. Senato yarışının ise başa baş geçtiği ve sonucun kestirilemediği belirtiliyor.
amuoyu araştırmaları Trump'a yönelik desteğin gerilediğine işaret ediyor. Ekim ayı ortasında yapılan Reuters/Ipsos anketi, Donald Trump'ın onay oranının yüzde 31 ile rekor seviyelere gerilediğini ortaya koydu.
Washington Post-ABC News anketi de benzer bir eğilimi yansıtıyor. Kayıtlı seçmenlerin Trump'ın Kongre üzerindeki etkisini değerlendirirken Demokratları 19 puan farkla (yüzde 58'e karşı yüzde 39) Cumhuriyetçilere tercih ettiği kaydedildi.